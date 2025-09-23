คนดูแลเสือ ถูกเสือขย้ำดับในศูนย์ดูแล เปิดภาพสุดผูกพัน แต่สัตว์ป่าคาดเดาไม่ได้

เจ้าของเขตสงวนพันธุ์เสือ ถูกเสือขย้ำดับ ทางบริษัทยอมรับ แม้ไม่เผยดีเทล ด้าน PETA ลั่น ไม่แปลกใจที่มนุษย์ถูกทำร้าย ไม่เคยมีความปลอดภัยอยู่แล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Growler Pines Tiger Preserve
วันที่ 22 กันยายน 2568 เว็บไซต์มิร์เรอร์ รายงานว่า ไรอัน เอสลีย์ เจ้าของเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า Growler Pines ในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐโอคลาโฮมา สหรัฐฯ เสียชีวิตสลดหลังถูกเสือขย้ำ โดยทางบริษัทยืนยันการจากไปของเขา พร้อมยอมรับว่าเป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุกับสัตว์ที่อยู่ภายใต้การดูแล
สำหรับ Growler Pines เป็นเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าเอกชน ที่ยังเปิดให้ผู้มาเยี่ยมชมสามารถซื้อทัวร์เพื่อเข้าไปเยี่ยมชมเสือ ตลอดจนรับชมการสาธิตการฝึกและดูแลเสือต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ล่าสุดทางบริษัทได้ประกาศปิดชั่วคราวหลังเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา จนกว่าจะมีการประกาศอะไรเพิ่มเติม
สำหรับ ไรอัน เอสลีย์ ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ พบว่ายังเป็นอดีตเพื่อนร่วมงานกับ โจ เอ็กโซติก ซึ่งได้รับฉายา "Tiger King" อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเขา
ในแถลงการณ์จากบริษัท ระบุอีกว่า โศกนาฏกรรมครั้งนี้เป็นการย้ำเตือนอันน่าเจ็บปวด ถึงความงดงามและการคาดเดาไม่ได้ของโลกแห่งธรรมชาติ ซึ่งไรอันก็เข้าใจถึงความเสี่ยงนั้นดี ทั้งนี้ พวกเขาขอความเป็นส่วนตัวและความเห็นใจต่อครอบครัวของไรอัน ในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้
เมื่อสังคมได้รับรู้ถึงการเสียชีวิตของไรอัน พบว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจ รวมถึงบอกเล่าเรื่องราวดี ๆ ที่ได้รับเจอชายคนนี้ โดยคนหนึ่งระบุว่า "มรดกของเขาจะยังคงดำเนินต่อไป" และ "ฉันเศร้ามากที่ได้ทราบข่าวการสูญเสียไรอัน ความหลงใหลที่เขามีต่อเสือสร้างแรงบันดาลใจอย่างยิ่ง เขารักในสิ่งที่เขาทำ ฉันรักทุกภาพและบทความที่เขาส่งมาหาฉันเกี่ยวช้างที่ฉันดูแลอยู่"
ในขณะที่ไรอันอุทิศเวลานานถึง 4 ปี กับการทำอาชีพที่เขารัก อย่างไรก็ตาม เดบบี้ เม็ตซ์เลอร์ ผู้อำนวยการอาวุโสของ PETA Foundation Captive Wildlife ระบุว่า ไม่มีความปลอดภัยอยู่แล้ว สำหรับมนุษย์ที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับสัตว์นักล่าชั้นสูง เขาไม่เคยแปลกใจเลยเมื่อมีมนุษย์ถูกทำร้าย พร้อมกันนั้นเขายังเรียกร้องให้ผู้ที่ทำธุรกิจจัดแสดงสัตว์ทั้งหลาย ออกไปจากธุรกิจรูปแบบนี้ในทันที
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror