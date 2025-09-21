HILIGHT
สลดสังคม จับครูศิลปะ ล่วงละเมิด ป.5 รุนแรงจนเข้า รพ. ร่วมเดือน ฟังข้ออ้างสุดทน !


          จับครูศิลปะ ล่วงละเมิดเด็ก ป.5 กระทำรุนแรงจนเด็กเข้า รพ. ร่วมเดือน รับสารภาพทำจริง ยังอ้างเด็กมายั่ว 

ครูล่วงละเมิดเด็ก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจภูธรภาค 2

          วานนี้ (20 กันยายน 2568) เฟซบุ๊ก ตำรวจภูธรภาค 2 รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 17.30 น. พ.ต.อ. สุทธิพงษ์ อินทสิทธิ์ ผกก.สภ.โคกสูง จว.สระแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันนำกำลังจับกุมตัว นายสมิท (นามสมมติ) อายุ 49 ปี ครูสอนวิชาศิลปะ ในโรงเรียนแห่งหนึ่งของ จ.สระแก้ว ขณะหลบหนีอยู่ที่คอนโดย่านบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยเป็นการจับกุมตามหมายจับศาลจังหวัดสระแก้ว ที่ 281/2568 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568 
          
          หลังสืบสวนพบว่า ครูรายนี้ก่อเหตุล่วงละเมิดนักเรียนหญิงชั้น ป.5 โดยการล่อลวงหลายครั้ง ทั้งยังกระทำการรุนแรงจนเด็กได้รับบาดเจ็บ ทุกข์ทรมานทั้งกายใจ จนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลร่วมเดือน ทางตำรวจจึงเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน ขออนุมัติหมายจับ 

ครูล่วงละเมิดเด็ก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจภูธรภาค 2

          ด้าน พล.ต.ท. ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ระบุว่า การกระทำเช่นนี้เป็นอาชญากรรมร้ายแรง ผู้ก่อเหตุเป็นครู แต่กลับทำตัวเป็นภัยสังคม เป็นอาชญากรเสียเอง เราจะไม่ยอมให้คนแบบนี้ลอยนวลไปก่อเหตุซ้ำ ต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด 
          
          โดยนายสมิท จะถูกดำเนินคดีฐาน กระทำชำเราแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี ซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม, กระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม, พรากเด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล โดยปราศจากเหตุอันสมควร เพื่อการอนาจาร, พาเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ไปเพื่อการอนาจาร แม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
          
          ซึ่งในชั้นจับกุม ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา แต่อ้างว่าเด็กมายั่วก่อน หลังจับกุมนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.โคกสูง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย 

ครูล่วงละเมิดเด็ก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจภูธรภาค 2

ครูล่วงละเมิดเด็ก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจภูธรภาค 2

ครูล่วงละเมิดเด็ก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจภูธรภาค 2

สลดสังคม จับครูศิลปะ ล่วงละเมิด ป.5 รุนแรงจนเข้า รพ. ร่วมเดือน ฟังข้ออ้างสุดทน ! โพสต์เมื่อ 21 กันยายน 2568
