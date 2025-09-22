HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พี่หนุ่ม โพสต์ปริศนา ก่อนจะบอกใครให้สู้ ๆ ช่วยหันไปดูเงาหัว ตัวมึงเองก่อน หมายถึงใคร?

          หนุ่ม กรรชัย โพสต์ปริศนา ก่อนจะบอกใครให้สู้ ๆ ช่วยหันไปดูเงาหัว ตัวมึงเองก่อน ทำคนใส่ใจอยากรู้ว่าใคร รอลุ้นตอบในเที่ยงวันทันเหตุการณ์

หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย

          วันที่ 22 กันยายน 2568 หนุ่ม กรรชัย มีการโพสต์ข้อความปริศนาว่า "ก่อนจะบอกใครให้สู้ ๆ ช่วยหันไปดูเงาหัว ตัวมึงเองก่อน" ท่ามกลางปริศนาว่า พี่หนุ่มหมายถึงใคร หมายถึงเรื่องอะไร

          ด้านเพจดังต่างเข้ามาคอมเมนต์ร้องอุ๊ยกันเพียบ มีความใส่ใจ อยากเข้าห้องเรียนในโหนกระแส บางคนก็บอกว่า พ่อแรงมาก เรื่องนี้คงต้องรอเจ้าตัวตอบอีกครั้งว่าหมายถึงเรื่องอะไร คาดว่าจะถูกถามในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์วันพรุ่งนี้ (23 กันยายน) ถ้าหากพี่หนุ่มเข้าจัดรายการ


หนุ่ม กรรชัย

หนุ่ม กรรชัย



หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พี่หนุ่ม โพสต์ปริศนา ก่อนจะบอกใครให้สู้ ๆ ช่วยหันไปดูเงาหัว ตัวมึงเองก่อน หมายถึงใคร? อัปเดตล่าสุด 22 กันยายน 2568 เวลา 21:13:33 1,287 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ iOS 26 ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รายชื่อ ครม. อนุทิน 1 วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ไชยชนก ชิดชอบ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย