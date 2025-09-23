HILIGHT
ชาวบ้านผวา เจอแสงตาวาววับ นึกว่าฝูงนกฮูกจ้องเขม็ง รู้ความจริงสุดฮา เมื่อได้เห็นชัด ๆ


          ชาวบ้านผวา ช็อกเจอนกฮูกเป็นร้อยจ้องกลางดึก นึกว่ามีเรื่องลี้ลับ ถึงกับลั่นหลังเฉลยความจริง ที่มาฝูงนกฮูกผี ทำเอาลุงผู้ใหญ่บ้านขำ 
ไม่ใช่นกฮูกผี แต่คือปลาตากแห้ง
ภาพจาก ETtoday 

          วันที่ 22 กันยายน 2568 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า ชาวบ้านในหมู่บ้านฝูเป่า ในจังหวัดจางฮว่า ของไต้หวัน มีอันต้องพบภาพสะพรึงชวนผวายามค่ำคืน ขณะขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบ้านของผู้ใหญ่บ้าน เมื่อจู่ ๆ ก็ได้ดวงตาวาบวับของนกฮูกนับร้อยตัว กำลังจ้องมองมาในช่วงกลางดึก ทำให้เขาถึงกับร้องเสียงหลง คิดว่ามีผีร้ายปรากฏหรือมีเรื่องลี้ลับเกิดขึ้น
          
          แต่ทันทีที่ได้เห็นต้นตอของ "ผีนกฮูก" แบบชัด ๆ ก็ทำเอาทุกคนถึงกับหัวเราะลั่น เพราะนกฮูกนับร้อยที่จับจ้องมา แท้จริงแล้วทั้งหมดก็คือ ปลานวลจันทร์ทะเล (Milkfish) ที่กลุ่มอาสาสมัครนำมาตากไว้บริเวณลานบ้านของผู้ใหญ่บ้านนั่นเอง
          
          "มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันทั้งหมด" หวง เหยาหุย ผู้ใหญ่บ้านอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยรอยยิ้ม 

ไม่ใช่นกฮูกผี แต่คือปลาตากแห้ง
ภาพจาก ETtoday 

          ความจริงปรากฏว่า ปลาเหล่านี้ล้วนเป็นฝีมือของอาสาสมัครในชุมชน ที่นำมาตากแห้งทิ้งไว้ข้ามคืน โดยนำปลามากกว่า 100 ตัว มาแขวนเรียงกันไว้บนราว เมื่อตกดึก แสงไฟไม่เพียงพอ ทำให้มองเห็นไม่ชัดเจน เมื่อแสงจากรถมอเตอร์ไซค์ส่องเข้ามาสะท้อนกับตาปลา จึงเกิดแสงวิบวับ มองดูจากไกล ๆ เหมือนฝูงนกฮูกที่มาเกาะเรียงกันในความมืด จนไม่น่าแปลกใจที่จะมีคนผวาด้วยความหวาดกลัว 
          
          หวง เหยาหุย เผยว่า ปลาตากแห้งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมชุมชนจากทางการ เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติของชุมชนพึ่งพาตนเอง โดยหมู่บ้านแห่งนี้นอกจากมีชื่อเสียงด้านโคนม ยังมีบ่อเพาะเลี้ยงหอยและเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน แต่เมื่อมีคลื่นความหนาวพัดเข้ามา ทำให้ปลาตายจำนวนมากจนเกิดความสูญเสีย
          
          ด้วยเหตุนี้ เขาจึงจัดหาครูมาช่วยสอนชาวบ้านทำปลาตากแห้ง เพื่อให้เก็บรักษาวัตถุดิบไว้ได้ ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ซึ่งกระบวนการนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องตื่นมาจับปลาตั้งแต่ตี 3 ทำงานต่อเนื่องจนถึง 8 โมงเช้า จากนั้นก็รีบไปหาซื้อน้ำแข็งมารักษาความสดใหม่ของปลา 
          
          กระบวนการจากนั้นก็ค่อนข้างละเอียด ต้องผ่าปลาเพื่อนำเครื่องในออก แช่ในน้ำเกลือเพื่อดับคาว ก่อนแช่ซอสสูตรพิเศษ สุดท้ายก็ใช้เชือกผูกหัวปลา แขวนเรียงไว้ในที่ร่มเพื่อตากลมให้แห้งข้ามคืน 
          
          "ปลาที่แขวนอยู่ดูเหมือนนกฮูกจริง ๆ" หวง เหยาหุย กล่าวและหัวเราะ พร้อมเผยว่าหากลมธรรมชาติยังไม่พอก็ต้องใช้พัดลมช่วย วันรุ่งขึ้นจึงมานำหางปลาออกเพื่อไม่ให้ทิ่มถุงสุญญากาศแตก
          
          ขณะที่ฝั่งชาวบ้านเมื่อได้ทราบความจริง ก็ถึงกับหัวเราะออกมา กล่าวว่า "ในที่สุดความจริงก็เปิดเผยแล้ว"

ไม่ใช่นกฮูกผี แต่คือปลาตากแห้ง
ภาพจาก ETtoday 

ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday

