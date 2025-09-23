HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >

หนุ่มผวา ป้าคลั่งรักหอบกระเป๋าหาถึงบ้าน เผยหลงในความหล่อ ดูคำพูดเต็ม ๆ คลั่งจริง

          ป้าวัย 60 ปี หลงรักหนุ่มอุดรฯ ผ่านโซเชียล หอบกระเป๋ามาหน้าบ้าน 3 ครั้ง เผยเกิดมาไม่เห็นใครหล่อขนาดนี้ ขอแต่งงานมีลูกด้วย เจ้าตัวสุดทนโร่แจ้งตำรวจ
ข่าวหนุ่มผวา ป้าคลั่งรัก

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

          วันที่ 22 กันยายน 2568 โหนกระแส รายงานว่า ตำรวจ สภ.เมือง จ.อุดรธานี ได้รับแจ้งเหตุมีหญิงสูงวัยสร้างความเดือดร้อนรำคาญอยู่ที่หน้าบ้าน ชุมชนบ้านถ่อน อ.เมือง ที่เกิดเหตุพบหญิง อายุประมาณ 60 ปี ลากกระเป๋าเดินทางสีเหลือง 1 ใบ กระเป๋าเป้ 1 ใบ แต่งกายมิดชิด สวมแว่นตาดำ ยืนอยู่หน้าบ้าน แต่เจ้าของบ้านไม่อนุญาตให้เข้าไป เนื่องจากไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้ 

          สอบถามเจ้าตัวบอกว่า รู้จักชายที่อยู่ในบ้านผ่านโซเชียล ทั้งเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมติดตามมาตลอด และพยายามติดต่อตลอดเวลา ต่อมา ตำรวจ จึงเรียกรถรับจ้างให้ไปส่งหญิงรายนี้ที่ บขส. ซึ่งก็ยอมไปแต่โดยดี ระหว่างนั้นยอมรับว่า "เกิดมาไม่เคยเห็นใครหล่อขนาดนี้มาก่อนเลย หล่อแบบสุดชีวิตจิตใจ เกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยเห็นคนหล่อขนาดนี้ ต้องมาเห็นครั้งสุดท้าย ไม่เช่นนั้นคงนอนตายตาไม่หลับ"

ข่าวหนุ่มผวา ป้าคลั่งรัก

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

          ด้าน นายต้า อายุ 44 ปี เล่าว่า ตนไม่เคยรู้จักหญิงคนนี้เลย เหมือนเขารู้จักตนจากในโซเชียล คอยตามกดไลก์และส่งข้อความมา แต่อ่านแล้วไม่เข้าใจ จึงไม่ได้สนใจอะไร เพราะก็มีงานต้องทำ จากนั้นอีกฝ่ายออกอุบายติดต่อมาว่าจะมาดูหมา สนใจหมาไซบีเรียน แต่พอคุยไปคุยมากลับไม่ได้คุยเรื่องหมา

          ครั้งแรกเขามาเกาะรั้วหน้าบ้าน และอยากจะเข้าไปบ้านให้ได้ เอากระเป๋ามาเยอะมาก ใส่แมสก์ปิดหน้าปิดตามา แล้วยืนรอ 1 ชั่วโมง ตนก็ไม่กล้าเปิดประตูเพราะไม่รู้จักกัน พี่ข้างบ้านมาเคลียร์แต่อีกฝ่ายไม่ยอมไป บอกว่าอยากให้ตนออกมาคุย มาให้รู้จัก สุดท้ายตนเรียกพี่ผู้ชายเพื่อนบ้านมา 6-7 คน มาบอกว่าต้องกลับ มันไม่ดี มันอันตราย สุดท้ายก็ยอมกลับไป

ข่าวหนุ่มผวา ป้าคลั่งรัก

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

          หลังจากนั้นตนก็ไล่ดูว่าหญิงคนนี้ใช้เฟซบุ๊ก อินสตาแกรมชื่ออะไรบ้าง แล้วก็ไล่บล็อกให้หมด ซึ่งมีมากนับสิบ พอผ่านไป 2-3 เดือน ก็มีเฟซบุ๊กใหม่มาเรื่อย ๆ พอตนลงสตอรีก็จะมีคนนี้เป็นคนแรกที่กดไลก์ ผ่านไป 3-4 เดือนก็มาอีกเป็นครั้งที่ 2 ขนของใส่กระเป๋ามายืนอยู่หน้าบ้าน รอบนี้มาขอแต่งงาน อยากมีลูกด้วย แล้วก็อ้างมีทรัพย์สิน ฐานะดี บอกว่าเป็นลูกผู้ดี

          ล่าสุด อีกฝ่ายมาที่หน้าบ้านเป็นครั้งที่ 3 รอบนี้โวยวาย ป้าข้างบ้านก็รู้แล้ว เพราะเตรียมการกันไว้แล้ว เรียกเพื่อนบ้านมา ซึ่งรอบนี้ อีกฝ่ายกระโจนใส่ตน จะกระโดดกอด ชาวบ้านก็เข้ามาช่วยไว้อีก ประมาณ 2 ชั่วโมงกว่าก็ยอมไป พร้อมกับบอกว่า จะไม่มาอีกแล้ว เพราะจะแต่งงาน ท่านปู่ ท่านย่า พ่อแม่หาคู่ให้แล้ว จะแต่งงานจริง ๆ แล้ว แต่พอป้าข้างบ้านดูกล้องวงจรปิดให้ กลับพบว่ายังไม่ไป ยืนหลบฝนอยู่ข้างบ้าน

ข่าวหนุ่มผวา ป้าคลั่งรัก

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

ข่าวหนุ่มผวา ป้าคลั่งรัก

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

          อยากฝากบอกหญิงรายนี้ว่า ไม่อยากให้กลับมาที่นี่อีก เพราะที่นี่เป็นที่ส่วนตัว มันหลายครั้งแล้ว อย่ามาที่นี่อีก เพราะไม่อยากให้เป็นเรื่อง หากยังฝ่าฝืนจำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมาย

ขอบคุณข้อมูลจาก : โหนกระแส, เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หนุ่มผวา ป้าคลั่งรักหอบกระเป๋าหาถึงบ้าน เผยหลงในความหล่อ ดูคำพูดเต็ม ๆ คลั่งจริง โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2568 เวลา 11:18:25 3,497 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ iOS 26 ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รายชื่อ ครม. อนุทิน 1 วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ไชยชนก ชิดชอบ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย