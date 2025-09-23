HILIGHT
บีบใจพ่อ ตามหาลูกสาว หลังเมียลักไป 6 ปี สุดท้ายตำรวจช่วยสืบ เผยความจริงสุดเศร้า

          พ่อตามหาลูกสาว หลังเมียพาหนี ไม่ยอมให้เจอหน้า ผ่านไป 6 ปียังไร้ข่าว สุดท้ายได้ตำรวจช่วยสืบ ใจสลายรู้ความจริงเศร้า หลังจากอ้อมอกพ่อ 5 เดือน


พ่อตามหาลูกสาว หลังเมียพาหนี ไม่ยอมให้เจอหน้า

          วันที่ 9 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Koreaboo รายงานกรณีสะเทือนใจ ของพ่อชาวไต้หวันรายหนึ่งที่พยายามออกตามหาลูกสาว หลังถูกอดีตภรรยาพาตัวไป และไม่มีบันทึกว่าลูกน้อยไปเรียนที่ไหน เขาเฝ้ารอมานานถึง 6 ปีที่จะได้เจอหน้าลูก แต่ไม่คิดว่าความจริงที่เพิ่งรู้จากทางตำรวจจะทำให้พ่อถึงกับทรุดอย่างคนใจสลาย 

          รายงานเผยว่า ชายนามสกุลไหล ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นในเทศมณฑลเจียอี้ ของไต้หวัน ช่วยติดตามหาข้อมูลลูกสาว โดยหลังจากที่ นางหวง ภรรยาของเขาหนีออกจากบ้านไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 โดยพาลูกสาววัย 3 ขวบไปด้วย เขาก็ไม่ได้ข่าวของลูกอีกเลย 

          แม้ว่าเขาจะฟ้องหย่าจนเสร็จสิ้น แถมยังได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูเด็ก แต่นางหวงกลับปฏิเสธไม่ยอมคืนลูกมาให้ ก่อนที่จะหายตัวไปหลังจากนั้นไม่นาน 
 
          อย่างไรก็ตาม กว่าที่นายหลี่จะมาขอความช่วยเหลือจากตำรวจ ก็เป็นเวลา 6 ปีหลังจากนั้น โดยเขาพบว่ามันแปลกมากที่ลูกสาว ซึ่งน่าจะโตจนเข้าเรียนแล้ว แต่กลับไม่มีบันทึกการเข้าเรียนที่ไหนเลย จึงได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตามการสืบสวนเรื่องการหายตัวไปของเด็กหญิงนั้นค่อนข้างซับซ้อน แต่ท้ายที่สุดก็มีการเปิดเผยว่า นางหวง ได้หนีไปกับ นายหยาง ซึ่งเป็นญาติของตัวเอง แต่ไม่มีใครรู้ว่าทั้งคู่อยู่ที่ใด 

          แต่ในที่สุด เบาะแสก็นำตำรวจไปยังอพาร์ตเมนต์ทางตอนใต้ของไต้หวัน ที่นางหวงกับนายหยางเช่าอยู่ด้วยกัน ทั้งคู่ถูกจับกุมในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด แต่ถึงอย่างนั้นกลับไร้ร่องรอยของเด็กหญิง ซึ่งควรจะมีอายุประมาณ 9 ขวบแล้ว 

พ่อตามหาลูกสาว หลังเมียพาหนี ไม่ยอมให้เจอหน้า

          นางหวงยอมสารภาพว่า ตัวเองทะเลาะกับสามีเมื่อ 6 ปีก่อน เลยหนีมาใช้ชีวิตอยู่กับนายหยาง ที่เป็นชายชู้ อย่างไรก็ตามทั้งคู่มีชีวิตที่ไม่มั่นคง ไม่มีบ้าน แถมยังมีรายได้น้อย ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้นายหยางหันมาใช้ความรุนแรงกับลูกสาวเธอ เด็กน้อยถูกนายหยางทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่า
 
          เด็กหญิงมักจะเซื่องซึมและมีไข้สูงบ่อย ๆ แต่เพราะกลัวความลับจะแตก แม่เด็กกับชายชู้จึงไม่มีใครยอมพาเธอไปโรงพยาบาล กระทั่งวันที่ 23 ตุลาคม 2550 หรือเพียง 5 เดือนหลังจากที่เด็กพ้นอ้อมอกพ่อ เด็กหญิงก็สิ้นใจ 

          มีรายงานว่าเด็กหญิงร้องเรียกหาแม่ก่อนที่จะเสียชีวิต หลังจากนั้นนายหยางกับนางหวงจึงเริ่มปรึกษากัน เพื่อหาวิธีกำจัดศพเด็ก จากนั้นทั้งคู่ก็นำศพเด็กใส่ถุง นำไปโยนทิ้งลงลำธารด้านหลังเตาเผาศพ แต่กลับพบว่าศพหายไปแล้ว ตอนที่กลับมาจุดธูปไหว้ศพใน 1 เดือนต่อมา 

          แม้จะรับสารภาพ แต่เพราะไม่เจอศพจึงไม่สามารถชันสูตรเพื่อตัดสินความผิดได้ ระหว่างการพิจารณาคดี นางหวงได้โยนความผิดให้นายหยาง ก่อนถูกตัดสินจำคุก 3 ปี ในข้อหาลักพาตัว ฆาตกรรมโดยประมาท และทิ้งศพ รวมถึงถูกศาลสั่งให้จ่ายเงินชดเชย 1.57 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 1.6 ล้านบาท) แก่อดีตสามีด้วย 
 
          ขณะที่นายหยาง เขาถูกจับและโดนดำเนินคดีในหลายข้อหาเช่นกัน ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวกับการฆาตกรรมเด็ก โดยถูกตัดสินให้จำคุก 13 ปี 10 เดือน 

ขอบคุณข้อมูลจาก Koreaboo 


โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2568 เวลา 08:42:37
