นาทีถนนทรุดหน้า รพ.วชิรพยาบาล ไฟลุกเป็นประกาย รถจอดคาริมจุดทรุด ตกครึ่งล้อ

นาทีถนนทรุดหน้า รพ.วชิรพยาบาล ไฟลุกเป็นประกาย รถจอดคาริมจุดทรุด เสี่ยงตกแหล่ไม่ตกแหล่ หากมีความคืบหน้าจะรายงานงานให้ทราบต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro
วันที่ 24 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro รายงานว่า ช่วงเช้าที่ผ่านมา บริเวณถนนสามเสนหน้า รพ.วชิรพยาบาล - แยกซังฮี้ มีการปิดจราจรฉุกเฉิน ส่งผลให้ การจราจรบริเวณสะพานกรุงธน ขาเข้า เกิดการติดขัดอย่างหนัก หากหลีกเลี่ยงการจราจรเส้นทางดังกล่าวได้ ควรเลี่ยง
สำหรับสาเหตุการที่ต้องปิดการจราจรนั้น เกิดจากถนนหน้า รพ.วชิรพยาบาล ได้ทรุดลงมา ซึ่งทางเฟซบุ๊ก Pimuk Simaroj ก็มีการลงคลิป จะเห็นว่า หลังจากทรุดนั้นมีประกายไฟจุดติดขึ้นมา 2 วูบ ท่ามกลางความตกใจของคนรอบข้าง รวมถึงมีรถคันหนึ่งที่คาอยู่ขอบจุดที่ทรุด เสี่ยงตกแหล่ไม่ตกแหล่
ถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไร จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimuk Simaroj
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimuk Simaroj