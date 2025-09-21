HILIGHT
สลดงานวิ่ง นักวิ่งหมดสติ เสียชีวิต เพจดังไขข้อสงสัย ทำไมคนวิ่งแล้วหัวใจล้มเหลว


          สลดกลางงานวิ่ง นักวิ่งหมดสติ - ไร้ชีพจร กู้ชีพรุด CPR นำส่ง รพ. แต่สุดยื้อ เพจดังไขข้อสงสัย วิ่งแล้วแข็งแรง แต่ทำไมคนหัวใจล้มเหลว พร้อมคำเตือนสำคัญ

นักวิ่งเสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชยทัต สุวรรณา

          วันที่ 21 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก ที่นี่ศรีสงคราม รายงานว่า เกิดเหตุสลดที่งานวิ่งสะออนรัน นครพนม (สะออน Run 2025) ในช่วงเช้าที่ผ่านมา พบนักวิ่งหญิงอายุ 43 ปี หมดสติกลางงาน ไม่มีชีพจร เจ้าหน้าที่กู้ชีพพยายามช่วยเหลือโดยมีการทำ CPR และนำตัวส่งโรงพยาบาลนครพนม

          อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชยทัต สุวรรณา เปิดเผยว่า ได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาลนครพนม ว่าผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 

           ล่าสุด เพจ Drama-addict ให้ข้อมูลว่า ผู้เสียชีวิตคือ นางวัชรา อายุ 45 ปี ซึ่งวิ่งเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขงมาถึงหน้าเหล่ากาชาด ก่อนจะล้มฟุบเสียชีวิตแลพไม่มีชีพจร รถกู้ชีพพบเห็นจึงทำการ CPR ก่อนนำส่งโรงพยาบาลนครพนม และเสียชีวิตในเวลาต่อมา แพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุ โดยสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากหัวใจล้มเหลว 
           
           ทั้งนี้ ต่อมามีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามว่า "การวิ่งทำให้หัวใจแข็งแรง แต่ทำไมข่าวจากการวิ่งแล้วหัวใจล้มเหลวบ่อยจัง" ซึ่งทางแอดมินเพจ Drama-addict ซึ่งเป็นคุณหมอตัวจริง ก็อธิบายว่า "การวิ่งมาราธอน หรือการวิ่งระยะยาวนาน ๆ จะเพิ่มความเสี่ยงหัวใจหนาตัวได้ครับ และจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ทำให้เสียชีวิตกระทันหันได้ ดังนั้นควรวิ่งแต่พอดี"

นักวิ่งเสียชีวิต

*หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุด วันที่ 21 กันยายน 2568 เวลา 14.58 น. 

