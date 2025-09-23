ดาราหนังผู้ใหญ่ เผยสภาพ หลังลุย 300 ฉาก ใน 6 เดือน หนักหน่วงขนาดนี้ ร่างกายเป็นไง

ดาราหนังผู้ใหญ่ เปิดใจเล่าผลกระทบกับร่างกาย หลังลุย 300 ฉาก ใน 6 เดือน หนักหน่วงขนาดนี้ จะเกิดอะไร ทำไมต้องทำขนาดนั้น
ในขณะที่โลกเต็มไปด้วยสื่อบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้าออกมาบอกเล่าเบื้องหลังชื่อเสียงในเชิง 18+ ว่าต้องแลกมากับอะไร อย่างไรก็ตาม ไม่นานมานี้นักแสดงหนังผู้ใหญ่รายหนึ่งเพิ่งจะออกมาเปิดใจ เล่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเธออย่างตรงไปตรงมา หลังลุยงานหนัก ถ่ายทำ 300 ฉากในเวลาเพียง 6 เดือน
โดยเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Ladbible รายงานว่า เฮลีย์ เดวีส์ (Hayley Davies) คือนักแสดงหนังผู้ใหญ่ชาวนิวซีแลนด์ ที่ทำคอนเทนต์สยิวบน OnlyFans และมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า 2 ล้านคน ไม่กี่วันที่ผ่านมาเธอเพิ่งมาออกรายการพอดแคส Unfiltered ของโปรดิวเซอร์หนังผู้ใหญ่ ฮอลลี่ เรนเดลล์ (Holly Randall) เพื่อแชร์เรื่องราวต่าง ๆ ในเส้นทางอาชีพของเธอ
เฮลีย์ เผยว่าก่อนหน้านี้เธอย้ายจากนิวซีแลนด์มาอยู่ออสเตรเลีย ก่อนจะย้ายมาใช้ชีวิตที่ลอสแอนเจลิส สหรัฐฯ เนื่องจากโอกาสในการทำงาน การย้ายประเทศครั้งนี้ทำให้เธอมีตารางงานค่อนข้างยุ่งเลยทีเดียว โดยเธอมักจะเข้าฉากถ่ายทำเฉลี่ยวันละ 2 ครั้ง แต่เนื่องจากเธอต้องทำงานตัดต่อเองด้วย ดังนั้นส่วนใหญ่เธอจึงมักลุยถ่าย 3 ฉากในวันเดียว
"มีอยู่หลายวันที่เป็นแบบนั้นค่ะ เพราะฉันทำทุกอย่างด้วยตัวเอง แม้ตอนนี้จะมีคนมาช่วยตัดต่อแล้ว แต่ฉันก็ยังต้องการเวลาอีกหลายวันในการตัดต่อ" เฮลีย์ กล่าว
แม้ว่างานของเธอจะเกี่ยวข้องกับการใช้ร่างกาย แต่หญิงสาวกลับไม่ค่อยหยุดพักนาน ๆ เพราะสำหรับเธอการแบ่งเวลามาทำงานตัดต่อ ก็เหมือนกับการให้ตัวเองได้พัก เวลาของเธอในแต่ละเดือนจึงแบ่งกันไประหว่างวันที่ถ่ายทำ กับวันที่ตัดต่อ ไม่ใช่ทุกวันที่จะคอลแลบทำคอนเทนต์กับคนอื่น
แต่ถึงอย่างนั้น เฮลีย์ยอมรับว่าบางครั้งเธอก็จัดเต็มเกินไป โดยบางวันเธออาจจะถ่ายไป 5 ฉากที่แสนเร้าใจ แต่บางวันก็อาจจะแค่ฉากเดียว
ด้วยการทำงานอันหนักหน่วง จนถึงบางช่วงถ่ายไป 300 ฉากภายใน 6 เดือน จึงไม่แปลกที่ร่างกายของเธอจะได้รับผลกระทบ สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเริ่มสร้างความเจ็บปวดแก่เธอ
"น้องสาวฉันเจ็บมาก จนต้องกินยาพาราเซตามอล 2 เม็ด และยาไอบูโพรเฟน 2 เม็ดในตอนเช้าของวันถ่ายทำ" เฮลีย์ เผย พร้อมชี้ว่าระหว่างวันเธอก็ยังต้องกินยาเพิ่มเพื่อให้ผ่านไปได้ และเอาแต่บอกตัวเองในใจว่า "ไม่เป็นไร ฉันผ่านมันไปได้"
ด้าน ฮอลลี่ ซึ่งทำหน้าที่พิธีกร ถามตรง ๆ ว่า "คุณไม่คิดบ้างเหรอว่า ‘บางทีฉันควรให้ร่างกายได้พักบ้าง’"
อย่างไรก็ตาม เฮลีย์ กล่าวว่า เธอไม่เคยต้องการหยุดพักมากกว่า 2 วัน ในการพักฟื้นร่างกาย
ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้ร่างกายของเธอต้องแบกรับภาระอย่างมาก แต่เฮลีย์ก็มีเหตุผลของเธอในการลุยทำคอนเทนต์ต่าง ๆ ให้จบตามที่ตั้งใจ โดยยอมรับว่าขณะนี้เธอกำลังดัง เธอเป็นคนที่ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและตัวเลข ซึ่งตอนนี้เธอก็ทำมันได้ดี ดังนั้นเธอจึงอยากจะเห็นว่า "ฉันจะไปได้ไกลแค่ไหน"
