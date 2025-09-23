HILIGHT
หนุ่ม กรรชัย เฉลย โพสต์ปริศนาบอกให้ระวังเงาหัวคือใคร มีคำว่าอี นำหน้า อีเจี๊ยบโพสต์ทันที


          หนุ่ม กรรชัย เฉลยแล้ว โพสต์ปริศนาบอกให้ระวังเงาหัวตัวเอง หมายถึงใคร มีคำว่า อี นำหน้า ส่วนอีกคนพี่หมวยรู้แค่คนเดียว


หนุ่ม กรรชัย เฉลยเตือนใครให้ระวังเงาหัว
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          วันที่ 23 กันยายน 2568 หนุ่ม กรรชัย กล่าวถึงประเด็นที่โพสต์ปริศนาเอาไว้ในรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ว่า พูดลอย ๆ ถ้ามองหมายถึงทีมบอลก็ได้ แล้วแต่ใครจะมองแบบไหน หรือถ้าจะบอกให้ใครสู้ ๆ ก็ขอให้ดูเงาหัวตัวเองไว้บ้าง

          จากนั้น หมวย อริสรา ผู้ประกาศข่าวอีกคนจึงให้หนุ่ม กรรชัย เขียนชื่อคน ๆ นั้น ลงบนกระดาษ พอหมวยเห็นชื่อก็ร้อง "อู๊ววว" จนหนุ่มต้องพูดว่า "ขอโทษนะที่มีคำนำหน้าว่า อี" จากนั้นหมวยก็บอกว่า "โล่งใจ เดาถูกคนหนึ่ง (จาก 2 คน)"

หนุ่ม กรรชัย เฉลยเตือนใครให้ระวังเงาหัว
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

หนุ่ม กรรชัย เฉลยเตือนใครให้ระวังเงาหัว
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์


          ขณะที่อีเจี๊ยบ เลียบด่วน โพสต์เฟซบุ๊กว่า "อี...ที่เฮียหนุ่มแกพูด ไม่ใช่ผมนะ"

หนุ่ม กรรชัย เฉลยเตือนใครให้ระวังเงาหัว

หนุ่ม กรรชัย เฉลยเตือนใครให้ระวังเงาหัว
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์



