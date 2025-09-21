HILIGHT
นารา เครปกะเทย ส่อดราม่าคลิปแกล้งคน สวนคนเตือนรัว ๆ โรคหัวใจแล้วไง ?

          เจอดราม่า นารา เครปกะเทย คลิปพรางตัวใต้สะพาน หลอกคนให้ตกใจ โซเชียลแห่เตือน ลั่นคนโดนอาจไม่ขำ - เสี่ยงหัวใจวาย เจอโต้รัว ๆ แบบไม่แคร์ ก่อนเฉลยทำคนตกใจจริงไหม 


นารา เครปกะเทย ส่อดราม่าคลิปแกล้งคน

          เป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์คนดัง ที่ขยันทำคอนเทนต์ต่าง ๆ มาโปรโมตสินค้า แบบไม่ต้องสนใจว่าจะขายตรงหรือขายอ้อม จนกลายเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่อง สำหรับ นารา เครปกะเทย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เหมือนจะมีดราม่าเกิดขึ้นซะอย่างนั้น 

นารา เครปกะเทย ส่อดราม่าคลิปแกล้งคน

          เหตุเกิดจากคลิปล่าสุด (20 กันยายน 2568) บนเพจ นารา เครปกะเทย ที่นาราทุ่มทุนสวมชุดพรางตัว ให้สีชุดเนียนไปกับเสาสะพาน ก่อนจะโผล่มายื่นผลิตภัณฑ์ให้คนที่เดินผ่านมา พร้อมพูดสรรพคุณรัว ๆ ทำเอาแต่ละคนร้องจ๊ากหรือกรี๊ดด้วยความตกใจ ตั้งตัวไม่ถูก โดยในจำนวนนี้มีบางคนเป็นกลุ่มผู้สูงอายุด้วย

นารา เครปกะเทย ส่อดราม่าคลิปแกล้งคน

          งานนี้จึงมีหลายคนพากันเข้ามาคอมเมนต์ มองว่านาราเล่นแบบนี้ไม่เหมาะสม การทำให้ตกใจแบบนี้อาจจะดูตลก แต่เจ้าตัวอาจไม่ตลกด้วย หรือหากบางคนมีโรคประจำตัว ก็อาจทำให้เกิดอันตรายได้ แต่ถึงอย่างนั้น พบว่าทางนารายังเข้ามาตอบกลับรัว ๆ แบบไม่กลัวโดนดราม่าแต่อย่างใด ต่อคอมเมนต์ที่หลายคนเตือนว่าอาจมีคนหัวใจวาย จนทำให้ชาวเน็ตไม่พอใจหนักยิ่งขึ้น 

นารา เครปกะเทย ส่อดราม่าคลิปแกล้งคน

นารา เครปกะเทย ส่อดราม่าคลิปแกล้งคน

          ทั้งนี้ ต่อมาในเพจ นารา เครปกะเทย ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวเนื่องกับคลิปที่มีดราม่า "คุณลุงคนแรกหัวใจวายนะคะ ทางนาราขอโทษจากใจนะคะ หนูไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ทางหนูไม่เซฟและได้มีการตรวจสอบแล้ว ขอให้คุณลุงปลอยภัยนะคะ หลังจากนี้ นาราจะคิดให้เยอะกว่านี้ กราบขอโทษทางครอบครัวของคุณลุง และขอโทษจากใจ ทุกอย่างนารา ยอมรับผิดชอบทุกอย่างคะ"

นารา เครปกะเทย ส่อดราม่าคลิปแกล้งคน

นารา เครปกะเทย ส่อดราม่าคลิปแกล้งคน

นารา เครปกะเทย ส่อดราม่าคลิปแกล้งคน

          พร้อมกันนั้นยังแนบภาพข้อความ ที่มีลักษณะเหมือนพูดกับลูกสาวคุณลุง อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดก็มีการเฉลยว่าข้อความเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนโปรโมตสินค้าเช่นกัน ไม่ได้มีใครหัวใจวายจริง ๆ แต่อย่างใด 

นารา เครปกะเทย ส่อดราม่าคลิปแกล้งคน

นารา เครปกะเทย ส่อดราม่าคลิปแกล้งคน

          ทั้งนี้ ทางนารายังได้แนบภาพเฉลยด้วยว่า ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในคลิปเป็นเพียงคอนเทนต์เท่านั้น เป็นการจ้างคนมาตกใจ แกล้งคนมาจะล้านคลิปแล้ว ให้ดูกันสนุก ๆ พอ 


นารา เครปกะเทย ส่อดราม่าคลิปแกล้งคน สวนคนเตือนรัว ๆ โรคหัวใจแล้วไง ?
