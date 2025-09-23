HILIGHT
เปิดภาพรถไฟสินค้าจีน-ลาว จอดเรียงแถวแน่นเอี้ยดสุดสายตา

          ขบวนรถไฟสินค้าจีน-ลาว เรียงรายแน่นสถานีโม๋ฮัน ในมณฑลอวิ๋นหนานของจีน สะท้อนบทบาทเส้นทางคมนาคมสายเศรษฐกิจที่คึกคักและทรงพลังยิ่งขึ้นบนรางรถไฟสายนี้


เปิดภาพรถไฟจีน-ลาว ต่อคิวขนส่งยาวสุดสายตา

เปิดภาพรถไฟจีน-ลาว ต่อคิวขนส่งยาวสุดสายตา


          สำนักข่าวซินหัว รายงานเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568 เผยภาพรางรถไฟหลายสายที่แน่นขนัดไปด้วยขบวนรถไฟบรรทุกสินค้า ณ สถานีรถไฟโม๋ฮัน ซึ่งเป็นจุดสำคัญบนเส้นทางรถไฟจีน-ลาว ในมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

เปิดภาพรถไฟจีน-ลาว ต่อคิวขนส่งยาวสุดสายตา


          ทั้งนี้ ทางรถไฟจีน-ลาว ได้ให้บริการขบวนรถไฟสินค้ามากกว่า 60,000 เที่ยวแล้ว นับตั้งแต่เปิดใช้งานจนถึงวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมีปริมาณการขนส่งรวมกว่า 67.6 ล้านตัน ในจำนวนนี้เป็นการค้าข้ามพรมแดนมากกว่า 15 ล้านตัน


เปิดภาพรถไฟจีน-ลาว ต่อคิวขนส่งยาวสุดสายตา

เปิดภาพรถไฟจีน-ลาว ต่อคิวขนส่งยาวสุดสายตา

เปิดภาพรถไฟจีน-ลาว ต่อคิวขนส่งยาวสุดสายตา

เปิดภาพรถไฟจีน-ลาว ต่อคิวขนส่งยาวสุดสายตา

เปิดภาพรถไฟจีน-ลาว ต่อคิวขนส่งยาวสุดสายตา

เปิดภาพรถไฟจีน-ลาว ต่อคิวขนส่งยาวสุดสายตา


หมายเหตุ : บันทึกภาพวันที่ 21 กันยายน 2568 

ข้อมูลจาก XINHUA 
อัปเดตล่าสุด 23 กันยายน 2568
