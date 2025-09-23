อ.เจษฎา ไขปริศนา ยืนฉี่ตอนอาบน้ำ ทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอจนว่อนโซเชียล

อ.เจษฎา แจงปริศนา ยืนฉี่ตอนอาบน้ำ ทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอจริงหรือไม่ หลังเป็นคลิปไวรัลใน TikTok เสี่ยงกระเพาะปัสสาวะบีบตัว
วันที่ 22 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์ มีการไขปริศนาเรื่อง การยืนปัสสาวะตอนอาบน้ำ ทำให้ผู้หญิงมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอ เรื่องนี้ความจริงเป็นอย่างไร ดังนี้
มีรายงานข่าวเกี่ยวกับสาวคนหนึ่ง โพสต์คลิปเตือนว่า ตัวเองป่วยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะไวเกิน เพราะชอบยืนฉี่ตอนอาบน้ำตั้งแต่เด็ก ดังนั้นผู้หญิงจึงห้ามยืนฉี่แบบผู้ชาย
ซึ่งไม่จริงนะครับ ! เคยมีการเตือนกันมาก่อนนี้แล้วว่าที่เชื่อกันว่า ห้ามผู้หญิงยืนฉี่ตอนอาบน้ำ เพราะจะทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอนั้นเป็นข่าวปลอมครับ … และถึงแม้ว่า โรคกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินจะมีจริง แต่ก็ไม่ได้มีการระบุไว้ว่าสาเหตุมาจากการยืนฉี่ตอนอาบน้ำครับ (แถมมีแพทย์ในต่างประเทศ ยืนยันว่าสามารถทำได้ ไม่มีปัญหา)
สาเหตุของภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant
สาเหตุที่แน่ชัดยังไม่ทราบ แต่เชื่อกันว่าน่าจะเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การควบคุมการทำงานของกระเพาะปัสสาวะไม่พัฒนา การขับถ่ายปัสสาวะจึงยังเป็นเหมือนของทารกหรือเด็กอ่อน ซึ่งอาจเป็นความผิดปกติที่สมอง ไขสันหลังหรือที่กระเพาะปัสสาวะเอง
การเสื่อมสภาพการควบคุมการถ่ายปัสสาวะตามอายุ เนื่องจากโรคนี้พบมากในคนสูงอายุ, กล้ามเนื้อที่รองรับอวัยวะในอุ้งเชิงกรานและท่อปัสสาวะ มีการทำงานที่ผิดปกติ, ตัวกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะเอง มีการทำงานที่ผิดปกติ, มีการอุดกั้นทางเดินของน้ำปัสสาวะที่บริเวณคอของกระเพาะปัสสาวะ เกิดขึ้นเองภายหลังการผ่าตัดในอุ้งเชิงกราน โดยเฉพาะการผ่าตัดรักษาภาวะปัสสาวะเล็ด