HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

กำไลทองคำ 3,000 ปี ถูกฉกจากพิพิธภัณฑ์ - เอาไปหลอมแล้ว เผยราคาขาย กำไลฟาโรห์


          กำไลทองคำ 3,000 ปี ถูกขโมยหายไปจากพิพิธภัณฑ์ ไม่กี่วันช็อก ถูกหลอมเอาทองไปแล้ว เผยราคาซื้อขายกันเท่าไหร่ ทั้งที่เป็นของโบราณ เครื่องประดับฟาโรห์ 
หลอมทอง

          วันที่ 17 กันยายน 2568 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า กระทรวงมหาดไทยของอียิปต์ เปิดเผยว่า กำไลข้อมือทองคำ อายุ 3,000 ปี ที่หายไปจากพิพิธภัณฑ์อียิปต์ในกรุงไคโร ได้รับการยืนยันว่าถูกขโมยและนำไปหลอมเอาทองคำแล้ว หลังถูกนำออกไปจากตู้นิรภัยของพิพิธภัณฑ์ เมื่อ 9 วันก่อนหน้า 
          
          สำหรับกำไลทองคำนี้ เป็นของฟาโรห์อเมนเอมโอเป ซึ่งปกครองอียิปต์เมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล โดยเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เพิ่งทราบว่ากำไลทองคำหายไป ขณะกำลังเตรียมส่งสิ่งประดิษฐ์หลายสิบชิ้นไปยังโรม เพื่อจัดนิทรรศการ 

กำไลทองคำ ถูกขโมย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار
          
          หลังพบว่ากำไลทองคำหายไปจากห้องปฏิบัติการบูรณะของพิพิธภัณฑ์อียิปต์ ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและโบราณคดีอียิปต์ ประกาศว่าได้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนแล้ว และส่งต่อคดีไปยังตำรวจ โดยมีการส่งภาพของกำไลข้อมือทองคำ ที่ประดับด้วยลูกปัดลาพิส ลาซูลี ไปยังสนามบิน ท่าเรือ และด่านข้ามแดนทางบกทั้งหมดของอียิปต์ เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ถูกลอบนำออกนอกประเทศ

          รายงานเปิดเผยว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณะเป็นคนนำกำไลทองคำออกไปจากตู้นิรภัย ก่อนจะติดต่อช่างทำเครื่องประดับเงินที่รู้จัก และขายกำไลนี้แก่ช่างทำเครื่องประดับทองคำ ในราคา 3,735 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 118,000 บาท) จากนั้นช่างทองก็ขายมันให้แก่คนงานของโรงหล่อทองในราคา 4,025 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 128,000 บาท) ก่อนที่เขาจะหลอมกำไลทองคำนี้พร้อมกับเครื่องประดับอื่น ๆ 
          
          ขณะนี้ทั้ง 4 คน ได้ถูกจับกุมและดำเนินการสอบสวน โดยทั้งหมดให้การรับสารภาพ เจ้าหน้าที่ยังยึดเงินของกลางไว้เป็นหลักฐาน และจะมีการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป 

ขอบคุณข้อมูลจาก BBC ,CNN 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กำไลทองคำ 3,000 ปี ถูกฉกจากพิพิธภัณฑ์ - เอาไปหลอมแล้ว เผยราคาขาย กำไลฟาโรห์ อัปเดตล่าสุด 23 กันยายน 2568 เวลา 20:37:35 1,930 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ iOS 26 ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รายชื่อ ครม. อนุทิน 1 วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ไชยชนก ชิดชอบ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย