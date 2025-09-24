HILIGHT
ได้ยินเสียงแมวร้องมาจากร้านข้าง ๆ 2 วัน รู้สึกแปลก ๆ พองัดกำแพงดูเท่านั้นแหละ

          ได้ยินเสียงแมวร้องมาจากร้านข้าง ๆ 2 วัน แต่ไม่หาย พองัดกำแพงดูเท่านั้นแหละ เฮลโล่ มนุษย์ คนดูหลัก 3 ล้าน

ได้ยินเสียงแมวร้องมาจากร้านข้าง ๆ
ภาพจาก TikTok @themoment.massage

          วันที่ 23 กันยายน 2568 TikTok @themoment.massage มีการลงคลิปเหตุการณ์ การได้ยินเสียงแมวร้องอยู่ภายในร้านมา 2 วันติดต่อกัน ตอนแรกนึกว่าเป็นเสียงแมวของร้านข้าง ๆ แต่มันก็แปลกตรงที่ร้องไม่หยุด แบบนี้ต้องลองทำอะไรสักอย่าง

ได้ยินเสียงแมวร้องมาจากร้านข้าง ๆ
ภาพจาก TikTok @themoment.massage

ได้ยินเสียงแมวร้องมาจากร้านข้าง ๆ
ภาพจาก TikTok @themoment.massage

ได้ยินเสียงแมวร้องมาจากร้านข้าง ๆ
ภาพจาก TikTok @themoment.massage

          ด้วยเหตุนี้ทางร้านจึงงัดตรงกำแพงในจุดเสียงแมวร้องเพื่อเช็กดูว่า ข้างในมีอะไรไหม ก่อนที่จะพบลูกแมว 1 ตัวอยู่ข้างใน ไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง เรื่องนี้กลายเป็นไวรัลระดับ 3 ล้านครั้ง

ได้ยินเสียงแมวร้องมาจากร้านข้าง ๆ
ภาพจาก TikTok @themoment.massage

          ด้านชาวเน็ต ต่างเข้ามาแซวว่า นี่คือรายการร้องข้ามกำแพงชัด ๆ บางคนก็บอกว่า ให้ตั้งชื่อว่าน้องผนัง เพราะเราเจอน้องอยู่ในผนัง


