ประกาศเพิกถอนยาแผงน้ำเงินชื่อดัง หลังพบสารอันตราย เสี่ยงทำคนกินถึงตายได้

ประกาศเพิกถอนยาแผงน้ำเงินชื่อดัง หลังพบสารทา ดา ลา ฟิล Tadalafil ที่ส่งอันตรายแก่ผู้บริโภค ทั้งความดัน หัวใจ
วันที่ 23 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก สภาเภสัชกรรม : The Pharmacy Council มีการโพสต์ประกาศการเพิกถอนทะเบียนยา "จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียนเจียวหนัง" เนื่องจากพบสาร ทา ดา ลา ฟิล Tadalafil ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคของผู้ป่วย หากมีการรับประทานเข้าไปโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรอาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
อันตรายจากยา ทา ดา ลา ฟิล มีอะไรบ้าง
1. เกิดภาวะความดันโลหิตลดลงอย่างรุนแรง และกระทันหันเมื่อใช้ร่วมกับยากลุ่มไนเตรท
2. เสี่ยงหัวใจเต้นผิดจังหวะ เจ็บหน้าอก หรืออาจทำให้หมดสติได้
3. เสี่ยงสูญเสียการได้ยินและมองเห็น
4. ใจสั่น เหงื่อออกมาก ความโลหิตต่ำ หมดสติ บางรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
- เสี่ยงหัวใจวาย
- ความดันตก
- ตาบอด
- เสียชีวิต