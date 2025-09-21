จนท. สนามบินช็อก ตรวจกระเป๋า ผดส. เจอกะโหลกศีรษะมนุษย์ อ้างแบบนี้ได้เหรอ

เจ้าหน้าที่สนามบินตรวจกระเป๋าผู้โดยสาร หลังเข้าใจว่ามียาสูบต้องห้าม แต่ต้องช็อกไม่คาดคิด เมื่อพบกะโหลกศีรษะมนุษย์
ภาพจาก X@DFOFlorida
วันที่ 20 กันยายน 2568 เว็บนิวยอร์กโพสต์ รายงานว่า ผู้โดยสารรายหนึ่ง ถูกควบคุมตัวที่ด่านศุลกากรของสนามบินนานาชาติแทมปา ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ภายหลังจากการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางแล้วพบของที่ไม่คาดคิด "กะโหลกศีรษะมนุษย์" ซึ่งผู้โดยสารอ้างว่านำมาใช้ในการประกอบ "พิธีกรรม" บางอย่าง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร เปิดเผยว่า หลังจากตรวจพบกระเป๋าสัมภาระต้องสงสัย ทางผู้โดยสารที่เป็นเจ้าของอ้างว่า ในนั้นมียาสูบเพียง 10 มวน แต่ปรากฏว่าเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดกระเป๋าเพื่อตรวจค้น กลับพากันตกตะลึงสุดขีด เมื่อพบกะโหลกศีรษะและชิ้นส่วนกระดูกของมนุษย์จำนวนหนึ่งอยู่ในห่อกระดาษฟอยล์
ภาพจาก X@DFOFlorida
สำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ (CBP) ระบุว่า ชิ้นส่วนที่พบนั้นก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง และจำเป็นต้องถูกนำไปทำลาย ซึ่งทำให้ผู้โดยสารเสียใจเป็นอย่างมาก โดยเขาอ้างว่า ตั้งใจจะนำไปใช้สำหรับการทำพิธีกรรม
คาร์ลอส ซี มาร์เทล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคสนาม ของ CBP ได้กล่าวบนโซเชียลมีเดียว่า "การตรวจพบครั้งนี้เริ่มต้นจากผู้โดยสารที่แจ้งว่ามีซิการ์เพียง 10 มวน ก่อนจะกลายเป็นเรื่องราวสุดแปลกประหลาด"
ภาพจาก X@DFOFlorida
ทั้งนี้ นอกเหนือจากชิ้นส่วนของมนุษย์ดังกล่าวแล้ว ทางด้านเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรของ CBP ยังพบยาสูบที่ไม่ได้รับแจ้ง และ "พืชต้องห้าม" อีกจำนวนหนึ่ง
ขณะนี้ผู้โดยสารรายดังกล่าวยังคงอยู่ระหว่างการควบคุมตัว โดยเจ้าหน้าที่ได้เริ่มการสืบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แล้ว และกำลังตรวจสอบว่าซากชิ้นส่วนเหล่านั้นเป็นของมนุษย์จริงหรือไม่
ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post, Mirror