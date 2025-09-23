HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ตำรวจยังไม่รอด ถูกธนาคารอายัดบัญชี วุ่นต้องเข้าไปที่สาขา เปิด 4 สาเหตุที่คนเจอบ่อย

          ตำรวจแชร์ประสบการถูกอายัดบัญชี เผย 4 สาเหตุที่พบบ่อย พร้อมสะท้อนเสียงถึงธนาคารปรับมาตรการช่วยลูกค้าเพิ่ม 

ตำรวจถูกอายัดบัญชี

          วันที่ 22 กันยายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก โสภณ ผิวเหลือง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ เล่าประสบการณ์จริง หลังบัญชีธนาคารถูกอายัดอย่างไม่คาดคิด แม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์หรือบัญชีม้า ทำให้เกิดความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน

          โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า แชร์ด่วน ตำรวจโดนอายัดบัญชี จากพนันออนไลน์ ? สาเหตุอะไร ปลดยังไง โพสต์นี้มีคำตอบ เล่นสล็อตเหรอ บัญชีม้าเหรอ พนันออนไลน์เหรอ ก่อนอื่น ต้องขอบคุณพนักงานและพี่ รปภ. สาขาเซ็นทรัลหาดใหญ่ ดูแลลูกค้าดีมาก 

ตำรวจถูกอายัดบัญชี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โสภณ ผิวเหลือง 

           สอบถามพนักงานว่าเกิดจากอะไร มี 4 สาเหตุที่โดนกันบ่อย ๆ คือ

           1. บัญชีอาจเคยเล่นพนันออนไลน์ : สล็อตเอย บาคาร่าเอย อะไรก็ตามที่เคยโอนไปยังเว็บพนันออนไลน์ต่าง ๆ

           2. บัญชีอาจเคยเกี่ยวพันกับบัญชีม้า

           3. บัญชีมีเงินเข้า-ออกจำนวนเยอะ หรือมีจำนวนครั้งเยอะ ๆ

           4. เพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ ย้ายเครื่อง ย้ายแอปฯ

          สรุป ของผมโดนข้อที่ 4 เพราะเพิ่งเปลี่ยนมาเป็น iPhone 17 เข้าใจว่ามันคือความปลอดภัย ของเราแหละ แต่ธนาคารน่าจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้

          บ้านนอกอย่างผม ธนาคารเปิดแค่วันจันทร์-ศุกร์ และเฉพาะเวลาทำการ สมัยนี้คนไม่ค่อยถือเงินสด พอโดนอายัดก็ลำบากเลย ไปกินข้าว ไม่มีเงินจ่าย อายเขาไหมล่ะ ไปเติมน้ำมัน ไม่มีเงินจ่าย จะทำยังไง ถ้าเกิดดึก ๆ ไม่มีใครรับสาย ยืมเงินก็ยาก โอนก็ไม่ได้ ลำบากจริง ๆ 

          ธนาคารควรมีมาตรการที่ดีกว่านี้ ความเห็นส่วนตัว เช่น โทร. หาคอลเซ็นเตอร์ ปลดล็อกเงินให้สักพันหรือครึ่งพันก็ยังดี เผื่อใช้ยามฉุกเฉิน หรือเปิดให้บริการเสาร์-อาทิตย์ หรือเพิ่มเวลาทำการบ้าง ตนอยู่ต่างจังหวัด ต้องไปสาขาที่ห้าง เหตุเกิดวันศุกร์เย็น ต้องรอวันจันทร์กว่าจะจัดการได้ ลำบากมาก ๆ เข้าใจว่ามันคือความปลอดภัย แต่ควรมีมาตรการอื่นสำรองไว้ด้วย

          วิธีการยืนยันตัวตน เตรียมบัตรประชาชนใบเดียว พนักงานเสียบบัตร เซ็นชื่อ เปิด-ปิด แอปฯ ใช้ได้เลย 5 นาทีเสร็จ 

          แต่ตนต้องขับรถไป 2 ชั่วโมง เสียเวลา เสียงาน เสียเงิน เสียความรู้สึก วันหลังต้องพกเงินสดติดตัวด้วยแล้ว สำคัญจริง ๆ วันไหนแอปฯ ล่ม เน็ตล่ม แบตฯ หมด ก็ต้องมีเงินสดไว้ดีกว่า 

          ยืนยันว่า ตนเองไม่ได้เล่นพนัน อาชีพไหนก็โดนได้ ฝากแชร์ออกไปเพื่อเป็นประโยชน์ด้วย 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตำรวจยังไม่รอด ถูกธนาคารอายัดบัญชี วุ่นต้องเข้าไปที่สาขา เปิด 4 สาเหตุที่คนเจอบ่อย โพสต์เมื่อ 23 กันยายน 2568 เวลา 17:15:45 1,701 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ iOS 26 ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รายชื่อ ครม. อนุทิน 1 วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ไชยชนก ชิดชอบ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย