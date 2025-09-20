อ.เจษฎา ไขปริศนา ฟ้าผ่าแคดดี้ ไม้กอล์ฟเกี่ยวไหม - ทนายดังชี้ ใครต้องรับผิดชอบ

อ.เจษฎา ไขปริศนา กรณีฟ้าผ่าแคดดี้ ไม้กอล์ฟเกี่ยวไหม ใช้สายล่อฟ้าหรือไม่ ด้านทนายดังเปิดข้อกฎหมาย ชี้ใครต้องรับผิดชอบ
ภาพจาก TikTok @jimmyjimphony
จากกรณีผู้ใช้ TikTok @jimmyjimphony เผยคลิปวิดีโอเหตุการณ์น่าตกใจ ฟ้าผ่าแคดดี้กลางสนามกอล์ฟ จนล้มลงไปนอนหมดสติที่พื้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีฝนตกหนัก จนเป็นเหตุให้ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล โดยขณะนี้ยังคงอยู่ในห้องไอซียู
ประเด็นดังกล่าวทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และตั้งข้อสงสัยมากมาย โดยล่าสุด (20 กันยายน 2568) เฟซบุ๊ก อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์ ของเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์อธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของกรณีนี้ โดยสรุปได้ว่า
1. สนามกอล์ฟเป็นพื้นที่กลางแจ้งที่โดดเด่น และมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกฟ้าผ่า แม้จะไม่ใช่ฝนตกหนัก แค่ฝนฟ้าคะนองทั่วไปก็เป็นอันตราย
โดยทนายรณณรงค์ เผยว่า หากนายจ้าง หรือทางสนามกอล์ฟ ไม่จัดให้มีความปลอดภัย หรือยังบังคับให้แคดดี้ถือร่มเดินตาม ทั้งที่รู้ว่าฟ้าร้องฟ้าผ่าอยู่ อาจเข้าข่ายประมาทเลินเล่อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420
2. ถุงกอล์ฟ หรือไม้กอล์ฟ ไม่ได้เป็นการล่อฟ้า แต่ในจังหวะชูไม้กอล์ฟขึ้นสูง นักกอล์ฟหรือแคดดี้จะมีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้าผ่าสูงขึ้น
ขณะเดียวกัน บนเฟซบุ๊ก รณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ของทนายความชื่อดัง ได้เปิดข้อกฎหมายเกี่ยวกับกรณีแคดดี้โดนฟ้าผ่า พร้อมทั้งหาคำตอบมาให้ว่า "ใครต้องรับผิดชอบ ?" ไม่ใช่โทษแค่ภัยธรรมชาติแล้วจบ
- ถ้าแคดดี้เป็นลูกจ้างสนามกอล์ฟ นายจ้างต้องรับผิดตาม พ.ร.บ. เงินทดแทน และประกันสังคม
- ถ้าแคดดี้ทำงานรายรอบ รับค่าแรงจากผู้เล่น ผู้เล่นก็เสี่ยงถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายได้เช่นกัน เพราะถือว่าเป็นผู้ว่าจ้างแรงงาน
ดังนั้น ครอบครัวผู้เสียชีวิตมีสิทธิทั้งเรียกเงินทดแทนจากกองทุน และฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายจากผู้เกี่ยวข้องได้
"ฟ้าผ่าอาจเป็นเหตุสุดวิสัย แต่ถ้าใครยังฝืนเล่น ไม่สนใจความปลอดภัยของลูกจ้างหรือแคดดี้ ก็หนีความรับผิดไม่พ้น" ทนายรณณรงค์ กล่าว
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์, เฟซบุ๊ก อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์ , เฟซบุ๊ก รณณรงค์ แก้วเพ็ชร์
