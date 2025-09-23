กำไลทองคำ 3,000 ปี ถูกฉกจากพิพิธภัณฑ์ - เอาไปหลอมแล้ว เผยราคาขาย กำไลฟาโรห์

กำไลทองคำ 3,000 ปี ถูกขโมยหายไปจากพิพิธภัณฑ์ ไม่กี่วันช็อก ถูกหลอมเอาทองไปแล้ว เผยราคาซื้อขายกันเท่าไหร่ ทั้งที่เป็นของโบราณ เครื่องประดับฟาโรห์
วันที่ 17 กันยายน 2568 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า กระทรวงมหาดไทยของอียิปต์ เปิดเผยว่า กำไลข้อมือทองคำ อายุ 3,000 ปี ที่หายไปจากพิพิธภัณฑ์อียิปต์ในกรุงไคโร ได้รับการยืนยันว่าถูกขโมยและนำไปหลอมเอาทองคำแล้ว หลังถูกนำออกไปจากตู้นิรภัยของพิพิธภัณฑ์ เมื่อ 9 วันก่อนหน้า
สำหรับกำไลทองคำนี้ เป็นของฟาโรห์อเมนเอมโอเป ซึ่งปกครองอียิปต์เมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล โดยเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เพิ่งทราบว่ากำไลทองคำหายไป ขณะกำลังเตรียมส่งสิ่งประดิษฐ์หลายสิบชิ้นไปยังโรม เพื่อจัดนิทรรศการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار
หลังพบว่ากำไลทองคำหายไปจากห้องปฏิบัติการบูรณะของพิพิธภัณฑ์อียิปต์ ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและโบราณคดีอียิปต์ ประกาศว่าได้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนแล้ว และส่งต่อคดีไปยังตำรวจ โดยมีการส่งภาพของกำไลข้อมือทองคำ ที่ประดับด้วยลูกปัดลาพิส ลาซูลี ไปยังสนามบิน ท่าเรือ และด่านข้ามแดนทางบกทั้งหมดของอียิปต์ เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ถูกลอบนำออกนอกประเทศ
รายงานเปิดเผยว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณะเป็นคนนำกำไลทองคำออกไปจากตู้นิรภัย ก่อนจะติดต่อช่างทำเครื่องประดับเงินที่รู้จัก และขายกำไลนี้แก่ช่างทำเครื่องประดับทองคำ ในราคา 3,735 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 118,000 บาท) จากนั้นช่างทองก็ขายมันให้แก่คนงานของโรงหล่อทองในราคา 4,025 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 128,000 บาท) ก่อนที่เขาจะหลอมกำไลทองคำนี้พร้อมกับเครื่องประดับอื่น ๆ
ขณะนี้ทั้ง 4 คน ได้ถูกจับกุมและดำเนินการสอบสวน โดยทั้งหมดให้การรับสารภาพ เจ้าหน้าที่ยังยึดเงินของกลางไว้เป็นหลักฐาน และจะมีการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป