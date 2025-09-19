HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไวรัล 5 แสน รูปที่จอดรถธรรมดา ต้องเพ่งถึงรู้ว่าผิดปกติตรงไหน ใครเห็นเหมือนกันบ้าง

          ไวรัล 5 แสนครั้ง รูปที่จอดรถธรรมดา แต่เห็นแล้วนึกว่าตาลาย ต้องมองอีกทีถึงรู้ว่าผิดปกติตรงไหน มันบังเอิญเกิน

ที่จอดรถ
ภาพจาก TikTok @kduystory

          วันที่ 19 กันยายน 2568 TikTok @kduystory มีการลงคลิปที่ถ่ายจากมุมสูงของลานจอดรถแห่งหนึ่ง ซึ่งกลายเป็นไวรัลคนดู 5 แสนครั้ง พร้อมข้อความว่า "ที่จอดรถ 6-7 ชั้น จอดได้ชั้นเป็นร้อยคัน นึกว่าเบลอ นึกว่าทำงานหนักเกิน นอนน้อย"

          ดูตอนแรกไม่เข้าใจ แต่เมื่อเพ่งดี ๆ จะพบว่า ทำไมเรื่องนี้กลายเป็นไวรัล เนื่องจาก รถทั้ง 3 ชั้นที่จอดอยู่ในระนาบเดียวกัน เป็นรถสีขาวกับดำทั้งหมด อาจจะมีแค่ชั้นเดียวที่สลับตำแหน่ง ซึ่งเห็นแบบนี้ก็ทำให้เบลอได้ จะตาลายก็ไม่แปลกใจ ต้องตั้งสติดี ๆ

          ด้านชาวเน็ตแซวว่า แบบนี้ต้องเรียกว่า แฝดคนละชั้นซะแล้ว

ที่จอดรถ
ภาพจาก TikTok @kduystory

ที่จอดรถ
ภาพจาก TikTok @kduystory

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไวรัล 5 แสน รูปที่จอดรถธรรมดา ต้องเพ่งถึงรู้ว่าผิดปกติตรงไหน ใครเห็นเหมือนกันบ้าง โพสต์เมื่อ 19 กันยายน 2568 เวลา 19:33:15 3,119 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ iOS 26 ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รายชื่อ ครม. อนุทิน 1 วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา คนละครึ่งได้เท่าไหร่ ไชยชนก ชิดชอบ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย