น้ำท่วมหล่มสัก กลายเป็นไวรัลหลักล้าน ดูขาพี่คนขายโรตีแล้วสุดจริง พีคกว่าคือคนซื้อ

น้ำท่วมหล่มสัก กลายเป็นไวรัลหลักล้าน แม้น้ำจะท่วม แต่คนต้องทำมาหากิน เจอแต่คอมเมนต์ฮา ๆ คนซื้อไม่ท้อ คนรอไม่ทิ้ง
ภาพจาก TikTok @tiktok123we
ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ลังจากที่พนังกั้นน้ำของเทศบาลเมืองบริเวณถนนคนเดิน ได้แตกพังทลาย ทำให้มวลน้ำสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมลดลง แต่สถานการณ์ก็ไม่น่าไว้วางใจ เพราะยังมีฝนตกหนักทางตอนเหนือ เตรียมรับพายุช่วงปลายสัปดาห์ด้วย
วันที่ 22 กันยายน 2568 TikTok @tiktok123we มีการลงคลิปเหตุการณ์น้ำท่วมหล่มสัก แต่ปากท้องของคนในพื้นที่นั้นรอไม่ได้ ทำให้พ่อค้าโรตีออกมาขายทั้งที่น้ำท่วมสูงถึงระดับหัวเข่า
ที่พีคไปกว่านั้นคือ คนขายไม่เท่าไร แต่มีคนมาซื้อนี่สิ เพราะความหิวก็รอกันไม่ได้เหมือนกัน ทำให้คลิปนี้มีคนดูมากกว่า 1 ล้านครั้งเข้าไปแล้ว พร้อมกับการแซว เช่น
- คนมาขายก็พอทน คนมาซื้อนี่พอเลย อะไรก็ขวางเราไม่ได้
- น้ำท่วมเดี๋ยวก็ลด น้ำตาลตกนี่ไม่ได้เลย
- คนขายไม่ท้อ คนซื้อไม่ทิ้ง
