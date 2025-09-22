HILIGHT
เส้นสีขาว ๆ ตรงปลาหมึก เหมือนเห็ดเข็มทอง มันคืออะไร - อ.เจษฎา ตอบแล้ว

          เส้นสีขาว ๆ ตรงปลาหมึก เหมือนเห็ดเข็มทอง มันคืออะไร อ.เจษฎา ตอบแล้ว เคสนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อน ชาวเน็ตเห็นแล้วสะพรึง

เห็ดเข็มทองในปลาหมึก คืออะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fern Kidding

          วันที่ 22 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก Fern Kidding มีการถ่ายรูปปลาหมึกที่อยู่บนจาน ลักษณะดูน่ากิน แต่ข้องใจกับเส้นสีขาว ๆ เหมือนเห็ดเข็มทอง ที่อยู่ข้างในว่ามันคืออะไร ก็เลยถามในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภค เพราะอยากรู้

เห็ดเข็มทองในปลาหมึก คืออะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fern Kidding

          ด้านชาวเน็ตที่เห็นนั้น เข้ามาตอบแบบตรง ๆ ว่า ปลาหมึกที่เห็นในรูปคือส่วนของอัณฑะ และเส้นขาว ๆ ก็คือสเปิร์มของปลาหมึก เจอแบบนี้ใครก็เข้าใจว่ากินไม่ได้แน่นอน สยองมาก

เห็ดเข็มทองในปลาหมึก คืออะไร

อ.เจษฎ์ บอกแล้ว มันคืออะไร


          ด้านนายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า สิ่งที่เห็นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุ์ของปลาหมึกตัวผู้ ที่เรียกว่า สเปิร์มมาโตฟอร์ spermatophore (หรือเรียกง่าย ๆ ว่า ฝักสเปิร์ม)

          ให้นึกถึงเวลาที่เรากิน "ไข่ปลาหมึกทอด" ที่เป็นถุงเป็นก้อนขาว ๆ นั้น จะมีทั้งที่เป็นถุงรังไข่ (ovary) ของหมึกตัวเมียและที่เป็นถุงสเปิร์ม (อัณฑะ) ของหมึกตัวผู้

          ถ้าเราเอาถุงอัณฑะมาผ่าแยกออก จะเห็นเหมือนท่อยาว ๆ สีขาว จำนวนมาก ซึ่งก็คือ สเปิร์มมาโตฟอร์ เรียงอยู่ข้างในนั้น

          Spermatophore เป็นอวัยวะที่พบในสัตว์หลายชนิด ทั้งกลุ่มแมลง แมงมุม รวมถึงพวกเซฟฟาโลปอด (พวกปลาหมึกชนิดต่าง ๆ) ซึ่งตัวผู้จะใช้ในการนำส่งสเปิร์ม (อสุจิ) เข้าไปในตัวเมียในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์

          สำหรับพวกเซฟาโลพอด ส่วนใหญ่จะใช้แขนเฉพาะที่เรียกว่า เฮโคโคติลัส helicotilus เพื่อส่งสเปิร์มมาโตโฟร์เข้าไปยังภายในตัวเมีย จากนั้น จะมีกลไกที่ซับซ้อน ในการปล่อยตัวอสุจิ ออกจากสเปิร์มมาโตฟอร์ และอสุจิก็จะเก็บรักษาเอาไว้ภายในตัวเมีย


          ตัวเมียตัวหนึ่งอาจจะมีสเปิร์มจากตัวผู้หลายตัวอยู่ภายใน และด้วยความที่สเปิร์มาโตฟอร์สามารถอยู่รอดได้นานภายในร่างกายของตัวเมีย ทำให้นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยก่อน อย่าง จอร์จ คูเวียร์ George Cuvier เข้าใจผิดว่าเป็นหนอนปรสิต และตั้งชื่อให้ว่า Hectocotylus (ภาษาละติน: "Hundred" +  "hollow thing") 

          สเปิร์มมาโตฟอร์แต่ละอันนั้น ถ้าบีบให้แตกออก จะเห็นว่ามีปลอกชั้นนอกที่ใสๆ กับถุงน้ำเชื้อชั้นในที่ขาว ๆ ตรงโคนสเปิร์มมาโตฟอร์ มีกลไกเชือก ซึ่งถ้าดึงหรือบีบมันจะปล่อยถุงชั้นในออกมาอย่างรวดเร็ว ถุงชั้นในพอหลุดจากปลอก จะกลายเป็นแท่งแหลม ๆ ขาว ๆ เรียก สเปิร์มมาแทนเจีย spermatangia ตรงโคนมีกาวเคลือบ เอาไว้ติดหนึบกับเนื้อของตัวเมีย

          กลไกเหล่านี้ของสเปิร์มมาโตฟอร์ ทำให้เราเห็นในคลิปว่ามันขยับเขยื้อนได้ เหมือนกับเป็นพยาธิ ทั้ง ๆ ที่จริงแล้วเป็นแค่อวัยวะหนึ่งครับ

