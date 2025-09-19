HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แชร์เพียบ โอนเงินระหว่างบัญชีตัวเอง เสี่ยงโดนอายัดจริงไหม ล่าสุด แบงก์ชาติตอบแล้ว

          โลกออนไลน์แห่แชร์ โอนเงินระหว่างบัญชีตัวเองบ่อย ๆ เสี่ยงโดนอายัด ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยตอบแล้ว

โอนเงินระหว่างบัญชีตัวเอง


          จากกรณีที่โลกออนไลน์ แชร์ข้อความเตือนว่า "อย่าโอนเงินเข้าบัญชีตัวเอง กลับไป-มา เสี่ยงถูกอายัด" จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่น หลายคนออกมาบ่นว่าข่าวดังกล่าวสร้างความหวาดระแวง ไม่มั่นใจในการทำธุรกรรมทางการเงิน ขณะบางส่วนมองว่าไม่น่าเป็นความจริง เพราะหากเงินนั้นเป็นของเราจริงและไม่เกี่ยวข้องกับความผิดก็ไม่น่าจะโดนอายัดนั้น

          ล่าสุด (19 กันยายน 2568) เพจเฟซบุ๊ก MCOT News FM 100.5 โพสต์ไขคำตอบกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย ยืนยันว่า โอนเงินของตัวเอง ข้ามบัญชีตัวเองไป–มา ไม่โดนระงับ ไม่ถูกอายัด มั่นใจได้

โอนเงินระหว่างบัญชีตัวเอง

          ขณะที่ เดลินิวส์ รายงานว่า สอบถาม ธนาคารแห่งประเทศไทย ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริง ถ้าเป็นเงินตัวเองจะไม่ถูกอายัด

          ซึ่งกรณีที่เข้าข่ายหลอกลวงนั้น จะเป็นในลักษณะ ปั่นสเตตเมนต์เพื่อนำไปกู้เงิน มากกว่าเป็นบัญชีม้า 

          ส่วนกรณีที่เข้าข่ายบัญชีม้า คือเป็นการได้เงินจากเหยื่อเข้ามาในบัญชีก่อน แล้วโอนไปยังบัญชีตัวเองต่อ อาจจะเป็นบัญชีต่างธนาคาร เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูลจาก 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แชร์เพียบ โอนเงินระหว่างบัญชีตัวเอง เสี่ยงโดนอายัดจริงไหม ล่าสุด แบงก์ชาติตอบแล้ว โพสต์เมื่อ 19 กันยายน 2568 เวลา 11:41:17 2,361 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ iOS 26 ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รายชื่อ ครม. อนุทิน 1 วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา คนละครึ่งได้เท่าไหร่ เอ จักรพรรดิ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย