นักสืบบอกเอง แอปฯ ที่ใช้กันทั่วไป มักถูกใช้ซ่อนการนอกใจ ชี้เจอพฤติกรรมไหนควรเอะใจ

นักสืบแฉเบื้องหลังคนนอกใจ วิธีสุดแนบเนียนในการนัดเจอชู้รัก ทำง่าย ๆ ผ่านแอปฯ ที่มีกันทั่วไป แถมคนรักไม่สงสัย แนะเจอพฤติกรรมไหน ให้เอะใจได้เลย
การนอกใจเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากพบเจอ แต่ก็ยังคงเกิดขึ้นได้เสมอ อีกทั้งเทคโนโลยียังทำให้การนอกใจจะกลายเป็นเรื่องง่ายยิ่งกว่าเดิม โดยเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2568 เว็บไซต์มิร์เรอร์ มีรายงานข้อมูลจาก พอล อีวานส์ นักสืบเอกชนจาก I-Spy Detectives ที่จะออกมาเปิดเผยถึงวืธีการที่เหล่าคนเจ้าชู้ใช้เพื่อนอกใจคนรัก ซึ่งมันเกิดขึ้นได้ง่ายมาก
ภายใต้กิจกรรมอันเรียบง่ายที่ดูเหมือนไม่มีอะไร และแอปฯ ธรรมดาในสมาร์ทโฟน พอล เผยว่าสิ่งเหล่านั้นล้วนมีส่วนช่วยปกปิดการนอกใจได้อย่างแนบเนียบ และเขาก็เห็นการเพิ่มขึ้นของผู้คนที่หันมาใช้แอปฯ ปฏิทินแชร์ร่วมกันผู้อื่น เพื่อวางแผนการนัดเจอกันแบบลับ ๆ โดยที่คนรักตัวจริงแทบจะไม่สงสัย
"เมื่อดูผิวเผินแล้ว มันก็ดูเหมือนนัดไปหาหมอฟันหรือนัดประชุมที่ไม่น่าจะมีอะไร แต่หากคุณขุดลึกลงไป รายการในปฏิทินเหล่านั้นมักมีไว้เพื่อปกปิดอะไรอย่างอื่น" พอล กล่าว และเผยว่าเขาเคยเจอกรณีที่คนลงตารางปฏิทินในช่วงเวลาเดียวกันทุกสัปดาห์ ในสถานที่นัดพบแตกต่างกัน โดยที่สุดท้ายก็ไม่มีร่องรอยของการทำงานจริง ๆ อยู่เบื้องหลังการนัดพบนั้น
พอล ยังพบคนที่ล้ำว่าการลงบันทึกธรรมดา แต่ถึงขั้นสร้างโค้ดลับที่ลงรายละเอียดไว้ทั้งหมด เช่น เป็นนัดกินมื้อกลางวันกับทีมงาน หรือโทร. หาลูกค้า ซึ่งแน่นอนว่าหากคนรักตัวจริงมาเช็กดู มันก็เหมือนกับนัดหมายธรรมดาทั่วไปเกี่ยวกับงาน จนแทบไม่สงสัยอะไร
ยิ่งไปกว่านั้น แอปฯ เหล่านี้อาจช่วยซ่อนการสื่อสารระหว่างกัน สามารถแชร์ได้แบบส่วนตัว แถมยังวางแผนล่วงหน้าได้เป็นเดือน ๆ แถมยังลบข้อมูลได้ง่าย ๆ อีกด้วย
แล้วจะมีพฤติกรรมไหนที่ชวนให้เอะใจ หรือเริ่มสงสัยได้บ้าง ?
พอล ชี้ว่า หากคนรักของคุณเริ่มดูเหมือนจะทำงานเลิกดึกตลอดในวันอังคาร แต่กลับไม่มีสายโทร. หาเขา ไม่มีอีเมล หรือคำอธิบายใด ๆ ก็ควรจะที่จะเอะใจสงสัย เขาพบว่าการนอกใจส่วนใหญ่จะถูกเปิดโป่งเมื่อผู้คนเริ่มสังเกตเห็นความไม่สอดคล้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้น
เขายังแนะนำให้ลองสังเกตพฤติกรรมที่ดูไม่ปกติต่าง ๆ เช่น อยู่ ๆ ก็เริ่มหวงโทรศัพท์ของตัวเอง ปกป้องไว้ไม่ให้ใครดู หรือมีตารางเวลาที่ไม่สมเหตุสมผลเพิ่มเข้ามา
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror