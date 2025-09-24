นางแบบสาวฮอตท้าความเย็น ทำชาเลนจ์ถ่ายสยิวบนเขาหิมะ จุดจบต้องหามส่ง รพ.

นางแบบสาวฮอตท้าความเย็นขั้นสุด ทำชาเลนจ์ถ่ายสยิวบนเขาหิมะ อุณหภูมิ -5 องศา จุดจบต้องหามส่งโรงพยาบาลด่วน คนวิจารณ์เดือด
เมื่อเดือนที่ผ่านมา มีประเด็นเกี่ยวกับนางแบบสาวสุดฮอตชื่อดังรายหนึ่ง ซึ่งกลายเป็นถกเถียงร้อนแรงบนโลกออนไลน์ ภายหลังจากจากเธอต้องเผชิญกับประสบการณ์ "เฉียดตาย" ถูกหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน เนื่องจากเธอออกไปถ่ายภาพสุดสยิวกลางภูเขาหิมะเย็นยะเยือก
เว็บไซต์ News.com.au เผยเรื่องราวของ คาโรล โรซาลิน (Karol Rosalin) วัย 26 ปี นางแบบสาวชาวบราซิลที่มีชื่อเสียงบนโซเชียลมีเดีย บนอินสตาแกรมของเธอมีผู้ติดตามกว่า 2 ล้าน อีกทั้งยังเคยถ่ายแบบให้กับนิตยสาร Playboy และเคยได้รับการขนานนามว่าเป็น "ผู้หญิงที่มีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์แบบ"
โดยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 เธอเดินทางไปบนภูเขาที่เมืองบาริโลเช ในปาตาโกเนีย ทางตอนใต้ของประเทศอาร์เจนตินา หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่งดงาม ทว่าในขณะนั้นมีสภาพอากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ำถึง -5 องศาเซลเซียส
จากคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ออกมา แสดงให้เห็นว่า คาโรลได้แต่งตัววาบหวิวในชุดบิกินี่ตัวจิ๋วสีชมพู โดยมีเพียงรองเท้าและหมวกที่ช่วยกันความเย็น
คาโรลเล่าว่า เธอได้ไอเดียทำชาเลนจ์นี้มาจากเทรนด์ฮิตบนโซเชียลมีเดีย จึงอยากจะลองทำตามด้วยเช่นกัน แต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงสถานที่จริง กลับยังมีลมเย็นมาปะทะร่าง ทำให้รู้สึกหนาวกว่าที่คาดคิดไว้ เธอบรรยายความรู้สึกในขณะนั้นว่า "เหมือนกับอยู่ในช่องฟรีซของตู้เย็น" และเธอหวาดกลัวมาก เมื่อบั้นท้ายของเธอสัมผัสกับความเย็นจน "ไร้ความรู้สึก"
ในขณะที่กำลังทำภารกิจท้าทาย คาโรลเริ่มมีอาการไม่สบายจนถึงขนาดต้องขอความช่วยเหลือทางการแพทย์เป็นกรณีฉุกเฉิน กระทั่งในที่สุดเธอต้องยกเลิกภารกิจ และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล โดยภายหลังจากได้รับการรักษา เธอได้อัปคลิปบอกกับแฟน ๆ ที่เป็นกังวลว่าเธอปลอดภัยแล้ว
"แฟน ๆ ที่รัก ตอนนี้ฉันหายดีแล้ว ขอบคุณสำหรับความรักจากทุกคน เราทำเรื่องบ้า ๆ บนโลกออนไลน์ใช่ไหม แต่ตอนนี้ฉันโอเคแล้ว"
อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีแฟน ๆ เข้าไปให้กำลังใจเธอ แต่ภาพเหตุการณ์กล่าวก็ได้กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดีย หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมอันตรายที่เสี่ยงต่อชีวิตของเธอ
