จนท. สนามบินช็อก ตรวจกระเป๋า ผดส. เจอกะโหลกศีรษะมนุษย์ อ้างแบบนี้ได้เหรอ

          เจ้าหน้าที่สนามบินตรวจกระเป๋าผู้โดยสาร หลังเข้าใจว่ามียาสูบต้องห้าม แต่ต้องช็อกไม่คาดคิด เมื่อพบกะโหลกศีรษะมนุษย์

ภาพจาก X@DFOFlorida

          วันที่ 20 กันยายน 2568 เว็บนิวยอร์กโพสต์ รายงานว่า ผู้โดยสารรายหนึ่ง ถูกควบคุมตัวที่ด่านศุลกากรของสนามบินนานาชาติแทมปา ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ภายหลังจากการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางแล้วพบของที่ไม่คาดคิด "กะโหลกศีรษะมนุษย์" ซึ่งผู้โดยสารอ้างว่านำมาใช้ในการประกอบ "พิธีกรรม" บางอย่าง

          เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร เปิดเผยว่า หลังจากตรวจพบกระเป๋าสัมภาระต้องสงสัย ทางผู้โดยสารที่เป็นเจ้าของอ้างว่า ในนั้นมียาสูบเพียง 10 มวน แต่ปรากฏว่าเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดกระเป๋าเพื่อตรวจค้น กลับพากันตกตะลึงสุดขีด เมื่อพบกะโหลกศีรษะและชิ้นส่วนกระดูกของมนุษย์จำนวนหนึ่งอยู่ในห่อกระดาษฟอยล์ 

ภาพจาก X@DFOFlorida

          สำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ (CBP) ระบุว่า ชิ้นส่วนที่พบนั้นก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง และจำเป็นต้องถูกนำไปทำลาย ซึ่งทำให้ผู้โดยสารเสียใจเป็นอย่างมาก โดยเขาอ้างว่า ตั้งใจจะนำไปใช้สำหรับการทำพิธีกรรม 

          คาร์ลอส ซี มาร์เทล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคสนาม ของ CBP ได้กล่าวบนโซเชียลมีเดียว่า "การตรวจพบครั้งนี้เริ่มต้นจากผู้โดยสารที่แจ้งว่ามีซิการ์เพียง 10 มวน ก่อนจะกลายเป็นเรื่องราวสุดแปลกประหลาด" 

ภาพจาก X@DFOFlorida
        
  ทั้งนี้ นอกเหนือจากชิ้นส่วนของมนุษย์ดังกล่าวแล้ว ทางด้านเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรของ CBP ยังพบยาสูบที่ไม่ได้รับแจ้ง และ "พืชต้องห้าม" อีกจำนวนหนึ่ง 

          ขณะนี้ผู้โดยสารรายดังกล่าวยังคงอยู่ระหว่างการควบคุมตัว โดยเจ้าหน้าที่ได้เริ่มการสืบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แล้ว และกำลังตรวจสอบว่าซากชิ้นส่วนเหล่านั้นเป็นของมนุษย์จริงหรือไม่  

ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post, Mirror


จนท. สนามบินช็อก ตรวจกระเป๋า ผดส. เจอกะโหลกศีรษะมนุษย์ อ้างแบบนี้ได้เหรอ โพสต์เมื่อ 21 กันยายน 2568 เวลา 14:18:10 2,901 อ่าน
