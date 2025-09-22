ขอลาป่วยหัวหน้าไม่ให้ อยากหยุดให้ลาออก ชาวเน็ตง้างแต่ไกล ก่อนเอะใจประโยคหนึ่ง

ลูกน้องขอลาป่วยวันอาทิตย์ หัวหน้าบอกถ้าอยากหยุดก็ลาออกไปอยู่บ้าน ตอนแรกทัวร์ลง แต่เอะใจกับประโยคหนึ่งของหัวหน้า รอฟังความให้ชัดเจนดีกว่า
วันที่ 22 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก ท่านเปา มีการเล่าเรื่องราวของพนักงานคนหนึ่งที่มาทำงานในวันอาทิตย์ แต่เกิดปวดหัว ก็เลยขอหัวหน้าลาป่วยเพื่อไปหาหมอ ทำงานต่อไม่ไหวแล้ว ก่อนพบว่า เป็นไข้หวัดใหญ่ อย่างไรก็ตาม หัวหน้ากลับบอกว่า ถ้าอยากหยุดวันอาทิตย์ก็ให้ลาออกไปอยู่บ้าน
อย่างไรก็ตาม มีคนตั้งคำถามกับข้อความที่หัวหน้าส่งมาว่า "มีปัญหากับอาทิตย์" หมายความว่าอะไร เพราะเราก็เห็นข้อความแค่มุมเดียวด้วย บางคนก็ตีความไว้ว่า หัวหน้าอาจจะหมายถึง มีปัญหาแต่วันอาทิตย์หรือเปล่า หรือหยุดเกือบทุกวันอาทิตย์?
เรื่องนี้ต้องรอฟังคำชี้แจงจากทั้ง 2 ฝ่ายอีกครั้งว่า มีประเด็นอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนี้หรือไม่