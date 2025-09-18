รู้จัก ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามี พินทองทา ชินวัตร ผู้ถูกจับตามองเป็นว่าที่ผู้นำเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกฯ คนต่อไป ว่าแต่ ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ คือใคร ?
ท่ามกลางกระแสการเมืองที่ดุเดือด หนึ่งในชื่อที่ถูกจับตามองและกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียล คือ ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามีของ พินทองทา ชินวัตร และเป็นลูกเขยคนโตของ ทักษิณ ชินวัตร หลังมีข่าวว่าอาจถูกวางตัวเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของพรรคเพื่อไทย แม้ข้อเท็จจริงยังไม่ได้รับการยืนยัน แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลานี้ชื่อของ ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ กำลังถูกค้นหาอย่างถล่มทลายใน Google Trends
ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประวัติคือใคร ?
ชีวิตส่วนตัวและครอบครัวณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์
ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2523 ปัจจุบันอายุ 45 ปี เป็นบุตรของนายวรวิทย์ และนางอัญชลี คุณากรวงศ์ เติบโตมากับพี่น้อง 3 คน ซึ่งครอบครัวทำธุรกิจการ์เมนต์หรือเสื้อผ้าส่งออกย่านประตูน้ำ ภายใต้บริษัท สินรุ่งเรืองการ์เมนท์ จำกัด โดยเจ้าตัวถือเป็นที่รู้จักในสังคมไฮโซ และเขาเคยได้รับเลือกเป็นขวัญใจไฮโซ ในนิตยสารคลีโอ เมื่อปี 2007 (พ.ศ. 2550)
เส้นทางความรักของ ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ กับ พินทองทา
การพบกันของ ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ และ พินทองทา ชินวัตร เกิดขึ้นระหว่างการเรียนต่อระดับปริญญาโทที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาฯ ก่อนจะพัฒนาความสัมพันธ์จนเข้าพิธีวิวาห์เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2554 ปัจจุบันทั้งคู่มีลูกด้วยกัน 3 คน คือ น้องเอมิ น้องนานิ (ฝาแฝด) และน้องวาคิณ
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ทักษิณ ชินวัตร เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ ณัฐพงศ์ ว่าแม้จะไม่ได้รู้จักกันมากนักในตอนแรก แต่เมื่อได้พบกันที่ดูไบ ก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นคนจิตใจดีและรักลูกสาวเป็นอย่างมาก
การศึกษาและจุดเริ่มต้นอาชีพของณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์
ประวัติด้านการศึกษาของ ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ จบปริญญาตรีสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจที่ DePaul University เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา
ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ กับก้าวสู่ธุรกิจอสังหาฯ และบทบาทผู้บริหาร
เส้นทางอาชีพของ ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ในวงการอสังหาริมทรัพย์เริ่มจากการทำงานกับอารียา พรอพเพอร์ตี้ และเน็กซัส พรอพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ กระทั่งต้นปี 2553 เขาร่วมหุ้นกับเพื่อนเปิดธุรกิจของตัวเอง ชื่อบริษัท ฟิชแมน จำกัด รับปรึกษาด้านการตลาด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และวางแผนสื่อโฆษณา
นอกจากนี้ ณัฐพงศ์ ยังได้ร่วมหุ้นกับคุณพ่อเปิดบริษัท คูณ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเริ่มโปรเจกต์แรกเป็นการสร้างบูติกโฮเต็ลแถวประตูน้ำ
ปัจจุบัน ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาณาจักรอสังหาริมทรัพย์ของตระกูลชินวัตร พร้อมกับถือหุ้นและบริหารหลายบริษัทในเครือ
ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ กับบทบาทเส้นทางการเมือง
ด้วยบทบาททั้งในฐานะลูกเขยของ ทักษิณ ชินวัตร และผู้นำในธุรกิจอสังหาฯ ทำให้ชื่อของ ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ถูกพูดถึงอย่างมากในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย แม้ยังไม่ได้ออกมาแสดงท่าทีทางการเมืองอย่างชัดเจน แต่ก็ถูกจับตามองว่าอาจกลายเป็นตัวละครสำคัญในอนาคต และในโซเชียลก็มีการกล่าวถึงว่า ชื่อของ ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ อาจจะเป็นผู้ว่าชิงเก้าอี้นายกฯ คนต่อไปในฐานะตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย
ทั้งนี้ ด้วยการศึกษา ความสามารถธุรกิจ และลูกเขยทักษิณ ทำให้ ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ กลายเป็นชื่อที่น่าจับตามองที่สุดในแวดวงการเมืองไทยเวลานี้ ว่าเขาจะถูกวางตัวเป็นนายกฯ ในอนาคตอย่างที่หลายคนคาดการณ์ไว้หรือไม่ งานนี้คงต้องจับตารอดูต่อไปกันค่ะ
