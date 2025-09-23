HILIGHT
ตื่นตา ไป๊ ทาคน เปิดบ้านสุดหรู พาชมสวนสัตว์บนดาดฟ้า ฮือฮาเลี้ยงสัตว์หายากไว้เพียบ

          ไป๊ ทาคน เปิดบ้านสุดหรู พาชมสวนสัตว์บนดาดฟ้า ฮือฮาเลี้ยงสัตว์หายากหลากหลายสายพันธุ์ ทำแฟน ๆ ตื่นตาตื่นใจ

ไป๊ ทาคน เปิดบ้านหรู พาชมสวนสัตว์บนดาดฟ้า
ภาพจาก instagram paing_takhon_official

          กำลังใช้ชีวิตครอบครัวอย่างมีความสุขสุด ๆ สำหรับ ไป๊ ทาคน นายแบบหนุ่มชื่อดังชาวเมียนมา หลังควงแฟนสาวไฮโซ ลินเมียะผิ่ว เข้าพิธีวิวาห์สุดโรแมนติก งานใหญ่จัดเต็มสมฐานะ บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น และความรักที่ฟุ้งกระจายให้แฟน ๆ ได้ยิ้มตาม

ไป๊ ทาคน เปิดบ้านหรู พาชมสวนสัตว์บนดาดฟ้า
ภาพจาก instagram paing_takhon_official

ไป๊ ทาคน เปิดบ้านหรู พาชมสวนสัตว์บนดาดฟ้า
ภาพจาก instagram paing_takhon_official

ไป๊ ทาคน เปิดบ้านหรู พาชมสวนสัตว์บนดาดฟ้า
ภาพจาก instagram paing_takhon_official

          ล่าสุด ไป๊ ทาคน สร้างความฮือฮาอีกครั้ง หลังจากเขาโชว์บรรยากาศดาดฟ้าบ้าน ที่ถูกแปลงโฉมเป็นสวนสีเขียว แต่ที่เด็ดกว่าคือเหล่าสัตว์เลี้ยงของนายแบบหนุ่มที่ทั้งน่ารักหลากหลายสายพันธุ์ แถมบางตัวยังถือว่าหาดูยากไม่เบาทีเดียว

ไป๊ ทาคน เปิดบ้านหรู พาชมสวนสัตว์บนดาดฟ้า
ภาพจาก instagram paing_takhon_official

ไป๊ ทาคน เปิดบ้านหรู พาชมสวนสัตว์บนดาดฟ้า
ภาพจาก instagram paing_takhon_official

ไป๊ ทาคน เปิดบ้านหรู พาชมสวนสัตว์บนดาดฟ้า
ภาพจาก instagram paing_takhon_official

           ไป๊ ทาคน ลงคลิปพาไปเดินเล่นบนสวนสัตว์บนดาดฟ้า ซึ่งมีสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ เช่น แพะ เต่า กระต่าย กวาง  คาปิบาร่า นกอบิส ไก่ฟ้า และไก่ซิลกี้ ขณะเดียวกัน ก่อนหน้านี้ เขายังเคยลงภาพหวานกับภรรยาบนดาดฟ้าแห่งนี้ ซึ่งรายล้อมไปด้วยสัตว์หายาก เช่น จิงโจ้เผือกสีขาว นกยูงขาว เป็นต้น 

ไป๊ ทาคน เปิดบ้านหรู พาชมสวนสัตว์บนดาดฟ้า
ภาพจาก instagram paing_takhon_official

ไป๊ ทาคน เปิดบ้านหรู พาชมสวนสัตว์บนดาดฟ้า
ภาพจาก instagram paing_takhon_official

           คลิปนี้กลายเป็นไวรัลที่แฟน ๆ และชาวเน็ตต่างให้ความสนใจ งานนี้ไม่รู้จะโฟกัสอะไรก่อนดี ทั้งความหล่อของหนุ่ม ไป๊ ทาคน หรือการตกแต่งบ้านอันสวยงามและหรูหรา รวมทั้งยังเต็มไปด้วยเหล่าสัตว์หายาก ที่เจ้าตัวพามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นที่สวนบนชั้นดาดฟ้า แถมเจ้าตัวยังแวะมาดูแลและทักทายแก่สัตว์เลี้ยงเหล่านี้เป็นประจำอีกด้วย 

ไป๊ ทาคน เปิดบ้านหรู พาชมสวนสัตว์บนดาดฟ้า
ภาพจาก instagram paing_takhon_official

ไป๊ ทาคน เปิดบ้านหรู พาชมสวนสัตว์บนดาดฟ้า
ภาพจาก instagram paing_takhon_official

ไป๊ ทาคน เปิดบ้านหรู พาชมสวนสัตว์บนดาดฟ้า
ภาพจาก instagram paing_takhon_official

อัปเดตล่าสุด 23 กันยายน 2568 เวลา 14:18:59
