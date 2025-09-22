HILIGHT
น้ำท่วมหล่มสัก กลายเป็นไวรัลหลักล้าน ดูขาพี่คนขายโรตีแล้วสุดจริง พีคกว่าคือคนซื้อ

          น้ำท่วมหล่มสัก กลายเป็นไวรัลหลักล้าน แม้น้ำจะท่วม แต่คนต้องทำมาหากิน เจอแต่คอมเมนต์ฮา ๆ คนซื้อไม่ท้อ คนรอไม่ทิ้ง

น้ำท่วมหล่มสัก
ภาพจาก TikTok @tiktok123we

          ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ลังจากที่พนังกั้นน้ำของเทศบาลเมืองบริเวณถนนคนเดิน ได้แตกพังทลาย ทำให้มวลน้ำสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมลดลง แต่สถานการณ์ก็ไม่น่าไว้วางใจ เพราะยังมีฝนตกหนักทางตอนเหนือ เตรียมรับพายุช่วงปลายสัปดาห์ด้วย

          วันที่ 22 กันยายน 2568 TikTok @tiktok123we มีการลงคลิปเหตุการณ์น้ำท่วมหล่มสัก แต่ปากท้องของคนในพื้นที่นั้นรอไม่ได้ ทำให้พ่อค้าโรตีออกมาขายทั้งที่น้ำท่วมสูงถึงระดับหัวเข่า

          ที่พีคไปกว่านั้นคือ คนขายไม่เท่าไร แต่มีคนมาซื้อนี่สิ เพราะความหิวก็รอกันไม่ได้เหมือนกัน ทำให้คลิปนี้มีคนดูมากกว่า 1 ล้านครั้งเข้าไปแล้ว พร้อมกับการแซว เช่น


          - คนมาขายก็พอทน คนมาซื้อนี่พอเลย อะไรก็ขวางเราไม่ได้

          - น้ำท่วมเดี๋ยวก็ลด น้ำตาลตกนี่ไม่ได้เลย

          - คนขายไม่ท้อ คนซื้อไม่ทิ้ง


น้ำท่วมหล่มสัก
ภาพจาก TikTok @tiktok123we

น้ำท่วมหล่มสัก
ภาพจาก TikTok @tiktok123we

น้ำท่วมหล่มสัก




