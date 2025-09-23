ขบวนรถไฟสินค้าจีน-ลาว เรียงรายแน่นสถานีโม๋ฮัน ในมณฑลอวิ๋นหนานของจีน สะท้อนบทบาทเส้นทางคมนาคมสายเศรษฐกิจที่คึกคักและทรงพลังยิ่งขึ้นบนรางรถไฟสายนี้
สำนักข่าวซินหัว รายงานเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568 เผยภาพรางรถไฟหลายสายที่แน่นขนัดไปด้วยขบวนรถไฟบรรทุกสินค้า ณ สถานีรถไฟโม๋ฮัน ซึ่งเป็นจุดสำคัญบนเส้นทางรถไฟจีน-ลาว ในมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
ทั้งนี้ ทางรถไฟจีน-ลาว ได้ให้บริการขบวนรถไฟสินค้ามากกว่า 60,000 เที่ยวแล้ว นับตั้งแต่เปิดใช้งานจนถึงวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมีปริมาณการขนส่งรวมกว่า 67.6 ล้านตัน ในจำนวนนี้เป็นการค้าข้ามพรมแดนมากกว่า 15 ล้านตัน
หมายเหตุ : บันทึกภาพวันที่ 21 กันยายน 2568
ข้อมูลจาก XINHUA