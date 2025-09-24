ขนลุกซู่ ! งูเห่า 1.7 เมตร โผล่ห้องน้ำโรงแรม แขกผงะแรง ใหญ่ขนาดนี้มาได้ไง ?

แขกเข้าพักในโรงแรม เจอเหตุช็อก งูเห่ายาวถึง 1.7 เมตร โผล่ห้องน้ำโรงแรม คนดูต่างตกใจสงสัยว่ามาได้อย่างไร
วันที่ 23 กันยายน 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยว่า มีเหตุการณ์น่าตกใจเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองอัชเมร์ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ภายหลังจากมี "แขกที่ไม่ได้รับเชิญ" และไม่คาดคิด มาแอบซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำ สร้างความหวาดกลัวให้กับนักท่องเที่ยวและแขกที่มาพัก รวมไปถึงผู้คนบนโลกออนไลน์ต่างตื่นตระหนกไปตาม ๆ กัน
ตามรายงานของ Times of India เผยว่า ในขณะที่แขกรายหนึ่งเข้าไปในห้องน้ำที่ชั้น 2 ของโรงแรมแห่งนี้ เขากลับต้องตกใจสุดขีด เมื่อได้เผชิญหน้ากับงูพิษตัวเบิ้มที่โผล่ออกมาจากชักโครก มันกำลังแผ่แม่เบี้ยและส่งเสียงขู่ฟ่อเพื่อป้องกันตัว เขาจึงรีบแจ้งทางพนักงานของโรงแรม ก่อนที่จะแจ้งไปยังทีมกู้ภัยท้องถิ่นให้เข้ามาช่วยเหลือ
ทีมกู้ภัยได้ดำเนินการตามแผนการจับงูอย่างระมัดระวัง กระทั่งสามารถจัดการมันได้สำเร็จ โดยพบว่าเป็นงูเห่า ซึ่งเป็นงูที่มีพิษร้ายแรง และมีความยาวถึง 1.7 เมตร เคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายจากเหตุดังกล่าว ก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะนำงูตัวนี้ไปปล่อยกลับคืนสู่ป่าที่ห่างไกลชุมชน
ภายหลังจากคลิปวิดีโอเหตุการณ์ถูกนำมาเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย ผู้คนต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นหวาดกลัวเช่นเดียวกัน โดยกล่าวว่า "มีงูอยู่ในโรงแรมได้ไง และงูตัวใหญ่ขนาดนี้", "ฉันอยากได้เงินคืนจากโรงแรม", "ถ้าเป็นฉันคงหมดสติไปแล้ว", "ความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถูกปลดล็อกแล้ว" "พร้อมเข้าสู่โหมดโจมตี" และบางรายก็สงสัยว่า "ทำไมเขาถึงได้เข้าไปใกล้งูขนาดนั้น ?"
ทั้งนี้ รายงานระบุว่า สาเหตุที่มีงูมาปรากฏตัวในถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นนั้น มีสาเหตุหลายประการ โดยสาเหตุหลัก ๆ เชื่อว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว และรูปแบบการใช้พื้นที่ที่เปลี่ยนไป
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday, Times of India