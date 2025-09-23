ตำรวจยังไม่รอด ถูกธนาคารอายัดบัญชี วุ่นต้องเข้าไปที่สาขา เปิด 4 สาเหตุที่คนเจอบ่อย

ตำรวจแชร์ประสบการถูกอายัดบัญชี เผย 4 สาเหตุที่พบบ่อย พร้อมสะท้อนเสียงถึงธนาคารปรับมาตรการช่วยลูกค้าเพิ่ม
วันที่ 22 กันยายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก โสภณ ผิวเหลือง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ เล่าประสบการณ์จริง หลังบัญชีธนาคารถูกอายัดอย่างไม่คาดคิด แม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์หรือบัญชีม้า ทำให้เกิดความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน
แชร์ด่วน ตำรวจโดนอายัดบัญชี จากพนันออนไลน์ ? สาเหตุอะไร ปลดยังไง โพสต์นี้มีคำตอบ เล่นสล็อตเหรอ บัญชีม้าเหรอ พนันออนไลน์เหรอ ก่อนอื่น ต้องขอบคุณพนักงานและพี่ รปภ. สาขาเซ็นทรัลหาดใหญ่ ดูแลลูกค้าดีมาก
เฟซบุ๊ก โสภณ ผิวเหลือง
สอบถามพนักงานว่าเกิดจากอะไร มี 4 สาเหตุที่โดนกันบ่อย ๆ คือ
1. บัญชีอาจเคยเล่นพนันออนไลน์ : สล็อตเอย บาคาร่าเอย อะไรก็ตามที่เคยโอนไปยังเว็บพนันออนไลน์ต่าง ๆ
2. บัญชีอาจเคยเกี่ยวพันกับบัญชีม้า
3. บัญชีมีเงินเข้า-ออกจำนวนเยอะ หรือมีจำนวนครั้งเยอะ ๆ
4. เพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ ย้ายเครื่อง ย้ายแอปฯ
สรุป ของผมโดนข้อที่ 4 เพราะเพิ่งเปลี่ยนมาเป็น iPhone 17 เข้าใจว่ามันคือความปลอดภัย ของเราแหละ แต่ธนาคารน่าจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้
บ้านนอกอย่างผม ธนาคารเปิดแค่วันจันทร์-ศุกร์ และเฉพาะเวลาทำการ สมัยนี้คนไม่ค่อยถือเงินสด พอโดนอายัดก็ลำบากเลย ไปกินข้าว ไม่มีเงินจ่าย อายเขาไหมล่ะ ไปเติมน้ำมัน ไม่มีเงินจ่าย จะทำยังไง ถ้าเกิดดึก ๆ ไม่มีใครรับสาย ยืมเงินก็ยาก โอนก็ไม่ได้ ลำบากจริง ๆ
ธนาคารควรมีมาตรการที่ดีกว่านี้ ความเห็นส่วนตัว เช่น โทร. หาคอลเซ็นเตอร์ ปลดล็อกเงินให้สักพันหรือครึ่งพันก็ยังดี เผื่อใช้ยามฉุกเฉิน หรือเปิดให้บริการเสาร์-อาทิตย์ หรือเพิ่มเวลาทำการบ้าง ตนอยู่ต่างจังหวัด ต้องไปสาขาที่ห้าง เหตุเกิดวันศุกร์เย็น ต้องรอวันจันทร์กว่าจะจัดการได้ ลำบากมาก ๆ เข้าใจว่ามันคือความปลอดภัย แต่ควรมีมาตรการอื่นสำรองไว้ด้วย
วิธีการยืนยันตัวตน เตรียมบัตรประชาชนใบเดียว พนักงานเสียบบัตร เซ็นชื่อ เปิด-ปิด แอปฯ ใช้ได้เลย 5 นาทีเสร็จ
แต่ตนต้องขับรถไป 2 ชั่วโมง เสียเวลา เสียงาน เสียเงิน เสียความรู้สึก วันหลังต้องพกเงินสดติดตัวด้วยแล้ว สำคัญจริง ๆ วันไหนแอปฯ ล่ม เน็ตล่ม แบตฯ หมด ก็ต้องมีเงินสดไว้ดีกว่า
ยืนยันว่า ตนเองไม่ได้เล่นพนัน อาชีพไหนก็โดนได้ ฝากแชร์ออกไปเพื่อเป็นประโยชน์ด้วย