หนุ่มวัย 17 เป็นเสาหลักของบ้าน สู้ชีวิตไม่เคยพักจนร้องไห้ ต้องพูดให้กำลังใจกับตัวเอง

หนุ่ม 17 ปี เสาหลักครอบครัว เล่าขั้นตอนกว่าจะหารายได้ เหนื่อยจนร้องไห้ ต้องพูดให้กำลังใจกับตัวเอง จนกลายเป็นไวรัลสร้างแรงบันดาลใจ
ภาพจาก TikTok @fluk596
กลายเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลาย ๆ คนที่อาจจะกำลังรู้เหนื่อยล้า หรือท้อใจกับชีวิต กรณีวันที่ 18 กันยายน 2568 ผู้ใช้ TikTok @fluk596 หรือ น้องฟลุ๊ค ลงคลิปเส้นทางที่ไม่ง่ายในการทำงานหาเงินด้วยวัยเพียง 17 ปี เพื่อหารายได้ให้ตัวเองและคุณยาย ดังนั้นต่อให้จะต้องเหน็ดเหนื่อย อดหลับอดนอน แต่ก็จำเป็นต้องฮึดสู้เพื่อครอบครัว
จากคลิป น้องฟลุ๊ค ขึ้นข้อความว่า อายุ 17 ปี ต้องเป็นเสาหลักครอบครัว รับโดนัทจาก กทม. มาขายที่บ้าน โดยเป็นภาพของตัวเองเดินทางจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ เพื่อมาซื้อโดนัทจำนวนมากไปแบ่งขายเพื่อหารายได้ ก่อนจะแบกกล่องโดนัทจำนวนมากขึ้นรถ บขส. กลับ ถึงบ้านตอน 23.00 น. แพ็กโดนัทต่อ ได้นอนตอน 02.00 น. เช้าวันต่อมาก็ขี่รถไปส่งโดนัทตามที่ลูกค้าสั่ง รวมทั้งเอาไปขายที่ตลาดนัดในโรงเรียน แต่ขายไม่หมด ต้องขนโดนัทกลับบ้าน ตากฝน
นอกจากเดินทางไปรับโดนัทมาขายแล้ว น้องยังทำหมี่ไก่ฉีกขาย ตากฝนไปส่งหมี่ให้ลูกค้า และนำไปขายให้นักเรียนตอนที่ไปโรงเรียน ทำน้ำพริกกากหมูขาย ทำเองทุกขั้นตอน สู้กับน้ำมันทอดกากหมูเอง ทำงานทุกอย่างเพื่อหาเงิน
ช่วงหนึ่งขณะที่ต้องทนเหื่อยทำงานมาทั้งวัน มาถึงจุดที่ท้อมาก นั่งเจียวกากหมูตอน 02.00 น. ไม่ได้พักผ่อนสะสม เหนื่อย ท้อ ต้องหยิบโทรศัทขึ้นมาถ่าย พูดให้กำลังใจตัวเอง จะได้มีแรงทำต่อให้เสร็จ
น้องฟลุ๊ค พูดทั้งน้ำตากับตัวเองว่า "มึงเก่งมาก มึงพยายามมาได้ขนาดนี้ มึงเก่งกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันมาก ๆ มึงพยายามทุกอย่างไม่ว่าจะล้มกี่รอบ มึงก็ผ่านมาได้ มึงก็สู้จนผ่านมาได้ จนมันประสบความสำเร็จนะ"
