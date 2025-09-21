กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเยี่ยมคุณยายวัย 97 ปี ถวายพัดสาน ถึงกับแย้มพระสรวล

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเยี่ยมคุณยายวัย 97 ปี และราษฎรที่จ.ลพบุรี โดยคุณยายได้ถวายพัดสาน พระองค์ถึงกับแย้มพระสรวล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่ภาพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2568 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม นางสาวจำลอง นกยิ้ม และราษฎรตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์
คุณยายจำลอง อายุ 97 ปี เป็นสมาชิกโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" เมื่อปี 2560 โดยได้รับพระราชทานพันธุ์ผักที่ผลิตโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา และเป็นต้นแบบของการ "ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก" หากมีเหลือก็แบ่งปัน มีสุขภาพกายและใจดี ออกกำลังกายด้วยการดูแลผักสวนครัวทุกวัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ถึงทุกวันนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์
ในโอกาสนี้ คุณยายจำลองได้ถวายพัดสานแด่กรมสมเด็จพระเทพฯ ด้วยความที่คุณยายกลัวว่าพระองค์จะร้อน ทำให้พระองค์ถึงกับแย้มพระสรวลออกมา นับเป็นภาพที่น่าประทับใจและชวนให้ปลื้มปีติไปตาม ๆ กัน