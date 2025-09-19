แชร์เพียบ โอนเงินระหว่างบัญชีตัวเอง เสี่ยงโดนอายัดจริงไหม ล่าสุด แบงก์ชาติตอบแล้ว

โลกออนไลน์แห่แชร์ โอนเงินระหว่างบัญชีตัวเองบ่อย ๆ เสี่ยงโดนอายัด ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยตอบแล้ว
จากกรณีที่โลกออนไลน์ แชร์ข้อความเตือนว่า "อย่าโอนเงินเข้าบัญชีตัวเอง กลับไป-มา เสี่ยงถูกอายัด" จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่น หลายคนออกมาบ่นว่าข่าวดังกล่าวสร้างความหวาดระแวง ไม่มั่นใจในการทำธุรกรรมทางการเงิน ขณะบางส่วนมองว่าไม่น่าเป็นความจริง เพราะหากเงินนั้นเป็นของเราจริงและไม่เกี่ยวข้องกับความผิดก็ไม่น่าจะโดนอายัดนั้น
ล่าสุด (19 กันยายน 2568) เพจเฟซบุ๊ก MCOT News FM 100.5 โพสต์ไขคำตอบกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย ยืนยันว่า โอนเงินของตัวเอง ข้ามบัญชีตัวเองไป–มา ไม่โดนระงับ ไม่ถูกอายัด มั่นใจได้
ขณะที่ เดลินิวส์ รายงานว่า สอบถาม ธนาคารแห่งประเทศไทย ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริง ถ้าเป็นเงินตัวเองจะไม่ถูกอายัด
ซึ่งกรณีที่เข้าข่ายหลอกลวงนั้น จะเป็นในลักษณะ ปั่นสเตตเมนต์เพื่อนำไปกู้เงิน มากกว่าเป็นบัญชีม้า
ส่วนกรณีที่เข้าข่ายบัญชีม้า คือเป็นการได้เงินจากเหยื่อเข้ามาในบัญชีก่อน แล้วโอนไปยังบัญชีตัวเองต่อ อาจจะเป็นบัญชีต่างธนาคาร เป็นต้น
ขอบคุณข้อมูลจาก