อัปเดตพายุรากาซา ล่าสุดถึงไหน กรมอุตุฯ เผยฝนที่ตกตอนนี้ สาเหตุจากอะไร

           กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตพายุรากาซา ทวีกำลังแรงเป็นพายุไต้ฝุ่น คาดเคลื่อนตัวสู่ทะเลจีนใต้พรุ่งนี้ (22 ก.ย.) เผยฝนที่ตกในไทยตอนนี้ สาเหตุจากอะไร   

พายุรากาซ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา

           วานนี้ (20 กันยายน 2568) กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสถานการณ์พายุรากาซา (RAGASA) พบว่าในช่วงเย็น พายุรากาซา ทวีกำลังแรงขึ้นจากพายุโซนร้อน เป็นพายุไต้ฝุ่นแล้ว ศูนย์กลางยังอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก (ทางตะวันออกของเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปินส์) คาดว่าจะเคลื่อนตัวทางตะวันตก ตะวันตกเฉียงเหนือ ด้วยความเร็ว 10 กม./ชม. ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน วันที่ 22 กันยายน 

           โดยยังไม่มีผลกระทบกับประเทศไทย ฝนที่ตกยังมาจากมรสุมและร่องมรสุมที่พาดผ่าน ติดตามและอัพเดทเป็นระยะ ๆ ข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลง 

พายุรากาซ
 ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา

           ขณะที่ล่าสุด (21 กันยายน) เวลา 11.00 น. พายุไต้ฝุ่นรากาซา บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์  กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันพรุ่งนี้ (22 กันยายน) คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวตังเกี๋ยและขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ 25 - 26 กันยายน
หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ 

พายุรากาซ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา

           อิทธิพลของพายุนี้จะทำให้มรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยและพัดเข้าหาศูนย์กลางของพายุจะมีกำลังแรงขึ้น โดยเมื่อพายุเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้แล้ว กรมอุตุนิยมวิทยา จะออกประแจ้งเตือน ขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป
 
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา 


