เกสต์เฮ้าส์ลมแทบจับ แขกญี่ปุ่น 6 คน ถล่มห้องเละ ทิ้งอ้วกต่างหน้า เสียหายเกือบ 3 หมื่น

เจ้าของเกสต์เฮ้าส์ลมแทบจับ เจอแขกจากนรก มากัน 6 คน พัก 3 คืน สภาพสุดเละ ทำของพัง ทิ้งขยะ ทำห้องเหม็น แถมอยู่เกินเวลา เสียหายเกือบ 3 หมื่น
วันที่ 23 กันยายน 2568 เว็บไซต์ CTWANT รายงานว่า เจ้าของเกสต์เฮ้าส์แห่งหนึ่งในจังหวัดโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ถึงกับช็อกและไร้คำพูดบรรยาย หลังเห็นสภาพที่พักที่หลงเหลืออยู่ หลังแขกกลุ่มหนึ่งมากัน 6 คน แต่กลับทำบ้านเละ ข้าวของพักเสียหาย แถมยังทิ้งขยะไว้เพียบ ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงจนไม่สามารถทำความสะอาดแบบปกติได้ ยิ่งไปกว่านั้นยังอยู่เกินเวลาอีกกว่า 5 ชั่วโมงหลังถึงเวลาเช็กเอาต์
สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เจ้าของเกสต์เฮ้าส์โกรธจัด และเตรียมเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งประเมินแล้วอยู่ที่ราว 130,000 เยน (ราว 28,000 บาท)
โดย นาโอโตะ ยามาดะ ตัวแทนของ MOSVA ผู้ให้บริการที่พักแบบเกสต์เฮ้าส์ เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่เกสต์เฮ้าส์ในจังหวัดโอกินาว่า มีแขกชาวญี่ปุ่น 6 คน เข้าพักที่เกสต์เฮ้าส์ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 13 - 16 กันยายน แต่หลังจากถึงเวลา 11.00 น. ของวันที่ต้องเช็กเอาต์ พนักงานกลับพบว่ายังมีคนหลับอยู่ในรถ ที่จอดอยู่ทั้งด้านนอกและด้านในพื้นที่เกสต์เฮ้าส์ จึงยังทำความสะอาดไม่ได้
แต่เมื่อแม่บ้านกลับมาอีกครั้งตอน 15.00 น. แขกกลุ่มนี้ก็ยังอยู่ จนเมื่อเข้าไปเช็กห้องอีกครั้งตอนกลางดึก จึงพบสภาพสุดอึ้ง มีอาหารสดถูกทิ้งไว้ในห้อง มีกลิ่นเหม็นโชยปะปนในอากาศ มีก้นบุหรี่ตกอยู่ในห้องทั้งที่ห้ามสูบบุหรี่ ยิ่งไปกว่านั้นตามโต๊ะและพื้นยังเต็มไปด้วยขยะ แม้แต่ฉากกั้นห้องยังถูกเจาะเป็นรู แถมยังมีคราบอาเจียนอยู่บนระเบียงไม้
ยามาดะเผยว่า ความเสียหายประเมินเบื้องต้นอยู่ที่ 130,000 เยน เพราะคราบสกปรกและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถทำให้กลับมาเป็นสภาพเดิมได้ง่าย ๆ ต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมและทำความสะอาด ทำให้เกสต์เฮ้าส์ไม่สามารถให้บริการได้ สร้างปัญหาให้แขกกลุ่มถัดไปที่จะเข้าพัก
"ผมช็อกและจนคำพูดไปเลย ที่พักซึ่งผมพยายามอย่างหนักเพื่อดูแลรักษาถูกทำลายในชั่วข้ามคืน ใจผมเต็มไปด้วยความเศร้าและเสียใจ" ยามาดะ กล่าว
ทั้งนี้ พบว่าวันต่อมาแขกกลุ่มดังกล่าวได้ส่งจดหมายมาขอโทษ ยอมรับว่าทิ้งเศษอาหารสดและปลาไว้ในห้อง ตลอดจนก้นบุหรี่ และทำให้เกิดกลิ่นเหม็น รวมถึงอธิบายว่าฉากกั้นห้องพังเพราะพวกเขาเปิดประตูไปกระแทก และขอโทษเรื่องที่ทิ้งเศษขยะไว้โดยไม่ได้เก็บกวาด
ทางแขกแสดงความต้องการที่จะพูดคุยเรื่องค่าเสียหาย และอยากมาขอโทษผู้ให้บริการด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม ยามาดะ ชี้ว่า เขาหวังว่าแขกจะไม่ทำเรื่องแบบนี้อีก รวมถึงเรียกร้องให้แขกคนอื่น ๆ เคารพในมารยาทขึ้นพื้นฐานเมื่อใช้บริการที่พักต่าง ๆ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ทางตำรวจจะเข้ามาตรวจสอบในวันที่ 19 กันยายน เพื่อสำรวจความเสียหายและคำนวณค่าเสียหายทั้งหมด ซึ่งจะมีการเรียกร้องค่าเสียหายตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
