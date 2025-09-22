พี่หนุ่ม โพสต์ปริศนา ก่อนจะบอกใครให้สู้ ๆ ช่วยหันไปดูเงาหัว ตัวมึงเองก่อน หมายถึงใคร?

หนุ่ม กรรชัย โพสต์ปริศนา ก่อนจะบอกใครให้สู้ ๆ ช่วยหันไปดูเงาหัว ตัวมึงเองก่อน ทำคนใส่ใจอยากรู้ว่าใคร รอลุ้นตอบในเที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย
วันที่ 22 กันยายน 2568 หนุ่ม กรรชัย มีการโพสต์ข้อความปริศนาว่า "ก่อนจะบอกใครให้สู้ ๆ ช่วยหันไปดูเงาหัว ตัวมึงเองก่อน" ท่ามกลางปริศนาว่า พี่หนุ่มหมายถึงใคร หมายถึงเรื่องอะไร
ด้านเพจดังต่างเข้ามาคอมเมนต์ร้องอุ๊ยกันเพียบ มีความใส่ใจ อยากเข้าห้องเรียนในโหนกระแส บางคนก็บอกว่า พ่อแรงมาก เรื่องนี้คงต้องรอเจ้าตัวตอบอีกครั้งว่าหมายถึงเรื่องอะไร คาดว่าจะถูกถามในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์วันพรุ่งนี้ (23 กันยายน) ถ้าหากพี่หนุ่มเข้าจัดรายการ
