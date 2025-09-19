HILIGHT
เอาทุเรียนขึ้นเครื่องบินไม่ได้ จะทิ้งก็เสียดาย กินหมด 5.5 กก. ภายใน 30 นาที สภาพ

 
               ไวรัลชวนขำ ครอบครัวจีนซื้อทุเรียนในไทย แต่เอาขึ้นเครื่องไม่ได้ ยืนกินกันจุก ๆ หน้าสนามบิน 5.5 กิโลกรัม หมดภายใน 30 นาที 

ทุเรียน
ภาพจาก Weibo

               เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Orientaldaily เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีคลิปวิดีโอหนึ่งถูกแชร์เป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดียของจีน เมื่อครอบครัวหนึ่งได้เดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่ ประเทศไทย และซื้อของอร่อยสุดโปรดอย่าง "ทุเรียน" กลับไปกิน แต่เพิ่งจะรู้ว่าไม่สามารถนำทุเรียนขึ้นเครื่องบินได้ จะทิ้งก็เสียดายเกินไป จะตัดสินใจยืนกิน (ยัด) กันแบบจุก ๆ  

               เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา ครอบครัวของชายชื่อสกุลหลี่ ได้เดินทางมาเที่ยวจำนวน 5 คน จนกระทั่งเมื่อถึงสนามบินเชียงใหม่ พวกเขาได้รับแจ้งว่าไม่สามารถนำทุเรียนขึ้นเครื่องบิน พวกเขาทั้ง 5 คนจึงตัดสินใจยืนแบ่งกันกินทุเรียนที่ด้านนอกสนามบิน เป็นจำนวนทั้งหมด 5.5 กิโลกรัม จนหมดภายในเวลา 30 นาที ก่อนไปขึ้นเครื่องบินได้ทันเวลา  

ทุเรียน
ภาพจาก Weibo

               คลิปวิดีโอที่ถูกนำมาเผยแพร่แสดงให้เห็นว่า ชายหนุ่มพยายามยัดทุเรียนเข้าปากด้วยความเสียดาย แต่แม้ว่าจะเป็นของที่ชอบมากแค่ไหน แต่เมื่อต้องมากินปริมาณมากในเวลาที่จำกัดเช่นนี้ ทำให้สภาพของเขาดูไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นัก ท่าทางคล้ายจะอาเจียนออกมาอยู่หลายครั้ง และถึงกับเอ่ยปากออกมาว่า "ชาตินี้ฉันไม่อยากเห็นมันอีก !" 

               และแน่นอนว่าการกินทุเรียนมากเช่นนั้นย่อมมีผลที่ตามมา รายงานเผยว่า เมื่อขึ้นไปบนเครื่องบินแล้ว ทุกคนในครอบครัวต่างเรอออกมาเป็นกลิ่นฉุนของทุเรียนตลบอบอวลไปทั่ว ทำให้ผู้โดยสารคนอื่น ๆ เข้าใจผิดไปว่า มีคนแอบนำทุเรียนขึ้นมาบนเครื่องบิน ทางครอบครัวจึงเกิดความรู้สึกอับอาย ต้องขอโทษอย่างกระอักกระอ่วน และไม่กล้าที่จะเปิดปากพูดอะไรตลอดเส้นทาง 

               ครอบครัวนี้คงจะเข็ดกับการกินทุเรียนไปอีกนานเลยทีเดียว ด้านชาวเน็ตก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันว่า "พวกเขาคงไม่กินทุเรียนอีกนาน..." และ "สงสารผู้โดยสาร กลิ่นเรอจากทุเรียนจากทั้ง 5 คน อาจจะเลวร้ายกว่ากลิ่นทุเรียน 5 กก."  

ทุเรียน
ภาพจาก Weibo

ทุเรียน
ภาพจาก Weibo



ขอบคุณข้อมูลจาก Weibo


เอาทุเรียนขึ้นเครื่องบินไม่ได้ จะทิ้งก็เสียดาย กินหมด 5.5 กก. ภายใน 30 นาที สภาพ
