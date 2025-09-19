ไวรัล 5 แสน รูปที่จอดรถธรรมดา ต้องเพ่งถึงรู้ว่าผิดปกติตรงไหน ใครเห็นเหมือนกันบ้าง

ไวรัล 5 แสนครั้ง รูปที่จอดรถธรรมดา แต่เห็นแล้วนึกว่าตาลาย ต้องมองอีกทีถึงรู้ว่าผิดปกติตรงไหน มันบังเอิญเกิน
ภาพจาก TikTok @kduystory
วันที่ 19 กันยายน 2568 TikTok @kduystory มีการลงคลิปที่ถ่ายจากมุมสูงของลานจอดรถแห่งหนึ่ง ซึ่งกลายเป็นไวรัลคนดู 5 แสนครั้ง พร้อมข้อความว่า "ที่จอดรถ 6-7 ชั้น จอดได้ชั้นเป็นร้อยคัน นึกว่าเบลอ นึกว่าทำงานหนักเกิน นอนน้อย"
ดูตอนแรกไม่เข้าใจ แต่เมื่อเพ่งดี ๆ จะพบว่า ทำไมเรื่องนี้กลายเป็นไวรัล เนื่องจาก รถทั้ง 3 ชั้นที่จอดอยู่ในระนาบเดียวกัน เป็นรถสีขาวกับดำทั้งหมด อาจจะมีแค่ชั้นเดียวที่สลับตำแหน่ง ซึ่งเห็นแบบนี้ก็ทำให้เบลอได้ จะตาลายก็ไม่แปลกใจ ต้องตั้งสติดี ๆ
ด้านชาวเน็ตแซวว่า แบบนี้ต้องเรียกว่า แฝดคนละชั้นซะแล้ว
