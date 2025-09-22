HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ขอลาป่วยหัวหน้าไม่ให้ อยากหยุดให้ลาออก ชาวเน็ตง้างแต่ไกล ก่อนเอะใจประโยคหนึ่ง

          ลูกน้องขอลาป่วยวันอาทิตย์ หัวหน้าบอกถ้าอยากหยุดก็ลาออกไปอยู่บ้าน ตอนแรกทัวร์ลง แต่เอะใจกับประโยคหนึ่งของหัวหน้า รอฟังความให้ชัดเจนดีกว่า


ขอลาป่วย หัวหน้าไม่ให้ อยากหยุดก็ให้ลาออก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา

          วันที่ 22 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก ท่านเปา มีการเล่าเรื่องราวของพนักงานคนหนึ่งที่มาทำงานในวันอาทิตย์ แต่เกิดปวดหัว ก็เลยขอหัวหน้าลาป่วยเพื่อไปหาหมอ ทำงานต่อไม่ไหวแล้ว ก่อนพบว่า เป็นไข้หวัดใหญ่ อย่างไรก็ตาม หัวหน้ากลับบอกว่า ถ้าอยากหยุดวันอาทิตย์ก็ให้ลาออกไปอยู่บ้าน

ขอลาป่วย หัวหน้าไม่ให้ อยากหยุดก็ให้ลาออก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา

ขอลาป่วย หัวหน้าไม่ให้ อยากหยุดก็ให้ลาออก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา

          อย่างไรก็ตาม มีคนตั้งคำถามกับข้อความที่หัวหน้าส่งมาว่า "มีปัญหากับอาทิตย์" หมายความว่าอะไร เพราะเราก็เห็นข้อความแค่มุมเดียวด้วย บางคนก็ตีความไว้ว่า หัวหน้าอาจจะหมายถึง มีปัญหาแต่วันอาทิตย์หรือเปล่า หรือหยุดเกือบทุกวันอาทิตย์?

ขอลาป่วย หัวหน้าไม่ให้ อยากหยุดก็ให้ลาออก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา

ขอลาป่วย หัวหน้าไม่ให้ อยากหยุดก็ให้ลาออก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา

          เรื่องนี้ต้องรอฟังคำชี้แจงจากทั้ง 2 ฝ่ายอีกครั้งว่า มีประเด็นอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนี้หรือไม่

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ขอลาป่วยหัวหน้าไม่ให้ อยากหยุดให้ลาออก ชาวเน็ตง้างแต่ไกล ก่อนเอะใจประโยคหนึ่ง โพสต์เมื่อ 22 กันยายน 2568 เวลา 16:55:02
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ iOS 26 ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รายชื่อ ครม. อนุทิน 1 วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ไชยชนก ชิดชอบ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย