HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เกสต์เฮ้าส์ลมแทบจับ แขกญี่ปุ่น 6 คน ถล่มห้องเละ ทิ้งอ้วกต่างหน้า เสียหายเกือบ 3 หมื่น

 
          เจ้าของเกสต์เฮ้าส์ลมแทบจับ เจอแขกจากนรก มากัน 6 คน พัก 3 คืน สภาพสุดเละ ทำของพัง ทิ้งขยะ ทำห้องเหม็น แถมอยู่เกินเวลา เสียหายเกือบ 3 หมื่น  


เกสต์เฮ้าส์ลมแทบจับ แขกญี่ปุ่น 6 คน ถล่มห้องเละ
ภาพจาก X @mosva_0 

             วันที่ 23 กันยายน 2568 เว็บไซต์ CTWANT รายงานว่า เจ้าของเกสต์เฮ้าส์แห่งหนึ่งในจังหวัดโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ถึงกับช็อกและไร้คำพูดบรรยาย หลังเห็นสภาพที่พักที่หลงเหลืออยู่ หลังแขกกลุ่มหนึ่งมากัน 6 คน แต่กลับทำบ้านเละ ข้าวของพักเสียหาย แถมยังทิ้งขยะไว้เพียบ ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงจนไม่สามารถทำความสะอาดแบบปกติได้ ยิ่งไปกว่านั้นยังอยู่เกินเวลาอีกกว่า 5 ชั่วโมงหลังถึงเวลาเช็กเอาต์

             สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เจ้าของเกสต์เฮ้าส์โกรธจัด และเตรียมเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งประเมินแล้วอยู่ที่ราว 130,000 เยน (ราว 28,000 บาท)

             โดย นาโอโตะ ยามาดะ ตัวแทนของ MOSVA ผู้ให้บริการที่พักแบบเกสต์เฮ้าส์ เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่เกสต์เฮ้าส์ในจังหวัดโอกินาว่า มีแขกชาวญี่ปุ่น 6 คน เข้าพักที่เกสต์เฮ้าส์ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 13 - 16 กันยายน แต่หลังจากถึงเวลา 11.00 น. ของวันที่ต้องเช็กเอาต์ พนักงานกลับพบว่ายังมีคนหลับอยู่ในรถ ที่จอดอยู่ทั้งด้านนอกและด้านในพื้นที่เกสต์เฮ้าส์ จึงยังทำความสะอาดไม่ได้ 

             แต่เมื่อแม่บ้านกลับมาอีกครั้งตอน 15.00 น. แขกกลุ่มนี้ก็ยังอยู่ จนเมื่อเข้าไปเช็กห้องอีกครั้งตอนกลางดึก จึงพบสภาพสุดอึ้ง มีอาหารสดถูกทิ้งไว้ในห้อง มีกลิ่นเหม็นโชยปะปนในอากาศ มีก้นบุหรี่ตกอยู่ในห้องทั้งที่ห้ามสูบบุหรี่ ยิ่งไปกว่านั้นตามโต๊ะและพื้นยังเต็มไปด้วยขยะ แม้แต่ฉากกั้นห้องยังถูกเจาะเป็นรู แถมยังมีคราบอาเจียนอยู่บนระเบียงไม้ 

             ยามาดะเผยว่า ความเสียหายประเมินเบื้องต้นอยู่ที่ 130,000 เยน เพราะคราบสกปรกและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถทำให้กลับมาเป็นสภาพเดิมได้ง่าย ๆ ต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมและทำความสะอาด ทำให้เกสต์เฮ้าส์ไม่สามารถให้บริการได้ สร้างปัญหาให้แขกกลุ่มถัดไปที่จะเข้าพัก 

             "ผมช็อกและจนคำพูดไปเลย ที่พักซึ่งผมพยายามอย่างหนักเพื่อดูแลรักษาถูกทำลายในชั่วข้ามคืน ใจผมเต็มไปด้วยความเศร้าและเสียใจ" ยามาดะ กล่าว

เกสต์เฮ้าส์ลมแทบจับ แขกญี่ปุ่น 6 คน ถล่มห้องเละ
ภาพจาก X @mosva_0 

             เขายังโพสต์ระบายสิ่งที่เกิดขึ้นผ่าน X ถึงความรู้สึกที่ต้องพบเจอกับแขกที่แย่ที่สุดครั้งนี้ และเผยว่ากำลังเรียกร้องความเสียหายผ่าน Airbnb 

             ทั้งนี้ พบว่าวันต่อมาแขกกลุ่มดังกล่าวได้ส่งจดหมายมาขอโทษ ยอมรับว่าทิ้งเศษอาหารสดและปลาไว้ในห้อง ตลอดจนก้นบุหรี่ และทำให้เกิดกลิ่นเหม็น รวมถึงอธิบายว่าฉากกั้นห้องพังเพราะพวกเขาเปิดประตูไปกระแทก และขอโทษเรื่องที่ทิ้งเศษขยะไว้โดยไม่ได้เก็บกวาด 

             ทางแขกแสดงความต้องการที่จะพูดคุยเรื่องค่าเสียหาย และอยากมาขอโทษผู้ให้บริการด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม ยามาดะ ชี้ว่า เขาหวังว่าแขกจะไม่ทำเรื่องแบบนี้อีก รวมถึงเรียกร้องให้แขกคนอื่น ๆ เคารพในมารยาทขึ้นพื้นฐานเมื่อใช้บริการที่พักต่าง ๆ 

             ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ทางตำรวจจะเข้ามาตรวจสอบในวันที่ 19 กันยายน เพื่อสำรวจความเสียหายและคำนวณค่าเสียหายทั้งหมด ซึ่งจะมีการเรียกร้องค่าเสียหายตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป  

เกสต์เฮ้าส์ลมแทบจับ แขกญี่ปุ่น 6 คน ถล่มห้องเละ
ภาพจาก X @mosva_0 

เกสต์เฮ้าส์ลมแทบจับ แขกญี่ปุ่น 6 คน ถล่มห้องเละ
ภาพจาก X @mosva_0 

เกสต์เฮ้าส์ลมแทบจับ แขกญี่ปุ่น 6 คน ถล่มห้องเละ
ภาพจาก X @mosva_0 


ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เกสต์เฮ้าส์ลมแทบจับ แขกญี่ปุ่น 6 คน ถล่มห้องเละ ทิ้งอ้วกต่างหน้า เสียหายเกือบ 3 หมื่น โพสต์เมื่อ 24 กันยายน 2568 เวลา 10:41:11 1,646 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ iOS 26 ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รายชื่อ ครม. อนุทิน 1 วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ไชยชนก ชิดชอบ ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย