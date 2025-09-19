HILIGHT
หนุ่มวัย 17 เป็นเสาหลักของบ้าน สู้ชีวิตไม่เคยพักจนร้องไห้ ต้องพูดให้กำลังใจกับตัวเอง

 
          หนุ่ม 17 ปี เสาหลักครอบครัว เล่าขั้นตอนกว่าจะหารายได้ เหนื่อยจนร้องไห้ ต้องพูดให้กำลังใจกับตัวเอง จนกลายเป็นไวรัลสร้างแรงบันดาลใจ 




จุดเริ่มของความสำเร็จในอนาคต
ภาพจาก TikTok @fluk596

          กลายเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลาย ๆ คนที่อาจจะกำลังรู้เหนื่อยล้า หรือท้อใจกับชีวิต กรณีวันที่ 18 กันยายน 2568 ผู้ใช้ TikTok @fluk596  หรือ น้องฟลุ๊ค ลงคลิปเส้นทางที่ไม่ง่ายในการทำงานหาเงินด้วยวัยเพียง 17 ปี เพื่อหารายได้ให้ตัวเองและคุณยาย ดังนั้นต่อให้จะต้องเหน็ดเหนื่อย อดหลับอดนอน แต่ก็จำเป็นต้องฮึดสู้เพื่อครอบครัว

          จากคลิป น้องฟลุ๊ค ขึ้นข้อความว่า อายุ 17 ปี ต้องเป็นเสาหลักครอบครัว รับโดนัทจาก กทม. มาขายที่บ้าน โดยเป็นภาพของตัวเองเดินทางจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ เพื่อมาซื้อโดนัทจำนวนมากไปแบ่งขายเพื่อหารายได้ ก่อนจะแบกกล่องโดนัทจำนวนมากขึ้นรถ บขส. กลับ ถึงบ้านตอน 23.00 น. แพ็กโดนัทต่อ ได้นอนตอน 02.00 น. เช้าวันต่อมาก็ขี่รถไปส่งโดนัทตามที่ลูกค้าสั่ง รวมทั้งเอาไปขายที่ตลาดนัดในโรงเรียน แต่ขายไม่หมด ต้องขนโดนัทกลับบ้าน ตากฝน

จุดเริ่มของความสำเร็จในอนาคต
ภาพจาก TikTok @fluk596

จุดเริ่มของความสำเร็จในอนาคต
ภาพจาก TikTok @fluk596


          นอกจากเดินทางไปรับโดนัทมาขายแล้ว น้องยังทำหมี่ไก่ฉีกขาย ตากฝนไปส่งหมี่ให้ลูกค้า และนำไปขายให้นักเรียนตอนที่ไปโรงเรียน ทำน้ำพริกกากหมูขาย ทำเองทุกขั้นตอน สู้กับน้ำมันทอดกากหมูเอง ทำงานทุกอย่างเพื่อหาเงิน

          ช่วงหนึ่งขณะที่ต้องทนเหื่อยทำงานมาทั้งวัน มาถึงจุดที่ท้อมาก นั่งเจียวกากหมูตอน 02.00 น. ไม่ได้พักผ่อนสะสม เหนื่อย ท้อ ต้องหยิบโทรศัทขึ้นมาถ่าย พูดให้กำลังใจตัวเอง จะได้มีแรงทำต่อให้เสร็จ

          น้องฟลุ๊ค พูดทั้งน้ำตากับตัวเองว่า "มึงเก่งมาก มึงพยายามมาได้ขนาดนี้ มึงเก่งกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันมาก ๆ มึงพยายามทุกอย่างไม่ว่าจะล้มกี่รอบ มึงก็ผ่านมาได้ มึงก็สู้จนผ่านมาได้ จนมันประสบความสำเร็จนะ"

จุดเริ่มของความสำเร็จในอนาคต
ภาพจาก TikTok @fluk596

จุดเริ่มของความสำเร็จในอนาคต
ภาพจาก TikTok @fluk596

จุดเริ่มของความสำเร็จในอนาคต
ภาพจาก TikTok @fluk596

          คลิปนี้กลายเป็นไวรัลชวนซึ้งใจ ซึ่งมียอดเข้าชมกว่า 3 แสนครั้ง โดยผู้คนต่างชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ความสู้ชีวิตของ น้องฟลุ๊ค ที่ทำงานหนักเพื่อหาเงิน แม้จะอายุเพียง 17 ปีเท่านั้น โดยเรื่องราวนี้ทำให้อีกหลายคนได้แง่มุมที่เป็นแรงบวก เป็นอีกต้นแบบให้ไม่กลัวที่จะเผชิญอุปสรรคในชีวิตอย่างแท้จริง

จุดเริ่มของความสำเร็จในอนาคต
ภาพจาก TikTok @fluk596

จุดเริ่มของความสำเร็จในอนาคต
ภาพจาก TikTok @fluk596

จุดเริ่มของความสำเร็จในอนาคต
ภาพจาก TikTok @fluk596

จุดเริ่มของความสำเร็จในอนาคต
ภาพจาก TikTok @fluk596

จุดเริ่มของความสำเร็จในอนาคต
ภาพจาก TikTok @fluk596

จุดเริ่มของความสำเร็จในอนาคต
ภาพจาก TikTok @fluk596

จุดเริ่มของความสำเร็จในอนาคต
ภาพจาก TikTok @fluk596


โพสต์เมื่อ 19 กันยายน 2568 เวลา 16:25:38
Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย