HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ดาราหนังผู้ใหญ่ เผยสภาพ หลังลุย 300 ฉาก ใน 6 เดือน หนักหน่วงขนาดนี้ ร่างกายเป็นไง


          ดาราหนังผู้ใหญ่ เปิดใจเล่าผลกระทบกับร่างกาย หลังลุย 300 ฉาก ใน 6 เดือน หนักหน่วงขนาดนี้ จะเกิดอะไร ทำไมต้องทำขนาดนั้น 

ดาราหนังผู้ใหญ่
ภาพจาก Instagram itshayleydavies

ดาราหนังผู้ใหญ่
ภาพจาก Instagram itshayleydavies

          ในขณะที่โลกเต็มไปด้วยสื่อบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้าออกมาบอกเล่าเบื้องหลังชื่อเสียงในเชิง 18+ ว่าต้องแลกมากับอะไร อย่างไรก็ตาม ไม่นานมานี้นักแสดงหนังผู้ใหญ่รายหนึ่งเพิ่งจะออกมาเปิดใจ เล่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเธออย่างตรงไปตรงมา หลังลุยงานหนัก ถ่ายทำ 300 ฉากในเวลาเพียง 6 เดือน 
          
          โดยเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Ladbible รายงานว่า เฮลีย์ เดวีส์ (Hayley Davies) คือนักแสดงหนังผู้ใหญ่ชาวนิวซีแลนด์ ที่ทำคอนเทนต์สยิวบน OnlyFans และมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า 2 ล้านคน ไม่กี่วันที่ผ่านมาเธอเพิ่งมาออกรายการพอดแคส Unfiltered ของโปรดิวเซอร์หนังผู้ใหญ่ ฮอลลี่ เรนเดลล์ (Holly Randall) เพื่อแชร์เรื่องราวต่าง ๆ ในเส้นทางอาชีพของเธอ  
          
          เฮลีย์ เผยว่าก่อนหน้านี้เธอย้ายจากนิวซีแลนด์มาอยู่ออสเตรเลีย ก่อนจะย้ายมาใช้ชีวิตที่ลอสแอนเจลิส สหรัฐฯ เนื่องจากโอกาสในการทำงาน การย้ายประเทศครั้งนี้ทำให้เธอมีตารางงานค่อนข้างยุ่งเลยทีเดียว โดยเธอมักจะเข้าฉากถ่ายทำเฉลี่ยวันละ 2 ครั้ง แต่เนื่องจากเธอต้องทำงานตัดต่อเองด้วย ดังนั้นส่วนใหญ่เธอจึงมักลุยถ่าย 3 ฉากในวันเดียว
          
ดาราหนังผู้ใหญ่
ภาพจาก Instagram itshayleydavies

ดาราหนังผู้ใหญ่
ภาพจาก Instagram itshayleydavies

          "มีอยู่หลายวันที่เป็นแบบนั้นค่ะ เพราะฉันทำทุกอย่างด้วยตัวเอง แม้ตอนนี้จะมีคนมาช่วยตัดต่อแล้ว แต่ฉันก็ยังต้องการเวลาอีกหลายวันในการตัดต่อ" เฮลีย์ กล่าว
          
          แม้ว่างานของเธอจะเกี่ยวข้องกับการใช้ร่างกาย แต่หญิงสาวกลับไม่ค่อยหยุดพักนาน ๆ เพราะสำหรับเธอการแบ่งเวลามาทำงานตัดต่อ ก็เหมือนกับการให้ตัวเองได้พัก เวลาของเธอในแต่ละเดือนจึงแบ่งกันไประหว่างวันที่ถ่ายทำ กับวันที่ตัดต่อ ไม่ใช่ทุกวันที่จะคอลแลบทำคอนเทนต์กับคนอื่น 
          
          แต่ถึงอย่างนั้น เฮลีย์ยอมรับว่าบางครั้งเธอก็จัดเต็มเกินไป โดยบางวันเธออาจจะถ่ายไป 5 ฉากที่แสนเร้าใจ แต่บางวันก็อาจจะแค่ฉากเดียว 
          
          ด้วยการทำงานอันหนักหน่วง จนถึงบางช่วงถ่ายไป 300 ฉากภายใน 6 เดือน จึงไม่แปลกที่ร่างกายของเธอจะได้รับผลกระทบ สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเริ่มสร้างความเจ็บปวดแก่เธอ 
          
          "น้องสาวฉันเจ็บมาก จนต้องกินยาพาราเซตามอล 2 เม็ด และยาไอบูโพรเฟน 2 เม็ดในตอนเช้าของวันถ่ายทำ" เฮลีย์ เผย พร้อมชี้ว่าระหว่างวันเธอก็ยังต้องกินยาเพิ่มเพื่อให้ผ่านไปได้ และเอาแต่บอกตัวเองในใจว่า "ไม่เป็นไร ฉันผ่านมันไปได้"

ดาราหนังผู้ใหญ่
ภาพจาก Instagram itshayleydavies
          
          ด้าน ฮอลลี่ ซึ่งทำหน้าที่พิธีกร ถามตรง ๆ ว่า "คุณไม่คิดบ้างเหรอว่า ‘บางทีฉันควรให้ร่างกายได้พักบ้าง’"
          
          อย่างไรก็ตาม เฮลีย์ กล่าวว่า เธอไม่เคยต้องการหยุดพักมากกว่า 2 วัน ในการพักฟื้นร่างกาย 
          
          ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้ร่างกายของเธอต้องแบกรับภาระอย่างมาก แต่เฮลีย์ก็มีเหตุผลของเธอในการลุยทำคอนเทนต์ต่าง ๆ ให้จบตามที่ตั้งใจ โดยยอมรับว่าขณะนี้เธอกำลังดัง เธอเป็นคนที่ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและตัวเลข ซึ่งตอนนี้เธอก็ทำมันได้ดี ดังนั้นเธอจึงอยากจะเห็นว่า "ฉันจะไปได้ไกลแค่ไหน"

ดาราหนังผู้ใหญ่
ภาพจาก Instagram itshayleydavies

ดาราหนังผู้ใหญ่
ภาพจาก Instagram itshayleydavies

ดาราหนังผู้ใหญ่
ภาพจาก Instagram itshayleydavies

ดาราหนังผู้ใหญ่
ภาพจาก Instagram itshayleydavies

ขอบคุณข้อมูลจาก Ladbible

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ดาราหนังผู้ใหญ่ เผยสภาพ หลังลุย 300 ฉาก ใน 6 เดือน หนักหน่วงขนาดนี้ ร่างกายเป็นไง โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2568 เวลา 14:59:07
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ iOS 26 ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รายชื่อ ครม. อนุทิน 1 วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ไชยชนก ชิดชอบ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย