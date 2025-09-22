HILIGHT
เปิดภาพดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี พร้อมวงแหวนบางเฉียบ คืน 21 ก.ย. 68

          ดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2568 ถ่ายด้วยกล้องโทรทรรศน์ 0.4 เมตร ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา


ดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุด
ภาพจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร. หรือ NARIT) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดภาพดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี วันที่ 21 กันยายน 2568 บันทึกโดยกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 เมตร ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา เผยให้เห็นวงแหวนดาวเสาร์บางเฉียบ

          นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า คืนวันที่ 21 กันยายน 2568 ดาวเสาร์โคจรมาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์ (Saturn Opposition) คือ ดวงอาทิตย์ โลก และดาวเสาร์ เรียงตัวอยู่ในแนวเส้นตรง ส่งผลให้ดาวเสาร์อยู่ใกล้โลกที่สุดในรอบปี ห่างประมาณ 1,279 ล้านกิโลเมตร (ปกติดาวเสาร์มีระยะห่างจากโลกเฉลี่ยประมาณ 1,434 ล้านกิโลเมตร) ในช่วงเดือนนี้ดาวเสาร์จะปรากฏสว่างเด่นทางทิศตะวันออกหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้ามองเห็นด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจน สังเกตการณ์ได้ตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้า

ดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุด
ภาพจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

          สำหรับกิจกรรมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา และสงขลา บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนสนใจร่วมชมดาวเสาร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ เป็นจำนวนมาก ในคืนดังกล่าวนอกจากจะเห็นดาวเสาร์ที่มีวงแหวนบางเฉียบแล้ว ยังสังเกตเห็นดวงจันทร์ไททัน ดวงจันทร์บริวารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์อีกด้วย ด้านการถ่ายทอดสดปรากฏการณ์มีผู้ชมนับพันเช่นกัน

ดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุด
ภาพจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

          ในปีนี้วงแหวนดาวเสาร์ปรากฏในลักษณะบางเฉียบเนื่องจากเพิ่งผ่านช่วงที่ดาวเสาร์หันระนาบวงแหวนเข้าหาโลกเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2568 ที่ผ่านมาปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นประมาณทุก ๆ 15 ปีตามการเปลี่ยนแปลงของมุมเอียงวงแหวนที่สัมพันธ์กับการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของดาวเสาร์ ซึ่งนับจากปีนี้เป็นต้นไป ดาวเสาร์จะค่อย ๆ หันขั้วใต้เข้าหาโลกทำให้ระนาบวงแหวนมีมุมเอียงออกจากโลกมากที่สุดและจะเห็นวงแหวนดาวเสาร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ได้ชัดเจนมากที่สุดอีกครั้งประมาณปี 2575

          หลังจากนี้ ดาวเสาร์จะยังคงปรากฏบนท้องฟ้าไปจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2569 สำหรับปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปีครั้งถัดไปตรงกับวันที่ 4 ตุลาคม 2569


เปิดภาพดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี พร้อมวงแหวนบางเฉียบ คืน 21 ก.ย. 68 อัปเดตล่าสุด 22 กันยายน 2568 เวลา 15:29:20
