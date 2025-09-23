หนุ่ม กรรชัย เฉลย โพสต์ปริศนาบอกให้ระวังเงาหัวคือใคร มีคำว่าอี นำหน้า อีเจี๊ยบโพสต์ทันที

หนุ่ม กรรชัย เฉลยแล้ว โพสต์ปริศนาบอกให้ระวังเงาหัวตัวเอง หมายถึงใคร มีคำว่า อี นำหน้า ส่วนอีกคนพี่หมวยรู้แค่คนเดียว
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
วันที่ 23 กันยายน 2568 หนุ่ม กรรชัย กล่าวถึงประเด็นที่โพสต์ปริศนาเอาไว้ในรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ว่า พูดลอย ๆ ถ้ามองหมายถึงทีมบอลก็ได้ แล้วแต่ใครจะมองแบบไหน หรือถ้าจะบอกให้ใครสู้ ๆ ก็ขอให้ดูเงาหัวตัวเองไว้บ้าง
จากนั้น หมวย อริสรา ผู้ประกาศข่าวอีกคนจึงให้หนุ่ม กรรชัย เขียนชื่อคน ๆ นั้น ลงบนกระดาษ พอหมวยเห็นชื่อก็ร้อง "อู๊ววว" จนหนุ่มต้องพูดว่า "ขอโทษนะที่มีคำนำหน้าว่า อี" จากนั้นหมวยก็บอกว่า "โล่งใจ เดาถูกคนหนึ่ง (จาก 2 คน)"
ขณะที่อีเจี๊ยบ เลียบด่วน โพสต์เฟซบุ๊กว่า "อี...ที่เฮียหนุ่มแกพูด ไม่ใช่ผมนะ"
