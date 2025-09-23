HILIGHT
ประกาศเพิกถอนยาแผงน้ำเงินชื่อดัง หลังพบสารอันตราย เสี่ยงทำคนกินถึงตายได้

          ประกาศเพิกถอนยาแผงน้ำเงินชื่อดัง หลังพบสารทา ดา ลา ฟิล Tadalafil ที่ส่งอันตรายแก่ผู้บริโภค ทั้งความดัน หัวใจ

ยาจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียนเจียวหนัง โดนเพิกถอน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สภาเภสัชกรรม : The Pharmacy Council

          วันที่ 23 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก สภาเภสัชกรรม : The Pharmacy Council มีการโพสต์ประกาศการเพิกถอนทะเบียนยา "จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียนเจียวหนัง" เนื่องจากพบสาร ทา ดา ลา ฟิล Tadalafil ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคของผู้ป่วย หากมีการรับประทานเข้าไปโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรอาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ 

ยาจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียนเจียวหนัง โดนเพิกถอน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สภาเภสัชกรรม : The Pharmacy Council

อันตรายจากยา ทา ดา ลา ฟิล มีอะไรบ้าง


          1. เกิดภาวะความดันโลหิตลดลงอย่างรุนแรง และกระทันหันเมื่อใช้ร่วมกับยากลุ่มไนเตรท

          2. เสี่ยงหัวใจเต้นผิดจังหวะ เจ็บหน้าอก หรืออาจทำให้หมดสติได้

          3. เสี่ยงสูญเสียการได้ยินและมองเห็น

          4. ใจสั่น เหงื่อออกมาก ความโลหิตต่ำ หมดสติ บางรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

          - เสี่ยงหัวใจวาย

          - ความดันตก

          - ตาบอด

          - เสียชีวิต

