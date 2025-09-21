HILIGHT
ระทึกขวัญ รถยนต์ถอยหลังชนปั๊ม ทับทั้งรถทั้งคนจนไฟลุก พนง.วิ่งหนีตายในเสี้ยววินาที

| 2,028 อ่าน

 

          เกิดเหตุระทึกในปั๊มที่เวียดนาม รถยนต์ถอยหลังชนหัวจ่ายน้ำมัน ทับทั้งรถมอเตอร์ไซค์และคนจนไฟลุก พนักงานวิ่งหนีตายในเสี้ยววินาที

 

          วันที่ 21 กันยายน 2568 บนโซเชียลมีเดียของเวียดนามได้แชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่น่าตกใจภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ขณะที่รถมอเตอร์ไซค์กำลังจอดเติมน้ำมันอยู่หลายคัน จู่ ๆ ก็มีรถยนต์คันหนึ่งถอยเข้ามาชนตู้จ่ายน้ำมันอย่างแรง จนล้มทับทั้งคนและรถมอเตอร์ ก่อนที่ไฟจะลุกพรึบภายในเวลาไม่กี่วินาที 

 

          ตามรายงานของเว็บไซต์ VnExpress เผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา ตรงปั๊มน้ำมันในพื้นที่เขตบั๊กตู๋เลียม ของฮานอย คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดภายในปั๊ม แสดงให้เห็นว่า ตรงจุดที่เกิดเหตุมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งกำลังจอดเติมน้ำมัน และอีกคันจอดต่อท้ายเข้าคิว 

 

          ขณะนั้นมีพนักงานรายหนึ่งกำลังให้บริการเติมน้ำมัน แต่อยู่ ๆ ก็มีรถยนต์ยี่ห้อเมอร์เซเดส เบนซ์ คันหนึ่ง ถอยมาด้วยความเร็วและแรง จนกระแทกตู้จ่ายน้ำมันล้มลงมาทับพนักงานที่กำลังเติมน้ำมันอย่างจัง และภายในไม่กี่วินาทีต่อมาก็เกิดเปลวเพลิงลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว พนักงานรีบวิ่งหนีตายออกมาอย่างไม่คิดชีวิต โดยที่รองเท้าติดไฟด้วย 

 

          เพลิงลุกไหม้รถมอเตอร์ไซค์และลามต่อไปอีกหลายคนจนได้รับความเสียหาย ก่อนที่ทางพนักงานของปั๊มน้ำมันอีกราย จะรีบนำถังดับเพลิงเข้ามาช่วยฉีดสกัดจนเพลิงสงบลง โดยรายงานเผยว่า เคราะห์ดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะที่ตำรวจในพื้นที่กำลังเข้าสอบสวน 

 

          หลังจากคลิปวิดีโอเหตุการณ์ถูกนำไปเผยแพร่บนโลกออนไลน์ จึงเกิดเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด โดยผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่ง กล่าวว่า "ตอนที่พนักงานล้มลง เขาถูกตู้จ่ายน้ำมันกระแทกหัว คงจะมึนไม่น้อย โชคดีที่เขายังมีสติ วิ่งออกมาเร็วได้ ถ้าเป็นฉันคงช็อกหมดสติไป แล้วถูกไฟคลอกเป็นเถ้าถ่าน แค่คิดก็รู้สึกทรมานโชคดีมากที่เขารอดชีวิตมาได้" 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก VnExpress 
 

