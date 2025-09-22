นางแบบสายสะบึม เปิดใจเต้าใหญ่ ใช่ว่าจะดี ทุกข์หนักทั้งกาย-ใจ อึ้งคัพ F ตั้งแต่อายุ 12

นางแบบกราเวียร์ เปิดใจเต้าใหญ่ 129 ซม. ใช่ว่าจะดี ชีวิตสุดทนทุกข์กว่าจะยอมรับในตัวเอง ชี้คัพ F ตั้งแต่อายุ 12 ยังใหญ่ขึ้นไม่หยุด จนตกเป็นเป้าซุบซิบ
ภาพจาก Instagram momose_momo_0715
ในขณะที่สาว ๆ หลายคนอยากมีหน้าอกหน้าใจใหญ่สะบึม จนบางคนยอมลงทุนไปศัลยกรรม อัปไซซ์หน้าอกให้ใหญ่บึ้มเท่าที่ต้องการ แต่สิ่งที่หลายคนมองผ่านไปก็คือ การมีหน้าอกใหญ่ ๆ ไม่ได้มีเฉพาะข้อดีเสมอไป แต่ยังอาจสร้างความทุกข์ทรมานทั้งกายใจอีกด้วย ดังเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนางแบบสาวชาวญี่ปุ่นรายนี้
จากรายงานของเว็บไซต์ Mirror Media เผยว่า โมโม่ เป็นนางแบบสาวกราเวียร์ของญี่ปุ่น ผู้มีรอบอกใหญ่ถึง 129 เซนติเมตร อันเป็นผลจากภาวะเต้านมโตผิดปกติ เธอต้องเผชิญความท้าทายและสายตาแปลก ๆ ของผู้คนมากตั้งแต่ยังเล็ก ด้วยพัฒนาการความสะบึมที่ฉายแววชัดมาตั้งแต่ยังเล็ก
ด้วยวัยเพียง 9 ขวบ โมโม่มีหน้าอกใหญ่ถึงคัพ E ก่อนจะพัฒนาเป็นคัพ F เมื่ออายุ 12 ปี และใหญ่ขึ้นถึงคัพ I ตอนเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา หน้าอกใหญ่ ๆ นี้ทำให้เธอตกเป็นเป้าถูกเยาะเย้ยและถูกมองแปลก ๆ ในโรงเรียน แถมยังทำให้เธอรู้สึกด้อยค่าเพราะรูปร่างที่ไม่เข้ากับภาพลักษณ์เด็กนักเรียน
หน้าอกใหญ่ ๆ ยังมีส่วนจำกัดการเคลื่อนไหวของเธอ โมโม่ไม่สามารถวิ่งเร็ว ๆ ได้เพราะเกรงว่าจะทำให้เกิดการกระเพื่อมรุนแรง แถมด้วยน้ำหนักหน้าอกกว่า 10 กิโลกรัม ก็ยังทำให้เธอมีอาการปวดคอและไหล่เรื้อรัง กระดูกสันหลังรับภาระหนัก แถมยังมีแผลพองไปทั่ว
บ่อยครั้งที่โมโม่มักถูกคนนินทาหรือแม้แต่วิจารณ์ต่อหน้าตามที่สาธารณะ เช่น บ่อน้ำพุร้อน หรือโรงอาบน้ำ แถมยังได้รับฉายาแปลก ๆ อย่าง "ราชินีแห่งอุบัติเหตุรถยนต์" เพราะหน้าอกของเธอเคยทำให้เกิดอุบัติเหตุมาแล้วหลายครั้ง เมื่อคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เอาแต่เหลือบมองจนรถล้ม บางครั้งยังชนกัน 3 คัน ทั้งรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ และรถจักรยาน
แต่แม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความท้าทาย โมโม่ก็ไม่ยอมแพ้ เธอเลือกจะทำงานเป็นครูอนุบาล ใช้เวลาอยู่กับเด็ก ๆ นานถึง 7 ปี กระทั่งมีแมวมองมาเจอตัวตอนอายุ 22 ปี
เดิมเธอลังเลที่จะทิ้งอาชีพครูอนุบาลไปเป็นนางแบบกราเวียร์ แต่ก็ตัดสินใจลาออกและเดบิวต์อย่างเป็นทางการในปี 2562 และเธอยังเคยรับรางวัล Gravure Idol Award ด้วย
หลังจากผันตัวมาเป็นนางแบบกราเวียร์ โมโม่ก็ค่อย ๆ ยอมรับในรูปร่างของตัวเอง เปลี่ยนความกังวลในอดีตมาเป็นความมั่นใจและจุดแข็ง หน้าอกใหญ่ ๆ ที่เคยเป็นที่มาของความเจ็บปวดและความสนใจที่ไม่ต้องการ กลายมาเป็นจุดเด่นในอาชีพของเธอ จนได้รับความสนใจในวงกว้าง
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media