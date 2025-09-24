HILIGHT
หญิงถูกหวย 4.7 ล้าน หลังขอเลขจาก ChatGPT แม่นขนาดนี้ หรือจะได้เห็นสำนักแม่ AI

          หญิงถูกหวย 4.7 ล้าน หลังขอเลขจาก ChatGPT แม่นขนาดนี้ หรือจะได้เห็น AI ตั้งสำนัก เล่าให้ฟังขอเลขยังไง กับคำเตือนที่ได้รับ 

หญิงถูกหวย 4.7 ล้าน หลังขอเลขจาก ChatGPT

          วันที่ 21 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Newsweek รายงานว่า แคร์รี่ เอ็ดเวิร์ดส์ หญิงสูงวัยจากรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐฯ สร้างเสียงฮือฮาจากการถูกลอตเตอรี่ 150,000 ดอลาร์ (ราว 4.7 ล้านบาท) หลังขอเลขจาก ChatGPT เรียกว่าเป็นอีกรูปแบบการใช้ AI สุดอึ้ง ไม่ใช่แค่ช่วยในด้านการทำงาน แต่ยังช่วยเสี่ยงโชคได้อีกด้วย 

          รายงานเผยว่า แคร์รี่ กลายมาเป็นผู้โชคดีจากการซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ของสลาก Virginia Powerball เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา โดยเธอเพิ่งจะลองเสี่ยงโชคออนไลน์เป็นครั้งแรก จึงขอให้ ChatGPT ช่วยเลือกตัวเลขให้ รวมถึงจ่ายเงินเพิ่มอีกนิดหน่อยสำหรับตัวเลือก Power Play ซึ่งจะทำให้เธอได้รับเงินรางวัลเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า 
 
          แคร์รี่ เล่าถึงเหตุการณ์ตอนนั้นว่า เธอสงสัยว่าจะเลือกตัวเลขยังไงดีเพราะไม่เคยซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์มาก่อน ดังนั้นจึงคุยกับ ChatGPT รวมถึงถามว่า "คุณมีเลขให้ฉันไหม ?"

          แต่คำตอบที่ได้รับจาก ChatGPT กลับเป็น "แคร์รี่ คุณรู้ใช่ไหมว่ามันขึ้นอยู่กับโชคล้วน ๆ"

          แม้ว่าคำตอบจาก AI จะดูไม่ให้ความหวังสักเท่าไหร่ แต่ท้ายที่สุด ChatGPT ก็ยังให้เลขเธอมาบางชุด 

          เวลาผ่านไป 2 วัน ขณะที่แคร์รี่อยู่ในห้องประชุม อยู่ ๆ เธอก็ได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ บอกว่าเธอถูกรางวัลจากลอตเตอรี่ ให้มาติดต่อรับรางวัลด้วย อย่างไรก็ตาม แคร์รี่นึกว่าเป็นเพียงข้อความหลอกลวงทั่ว ๆ ไปเท่านั้น เพราะเธอคิดว่าตัวเองคงไม่มีทางถูกรางวัลอยู่แล้ว

หญิงถูกหวย 4.7 ล้าน หลังขอเลขจาก ChatGPT

          จนเมื่อกลับมาบ้านและล็อกอินเข้าบัญชีดู เธอจึงรู้ว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่จริง ๆ โดยมีข้อความแจ้งว่า "คุณถูกรางวัลงวดวันจันทร์ที่ 8 กันยายน จำนวน 50,000 ดอลลาร์ และคุณได้เพิ่มอีก 3 เท่า"

          ทั้งนี้ เธอได้รับเงินรางวัลทั้งหมดจากผู้บริหารของ Virginia Lottery เป็นที่เรียบร้อย และก็ตัดสินใจมอบเงินรางวัลนั้นต่อแก่ 3 องค์กรเพื่อทำประโยชน์แก่สังคมในทันที โดยแคร์รี่เปิดใจว่า เธอรู้ทันทีว่านี่คือสิ่งที่เธอต้องทำ เธอรู้ว่าต้องมอบมันไปทั้งหมดเพราะเธอได้รับพรครั้งใหญ่ เธอยังอยากเป็นแบบอย่างแก่คนอื่น ๆ ว่าเมื่อเราได้รับพรมา ก็สามารถส่งต่อพรนี้แก่ผู้อื่นได้เช่นกัน 
 
          สำหรับเงินรางวัลของเธอจะถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน ให้แก่ 3 องค์กร คือ สมาคมเพื่อโรคสมองเสื่อม (AFTD) ซึ่งจะสนับสนุนการวิจัยโรคสมองเสื่อม ที่เคยคร่าชีวิตสามีของเธอ, ซาลอนฟาร์ม ซึ่งจะช่วยต่อสู้ความไม่มั่นคงเรื่องอาหาร และสมาคมช่วยเหลือกองทัพเรือ-นาวิกโยธิน เพื่อช่วยเหลือทหารกับครอบครัวของพวกเขาในยามจำเป็น 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก Newsweek

