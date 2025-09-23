ผู้ประกาศข่าวดังเม็กซิโก เสียชีวิตเหตุเครื่องบินเล็กตก โพสต์สุดท้ายเพิ่งลงรูปก่อนฝึกบิน

สลด ผู้ประกาศข่าวคนดัง เสียชีวิตระหว่างฝึกบินในเม็กซิโก พบไม่นานก่อนเกิดเหตุเพิ่งโพสต์สตอรี่คู่เครื่องบินเล็ก ที่จะใช้ฝึกบิน พบเสียชีวิต 2 ศพ
ภาพจาก Instagram deboraestrella
สำหรับเหตุสลดดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา (20 กันยายน) โดยเพียงไม่นานก่อนเกิดเหตุ เดโบร่า เอสเทรลลา วัย 43 ปี ซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดัง เพิ่งจะโพสต์ไอจีสตอรี่เป็นภาพของตัวเองกับเครื่องบินเล็ก Cessna ขนาด 2 ที่นั่ง ซึ่งเธอกำลังจะใช้ในการฝึกบิน
ภาพจาก Instagram deboraestrella
ภาพจาก Instagram deboraestrella
ภาพจาก Instagram deboraestrella
ภาพจาก Instagram deboraestrella
ภาพจาก Instagram deboraestrella
ภาพจาก Instagram deboraestrella
วันที่ 22 กันยายน 2568 เว็บไซต์เดลี่เมล รายงานว่า เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กตก บริเวณใกล้แม่น้ำในเขตอุตสาหกรรมของเมืองการ์เซีย รัฐนวยโวเลออง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเม็กซิโก เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ศพ คือนักบินชาย และผู้ประกาศข่าวหญิงที่อยู่ระหว่างเรียนการบิน
สำหรับเหตุสลดดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา (20 กันยายน) โดยเพียงไม่นานก่อนเกิดเหตุ เดโบร่า เอสเทรลลา วัย 43 ปี ซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดัง เพิ่งจะโพสต์ไอจีสตอรี่เป็นภาพของตัวเองกับเครื่องบินเล็ก Cessna ขนาด 2 ที่นั่ง ซึ่งเธอกำลังจะใช้ในการฝึกบิน
ภาพจาก Instagram deboraestrella
ภาพจาก Instagram deboraestrella
รายงานเผยว่า บนโซเชียลมีเดียปรากฏคลิปที่ไม่ได้รับการยืนยัน บันทึกช่วงเวลาที่เครื่องบินเล็กหมุนอย่างเสียการควบคุมก่อนตกลงมา ขณะที่เฮลิคอปเตอร์อีกลำซึ่งอยู่ด้านบนมีการเปลี่ยนทิศทาง ขณะที่นักบินพยายามดูว่าจะทำอะไรเพื่อช่วยเหลือได้หรือไม่
ภาพจาก Instagram deboraestrella
ภาพจาก Instagram deboraestrella
ด้านนายกเทศมนตรีเมืองการ์เซีย ได้โพสต์โซเชียลมีเดียถึงเหตุการณ์นี้ ระบุว่า ตนเสียใจที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าตนอยู่ในจุดเกิดเหตุ ซึ่งได้รับการยืนยันว่ามีอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กตก โดยมีผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นชายกับหญิง ในพื้นที่รันเวย์ใกล้แม่น้ำเปสเกเรีย เขตอุตสาหกรรมมิทราส
ภาพจาก Instagram deboraestrella
ขณะที่อดีตสามีของเดโบร่า ซึ่งก็เป็นนักข่าวเช่นกัน ยังโพสต์รายงานอุบัติเหตุดังกล่าวผ่านโซเชียลมีเดีย ในช่วงเวลาที่ยังไม่ทราบว่าอดีตภรรยาคือหนึ่งในผู้เสียชีวิต
ภาพจาก Instagram deboraestrella
ภาพจาก Instagram deboraestrella
ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Mail