HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

นาทีถนนทรุดหน้า รพ.วชิรพยาบาล ไฟลุกเป็นประกาย รถจอดคาริมจุดทรุด ตกครึ่งล้อ


          นาทีถนนทรุดหน้า รพ.วชิรพยาบาล ไฟลุกเป็นประกาย รถจอดคาริมจุดทรุด เสี่ยงตกแหล่ไม่ตกแหล่ หากมีความคืบหน้าจะรายงานงานให้ทราบต่อไป

นาทีถนนทรุดหน้า รพ.วชิรพยาบาล ไฟลุกเป็นประกาย รถจอดคาริมจุดทรุด ตกครึ่งล้อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro

          วันที่ 24 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro รายงานว่า ช่วงเช้าที่ผ่านมา บริเวณถนนสามเสนหน้า รพ.วชิรพยาบาล - แยกซังฮี้ มีการปิดจราจรฉุกเฉิน ส่งผลให้ การจราจรบริเวณสะพานกรุงธน ขาเข้า เกิดการติดขัดอย่างหนัก หากหลีกเลี่ยงการจราจรเส้นทางดังกล่าวได้ ควรเลี่ยง

          สำหรับสาเหตุการที่ต้องปิดการจราจรนั้น เกิดจากถนนหน้า รพ.วชิรพยาบาล ได้ทรุดลงมา ซึ่งทางเฟซบุ๊ก Pimuk Simaroj ก็มีการลงคลิป จะเห็นว่า หลังจากทรุดนั้นมีประกายไฟจุดติดขึ้นมา 2 วูบ ท่ามกลางความตกใจของคนรอบข้าง รวมถึงมีรถคันหนึ่งที่คาอยู่ขอบจุดที่ทรุด เสี่ยงตกแหล่ไม่ตกแหล่



          ขณะที่คลิปอีกมุมที่ถ่ายจากใกล้ ๆ จะเห็นว่า มีรถที่จอดคาไว้จริง ๆ คาดว่า คนบนรถหนีออกมาได้แล้ว พร้อมกันนั้น ได้ยินเสียงน้ำไหลจากท่อที่พังทลายลงมา

          ถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไร จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

นาทีถนนทรุดหน้า รพ.วชิรพยาบาล ไฟลุกเป็นประกาย รถจอดคาริมจุดทรุด ตกครึ่งล้อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimuk Simaroj

นาทีถนนทรุดหน้า รพ.วชิรพยาบาล ไฟลุกเป็นประกาย รถจอดคาริมจุดทรุด ตกครึ่งล้อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimuk Simaroj

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นาทีถนนทรุดหน้า รพ.วชิรพยาบาล ไฟลุกเป็นประกาย รถจอดคาริมจุดทรุด ตกครึ่งล้อ โพสต์เมื่อ 24 กันยายน 2568 เวลา 08:42:06 2,028 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ iOS 26 ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รายชื่อ ครม. อนุทิน 1 วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ไชยชนก ชิดชอบ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย