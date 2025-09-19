สาวกลุ้ม เจอเพื่อนบ้านแสบ ติดท่อระบายแบบไม่เกรงใจใคร ชาวเน็ตแห่แนะวิธีแก้เผ็ด

สาวปรึกษาปัญหา เพื่อนบ้านแสบทำท่อระบายน้ำฝนต่อยื่นเข้ามาถึงบ้านคนอื่น ซ้ำคุยแล้วไม่ยอมแก้ ชาวเน็ตแห่แนะวิธีสุดพีค
ภาพจาก TikTok @panda_meee
ปัญหาเพื่อนบ้าน เป็นหนึ่งในเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็น เสียงดังรบกวน กลิ่นควันจากการทำอาหาร หรือการจอดรถขวาง และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งบางเรื่องแม้จะแก้ไขได้ แต่กลับเจอเพื่อนบ้านที่ไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ทำให้ต้องอยู่บ้านด้วยความรู้สึกอึดอัดใจไปตลอด
วันที่ 16 กันยายน 2568 ผู้ใช้ TikTok @panda_meee เผยภาพท่อพีวีซีสีฟ้าถูกต่อยื่นออกมาจากบ้านเพื่อนบ้าน โดยท่อดังกล่าวถูกจัดวางในลักษณะที่ปล่อยน้ำไหลตรงเข้ามาในพื้นที่บ้านของเธอ ทำให้เจ้าของบ้านรู้สึกเดือดร้อน
เจ้าของคลิป ระบุข้อความว่า เพื่อนบ้าน ต่อท่อระบายน้ำฝนให้ไหลเข้ามาในบ้านเราแบบนี้ ทำยังไงได้บ้างคะ ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ พอไปคุยแล้ว เขาไม่ยอมแก้ไขให้ค่ะ
ภายหลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไป ปรากฏว่ากลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจนมียอดเข้าชมกว่า 6 แสนครั้ง ด้านชาวเน็ตเห็นแล้วต่างตกใจ ไม่คิดว่าจะเจอกับคนเห็นแก่ตัวที่อยู่รั้วติดกันเช่นนี้ ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเจตนาอะไรถึงต่อท่อลักษณะนี้ใส่บ้านคนอื่น บ้างยอมรับว่าขนาดไม่ใช่บ้านตัวเองที่โดน เห็นแล้วยังรู้สึกอารมณ์ขึ้นแทน
ภายหลังจากมีหลายคนให้คำแนะนำ เจ้าของคลิประบุว่า เธอทำการเก็บหลักฐานเตรียมแจ้งกับเทศบาลแล้ว จากนั้นก็จะแจ้งตำรวจต่อไป
