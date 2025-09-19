HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >

MEA เตือนภัย !!! มิจฉาชีพส่ง Email ปลอม หลอกลวงประชาชนค้างชำระค่าไฟฟ้า ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ เลือกใช้บริการ MEA e-Service

          MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ขอแจ้งเตือนตามที่มีประชาชนได้รับข้อความ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) แอบอ้างหน่วยงาน MEA เพื่อหลอกลวงโดยอ้างว่าผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระค่าไฟฟ้า และหากไม่รีบชำระในเวลาที่กำหนดจะดำเนินการตัดไฟฟ้า จนอาจจะมีความเสี่ยงทำให้ประชาชนเสียทรัพย์สินนั้น จึงขอเน้นย้ำว่า MEA ส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทาง Email ทางการของ MEA เท่านั้น MEA e-bill (ebill@mea.or.th)
Email ปลอม

          MEA แนะให้ฉุกคิดก่อนจะทำธุรกรรมใด ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทุกครั้ง และปลอดภัยจากมิจฉาชีพ เลือกใช้บริการจาก 3 ช่องทางของ MEA ดังนี้
  • แอปพลิเคชัน MEA Smart Life ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store หรือ Play store เท่านั้น
  • LINE OA "MEA Connect" เพิ่มเพื่อน ค้นหา @meathailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวหน้าชื่อบัญชีเท่านั้น
  • เว็บไซต์ https://www.mea.or.th
          MEA e-Service แค่คลิก ก็ครบ จบทุกเรื่องไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง ในมือคุณ

          ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้ที่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#มิจฉาชีพ #แอบอ้าง
#หลอกลวงประชาชนชำระค่าไฟฟ้า
#MEAeservice
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
MEA เตือนภัย !!! มิจฉาชีพส่ง Email ปลอม หลอกลวงประชาชนค้างชำระค่าไฟฟ้า ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ เลือกใช้บริการ MEA e-Service อัปเดตล่าสุด 19 กันยายน 2568 เวลา 10:58:31
TOP
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ iOS 26 ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รายชื่อ ครม. อนุทิน 1 วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา คนละครึ่งได้เท่าไหร่ ไชยชนก ชิดชอบ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย