HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ทำกุญแจหล่นในบ้าน เจ้าของใช้แมวเก็บกุญแจ ที่แปลว่าใช้แมวจริง ๆ วิธีสุดพีคเกินคาด

          เมื่อทำกุญแจหล่นในบ้าน เจ้าของเลยใช้แมวเก็บกุญแจ ที่แปลว่าใช้แมวจริง ๆ วิธีสุดพีคเหนือความคาดหมาย คนแซวขำขันวิธีใช้แมวที่ถูกต้อง 


วิธีใช้แมวเก็บกุญแจ
ภาพจาก TikTok @blogtamsu.songkhoe

          วันที่ 20 กันยายน 2568 เมื่อไม่นานมานี้ มีคลิปวิดีโอเรียกเสียงหัวเราะถูกแชร์เป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดียของเวียดนาม เมื่อหญิงเจ้าของบ้านรายหนึ่งเจอกับเหตุการณ์งานเข้า เผลอทำกุญแจบ้านหลุดมือตกในด้านในพื้นที่บ้าน แต่ปรากฏว่ามี "ฮีโร่" เป็นเจ้าเหมียวที่เลี้ยงไว้เดินเข้ามาพอดี ทางเจ้าของจึง "ใช้แมว" ช่วยหยิบกุญแจให้ได้สำเร็จ แต่วิธีที่ใช้ทำเอาตกตะลึงไปตาม ๆ กัน 

          คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านที่ถูกนำมาเผยแพร่แสดงให้เห็นว่า เจ้าของบ้านได้สอดมือเข้ามาทางช่องประตู เพื่อที่จะใช้กุญแจไขตัวล็อกที่อยู่ด้านใน แต่จังหวะนั้นกลับเผลอทำพวงกุญแจหลุดมือตกลงไปที่พื้นด้านในบ้าน เมื่อได้ยินเสียง เจ้าเหมียวที่อยู่ข้างในจึงเดินออกมาที่หน้าประตู 

วิธีใช้แมวเก็บกุญแจ
ภาพจาก TikTok @blogtamsu.songkhoe

วิธีใช้แมวเก็บกุญแจ
ภาพจาก TikTok @blogtamsu.songkhoe

          เมื่อทางเจ้าของบ้านเห็นว่าแมวที่เลี้ยงไว้เดินมา เธอจึงรีบเคาะมือกับประตูส่งเสียงให้เจ้าเหมียวกระโดดขึ้นมาหามือของเธอ แล้วในตอนนั้นเอง ทางเจ้าของจึงรีบคว้าตัวเจ้าเหมียวขึ้นมา แล้วใช้ส่วนเท้าของมันช่วยเขี่ยกุญแจที่ร่วงให้ลอดผ่านออกมาทางช่องด้านล่าง 

          จนในที่สุดหญิงเจ้าของบ้านรายนี้ก็ "ใช้แมว" เก็บกุญแจบ้านได้สำเร็จ เธอจึงรีบไขประตูบ้านเข้ามาแล้วอุ้มเจ้าเหมียวมากอดฟัดด้วยความชื่นใจ เรียกได้ว่าเลี้ยงไม่เสียข้าวสุกจริง ๆ สามารถช่วยแม่เปิดประตูบ้านได้ แม้วิธีการจะเกินคาดไปเล็กน้อย (มาก) 

วิธีใช้แมวเก็บกุญแจ
ภาพจาก TikTok @blogtamsu.songkhoe

วิธีใช้แมวเก็บกุญแจ
ภาพจาก TikTok @blogtamsu.songkhoe

          ชาวเน็ตต่างชอบใจและเข้าไปกดไลก์ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นติดตลกกันมากมาย 

          "ตั้งใจดูมาก คิดว่าแมวจะหยิบมันแล้วส่งให้เธอ" 
          "ฉันผิดหวังมาก แต่ก็ผิดคาดมาก ฮ่า ๆ"   
          "แมวบอกว่าฉันไม่ใช่ไม้กวาด" 
          "นี่สินะ วิธีใช้แมวที่ถูกต้อง" 
          "ใช้แมวที่แปลว่าใช้แมวจริง ๆ เขี่ยเป็นไม้เลย" 

วิธีใช้แมวเก็บกุญแจ
ภาพจาก TikTok @blogtamsu.songkhoe

คลิกดูคลิป ที่นี่


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทำกุญแจหล่นในบ้าน เจ้าของใช้แมวเก็บกุญแจ ที่แปลว่าใช้แมวจริง ๆ วิธีสุดพีคเกินคาด โพสต์เมื่อ 20 กันยายน 2568 เวลา 16:40:15
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ iOS 26 ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รายชื่อ ครม. อนุทิน 1 วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 เป๊ก เศรณี ลูกชาย อนุทิน วันออกพรรษา คนละครึ่งได้เท่าไหร่ ไชยชนก ชิดชอบ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 จ๋า ธนนนท์ ภรรยา อนุทิน วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย