เสี่ยวัย 50 จ่ายกว่า 4 แสน ศัลยกรรมเพิ่มไซซ์อวัยวะเพศ จุดจบชะตาเศร้า ยังไม่ทันได้ใช้

ชายไต้หวันวัย 50 ปี จ่ายเงินกว่า 4 แสน ศัลยกรรมเพิ่มขนาดอวัยวะเพศ แต่จุดจบชะตาเศร้า ยังไม่ทันได้ใช้ ส่วนหมอโดนจับ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 เว็บไซต์ MS News เผยว่า มีเรื่องราวชวนสลดใจเกิดขึ้น เมื่อชายวัย 50 ปี รายหนึ่ง (สงวนชื่อ) ตัดสินใจไปทำศัลยกรรมเพิ่มขนาดอวัยวะเพศที่คลินิกแห่งหนึ่งในกรุงไทเป ของไต้หวัน โดยจ่ายเงินไปหลายแสนเพื่อหวังที่จะได้ "น้องชาย" ในขนาดที่พอใจ แต่เขากลับไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้ลองใช้งาน เพราะมันทำให้เขาถึงแก่ชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา ชายรายนี้ได้ไปที่คลินิกศัลยกรรม โดยจ่ายเงินค่าดำเนินการทั้งหมดไป 400,000 ดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 421,000 บาท) การผ่าตัดเริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. จนกระทั่งเวลาประมาณ 19.00 น. ขณะพักฟื้นหลังจากจากฤทธิ์ยาสลบหมดลง เขาได้สูญเสียสัญญาณชีพ
ทางคลินิกได้เรียกหน่วยฉุกเฉินให้เข้ามาช่วยเหลือ แต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยืนยันว่า เขาเสียชีวิตแล้วตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ไปถึง และเขาไม่ได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตในเบื้องต้นคาดว่า เขาได้รับยาสลบที่ไม่ถูกวิธี ทำให้เขาสูญเสียทั้งการหายใจและการเต้นของหัวใจในช่วงพักฟื้น
ต่อมาทางตำรวจได้เข้าจับกุม ดร.ติง ปินหวง หรือ ติง ลี่เหวิน วัย 60 ปี ผู้ทำการผ่าตัดให้กับผู้เสียชีวิต เขามีประวัติข้อพิพาททางการแพทย์หลายครั้ง รวมถึงคดีความเกี่ยวกับความผิดพลาดทางการแพทย์ การเสียชีวิตของผู้ป่วย และแม้กระทั่งข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศที่คลินิกเก่า ก่อนที่จะย้ายมาที่ใหม่แห่งนี้เพื่อปิดบังปัญหาที่เคยเกิดขึ้น
ตามรายงานระบุว่า ติง ลี่เหวิน เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคนไข้ 3 ราย ซึ่งมาเข้ารับการผ่าตัดเสริมหน้าอกและขยายขนาดอวัยวะเพศ โดยคนไข้ชายรายหนึ่งเสียชีวิตหลังจากผ่าตัด 3 วัน ก่อนที่เขาจะถูกตั้งข้อหาฆ่าคนโดยไม่เจตนา แต่เขากลับยังคงประกอบวิชาชีพต่อ
ขณะนี้ทางตำรวจกำลังสอบสวนผู้ต้องหารายนี้ฐานฆ่าคนโดยไม่เจตนา รวมไปถึงข้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
