ให้ลูกนั่งทำการบ้าน 14 ชม. ไม่พัก เจอเหตุไม่คาดคิด ต้องรีบพาส่ง รพ. เกือบได้ใจสลาย


          อุทาหรณ์เตือนใจพ่อแม่ ให้ลูกนั่งทำการบ้านติดต่อกัน 14 ชม. ไม่ได้พัก เจอเหตุไม่คาดคิด ต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลโดยด่วน เกือบได้ใจสลาย 

ให้ลูกนั่งทำการบ้าน 14 ชม. เกือบเป็นเหตุสลด
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

          พ่อแม่หรือผู้ปกครองหลายครอบครัวมักเข้มงวดกวดขันกับการเรียนของลูก ต้องการให้ลูกอ่านหนังสือและทบทวนการเรียนอยู่เสมอ แต่หากว่าพวกเขาคาดหวังมากเกินไป ผลที่ได้อาจจะออกมาตรงกันข้าม และเลวร้ายกว่าที่คาดคิดไว้ 

          วันที่ 17 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Odditycentral เผยกรณีที่น่าตกใจของเด็กชายวัย 11 ขวบ รายหนึ่งในประเทศจีน เมื่อเขาต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ภายหลังจากอ่านหนังสือและทำการบ้านติดต่อกันเป็นเวลานานถึง 14 ชั่วโมง เรื่องราวนี้จึงกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ดุเดือดบนสังคมออนไลน์

         ตามรายงานเผยว่า เด็กชายรายนี้ซึ่งระบุชื่อว่า เหลียงเหลียง อาศัยอยู่ในเมืองฉางซา ประเทศจีน วันหนึ่งในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา เขาได้นั่งทำการบ้านและอ่านหนังสือ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 22.00 น. โดยไม่ได้หยุดพักผ่อนเลย จนเมื่อถึงเวลาประมาณ 23.00 น. เด็กชายเริ่มกระสับกระส่าย มีอาการปวดศีรษะ วิงเวียน หายใจเร็ว และชาตามแขนขา พ่อแม่ของเขาเห็นจึงตกใจ ก่อนจะรีบพาลูกชายไปโรงพยาบาล 


          ภายหลังจากการตรวจร่างกาย แพทย์วินิจฉัยว่าเด็กชายมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อันเนื่องมาจากภาวะหายใจเร็วและลึกเกินไป ซึ่งเกิดจากความเครียดทางอารมณ์ที่ได้รับจากการถูกกดดันให้ทำการบ้านอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 14 ชั่วโมง ทางแพทย์ได้รักษาโดยใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจและแนะนำวิธีการควบคุมการหายใจ

          แพทย์เผยว่า ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจประเภทนี้ จะมีอาการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แน่นหน้าอก หายใจลำบาก วิงเวียนศีรษะ ชาที่แขน ขา ริมฝีปาก หรือทั่วร่างกาย ในกรณีที่รุนแรงกว่านั้น อาจนำไปสู่อาการกล้ามเนื้อตึงจนเคลื่อนไหวได้ลำบาก หรือมีอาการนิ้วมือหงิกงอผิดปกติ ร่วมกับอาการกระตุกของนิ้วมือ ซึ่งเกิดจากความเสียหายของเส้นประสาท หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้


ขอบคุณข้อมูลจาก
Odditycentral 


