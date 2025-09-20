ทำกุญแจหล่นในบ้าน เจ้าของใช้แมวเก็บกุญแจ ที่แปลว่าใช้แมวจริง ๆ วิธีสุดพีคเกินคาด

เมื่อทำกุญแจหล่นในบ้าน เจ้าของเลยใช้แมวเก็บกุญแจ ที่แปลว่าใช้แมวจริง ๆ วิธีสุดพีคเหนือความคาดหมาย คนแซวขำขันวิธีใช้แมวที่ถูกต้อง
ภาพจาก TikTok @blogtamsu.songkhoe
วันที่ 20 กันยายน 2568 เมื่อไม่นานมานี้ มีคลิปวิดีโอเรียกเสียงหัวเราะถูกแชร์เป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดียของเวียดนาม เมื่อหญิงเจ้าของบ้านรายหนึ่งเจอกับเหตุการณ์งานเข้า เผลอทำกุญแจบ้านหลุดมือตกในด้านในพื้นที่บ้าน แต่ปรากฏว่ามี "ฮีโร่" เป็นเจ้าเหมียวที่เลี้ยงไว้เดินเข้ามาพอดี ทางเจ้าของจึง "ใช้แมว" ช่วยหยิบกุญแจให้ได้สำเร็จ แต่วิธีที่ใช้ทำเอาตกตะลึงไปตาม ๆ กัน
คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านที่ถูกนำมาเผยแพร่แสดงให้เห็นว่า เจ้าของบ้านได้สอดมือเข้ามาทางช่องประตู เพื่อที่จะใช้กุญแจไขตัวล็อกที่อยู่ด้านใน แต่จังหวะนั้นกลับเผลอทำพวงกุญแจหลุดมือตกลงไปที่พื้นด้านในบ้าน เมื่อได้ยินเสียง เจ้าเหมียวที่อยู่ข้างในจึงเดินออกมาที่หน้าประตู
ภาพจาก TikTok @blogtamsu.songkhoe
ภาพจาก TikTok @blogtamsu.songkhoe
เมื่อทางเจ้าของบ้านเห็นว่าแมวที่เลี้ยงไว้เดินมา เธอจึงรีบเคาะมือกับประตูส่งเสียงให้เจ้าเหมียวกระโดดขึ้นมาหามือของเธอ แล้วในตอนนั้นเอง ทางเจ้าของจึงรีบคว้าตัวเจ้าเหมียวขึ้นมา แล้วใช้ส่วนเท้าของมันช่วยเขี่ยกุญแจที่ร่วงให้ลอดผ่านออกมาทางช่องด้านล่าง
จนในที่สุดหญิงเจ้าของบ้านรายนี้ก็ "ใช้แมว" เก็บกุญแจบ้านได้สำเร็จ เธอจึงรีบไขประตูบ้านเข้ามาแล้วอุ้มเจ้าเหมียวมากอดฟัดด้วยความชื่นใจ เรียกได้ว่าเลี้ยงไม่เสียข้าวสุกจริง ๆ สามารถช่วยแม่เปิดประตูบ้านได้ แม้วิธีการจะเกินคาดไปเล็กน้อย (มาก)
ภาพจาก TikTok @blogtamsu.songkhoe
ภาพจาก TikTok @blogtamsu.songkhoe
ชาวเน็ตต่างชอบใจและเข้าไปกดไลก์ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นติดตลกกันมากมาย
"ตั้งใจดูมาก คิดว่าแมวจะหยิบมันแล้วส่งให้เธอ"
"ฉันผิดหวังมาก แต่ก็ผิดคาดมาก ฮ่า ๆ"
"แมวบอกว่าฉันไม่ใช่ไม้กวาด"
"นี่สินะ วิธีใช้แมวที่ถูกต้อง"
"ใช้แมวที่แปลว่าใช้แมวจริง ๆ เขี่ยเป็นไม้เลย"
ภาพจาก TikTok @blogtamsu.songkhoe
