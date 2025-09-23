HILIGHT
ความลับเซเว่น อีเลฟเว่น อินฟลูฯ ดังดึงลิ้นชักได้ พนักงานเตือนอย่าทำ แรงถึงขั้นถูกตัดคะแนน

           เซเว่น อีเลฟเว่น ความลับใหม่ในลิ้นชัก อินฟลูฯ ดังดึงออกมาได้ สะดวกขึ้นเยอะ ก่อนเจอพนักงานมาเล่าอีกมุม อย่าทำเด็ดขาด มันร้ายแรงกว่าที่คิดต่อร้าน

เซเว่น อีเลฟเว่น มีความลับใหม่ อินฟลูดึงลิ้นชักได้

           ร้านสะดวกซื้ออันดับ 1 ในไทยที่มีสาขามากที่สุดย่อมหนีไม่พ้นเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งมีสินค้าและบริการมากมาย จนในบางครั้งก็มีเรื่องง่าย ๆ ที่เรายังไม่รู้ได้

           วันที่ 23 กันยายน 2568 ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง มีการรีวิวเซเว่น อีเลฟเว่น กับความลับที่ไม่เคยรู้มาก่อน แม้จะเข้าร้านทุกวัน นั่นคือ เราสามารถดึงลิ้นชักวางของออกมาได้ เพื่อหยิบของด้านหลัง แบบนี้สะดวกขึ้นเยอะ

           ด้านชาวเน็ต เห็นคลิปแล้วเข้ามาแสดงความเห็นว่า นี่คือความรู้ใหม่เลย มันทำให้สะดวกขึ้นเยอะจริง ๆ

           อย่างไรก็ตาม อดีตพนักงานเซเว่นรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่า ไม่ควรดึงออกมา เพรามันอาจทำให้ชำรุดเสียหายได้ อีกอย่างหนึ่งคือ เราจะมีการเติมของแบบเรียงวันหมดอายุ เพื่อทำให้อาหารที่ใกล้หมดอายุขายได้ไว ถ้าหากขายไม่ได้จะต้องตัดจ่ายทิ้ง และถ้ามีการหลงเหลืออยู่ ทางร้านก็จะถูกหักคะแนน ส่งผลร้ายต่อพนักงาน

อัปเดตล่าสุด 23 กันยายน 2568 เวลา 11:11:26
