ผู้ประกาศข่าวดังเม็กซิโก เสียชีวิตเหตุเครื่องบินเล็กตก โพสต์สุดท้ายเพิ่งลงรูปก่อนฝึกบิน

          สลด ผู้ประกาศข่าวคนดัง เสียชีวิตระหว่างฝึกบินในเม็กซิโก พบไม่นานก่อนเกิดเหตุเพิ่งโพสต์สตอรี่คู่เครื่องบินเล็ก ที่จะใช้ฝึกบิน พบเสียชีวิต 2 ศพ
เครื่องบินตก
ภาพจาก Instagram deboraestrella

          วันที่ 22 กันยายน 2568 เว็บไซต์เดลี่เมล รายงานว่า เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กตก บริเวณใกล้แม่น้ำในเขตอุตสาหกรรมของเมืองการ์เซีย รัฐนวยโวเลออง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเม็กซิโก เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ศพ คือนักบินชาย และผู้ประกาศข่าวหญิงที่อยู่ระหว่างเรียนการบิน 

          สำหรับเหตุสลดดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา (20 กันยายน) โดยเพียงไม่นานก่อนเกิดเหตุ เดโบร่า เอสเทรลลา วัย 43 ปี ซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดัง เพิ่งจะโพสต์ไอจีสตอรี่เป็นภาพของตัวเองกับเครื่องบินเล็ก Cessna ขนาด 2 ที่นั่ง ซึ่งเธอกำลังจะใช้ในการฝึกบิน 

เครื่องบินตก
ภาพจาก Instagram deboraestrella

เครื่องบินตก
ภาพจาก Instagram deboraestrella

          รายงานเผยว่า บนโซเชียลมีเดียปรากฏคลิปที่ไม่ได้รับการยืนยัน บันทึกช่วงเวลาที่เครื่องบินเล็กหมุนอย่างเสียการควบคุมก่อนตกลงมา ขณะที่เฮลิคอปเตอร์อีกลำซึ่งอยู่ด้านบนมีการเปลี่ยนทิศทาง ขณะที่นักบินพยายามดูว่าจะทำอะไรเพื่อช่วยเหลือได้หรือไม่ 

เครื่องบินตก
ภาพจาก Instagram deboraestrella

เครื่องบินตก
ภาพจาก Instagram deboraestrella

          ด้านนายกเทศมนตรีเมืองการ์เซีย ได้โพสต์โซเชียลมีเดียถึงเหตุการณ์นี้ ระบุว่า ตนเสียใจที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าตนอยู่ในจุดเกิดเหตุ ซึ่งได้รับการยืนยันว่ามีอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กตก โดยมีผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นชายกับหญิง ในพื้นที่รันเวย์ใกล้แม่น้ำเปสเกเรีย เขตอุตสาหกรรมมิทราส 

เครื่องบินตก
ภาพจาก Instagram deboraestrella

เครื่องบินตก
ภาพจาก Instagram deboraestrella
          ขณะที่อดีตสามีของเดโบร่า ซึ่งก็เป็นนักข่าวเช่นกัน ยังโพสต์รายงานอุบัติเหตุดังกล่าวผ่านโซเชียลมีเดีย ในช่วงเวลาที่ยังไม่ทราบว่าอดีตภรรยาคือหนึ่งในผู้เสียชีวิต 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Mail


