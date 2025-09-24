หนุ่มใช้ iPhone 17 ขอสาวแต่งงาน ไม่ได้เห่อของใหม่ แต่เซอร์ไพรส์นี้มีความหมายลึกซึ้ง

หนุ่มปิ๊งไอเดีย ใช้ iPhone 17 ขอแฟนสาวแต่งงาน ตั้งแต่วันแรกที่ขาย ไม่ได้เห่อของใหม่ แต่เซอร์ไพรส์นี้มีความหมายลึกซึ้ง
ภาพจาก Weibo
วันที่ 24 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Sin Chew เผยว่า เรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งในประเทศจีนได้รับความสนใจบนโซเชียลมีเดีย ภายหลังจากฝ่ายชายได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน โดยไม่ได้ใช้แค่แหวนหมั้น แต่ได้ใช้ iPhone 17 รุ่นล่าสุดที่เพิ่งวางจำหน่าย มาเป็นเครื่องมือสื่อรัก และเหตุผลเบื้องหลังทำเอาหลายคนตกตะลึงไม่น้อย
คลิปเหตุการณ์ถูกนำมาเผยแพร่บนแพลตฟอร์มเว่ยป๋อ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันแรกที่ iPhone 17 เพิ่งวางจำหน่าย โดยในตอนแรก ทางฝ่ายชายได้เข้าไปคุกเข่าต่อหน้าแฟนสาว พร้อมทั้งให้แหวนเป็นการขอแต่งงาน โดยเขาได้กล่าวว่า "คุณจะแต่งงานกับผมไหม ?"
แต่หลังจากนั้น เขาได้หยิบโทรศัพท์มือถือ iPhone 17 ออกมา และพูดกับแฟนสาวว่า "นี่คือ iPhone 17 ผมขอสัญญาว่าจะรัก (อ้าย) เฟิงสือชี ตลอดไป"
โดยแฟนสาวของหนุ่มรายนี้มีชื่อว่า "เฟิงสือชี" ซึ่งคำว่า "อ้ายเฟิงสือชี" พ้องเสียงพอดิบพอดีกับคำว่า iPhone 17 ในภาษาจีน โดย "อ้ายเฟิง" ออกเสียงคล้ายกับคำว่า iPhone (ไอโฟน) และเลข 17 ในภาษาจีน ออกเสียงว่า "สือชี" ดังนั้นแฟนหนุ่มจึงใช้ iPhone17 มาเป็นสื่อรักเพื่อขอแฟนสาวแต่งงาน
ภาพจาก Weibo
ชายหนุ่มเปิดเผยว่าเขาวางแผนขอแฟนสาวแต่งงานมานานถึงครึ่งปี โดยตั้งใจรอให้ iPhone 17 วางจำหน่าย และหลังจากเปิดตัวในวันแรก เขาจึงรีบไปซื้อมาเพื่อขอแฟนสาวแต่งงานทันที "ผมรอไม่ไหวแม้แต่วันเดียว"
การเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวเน็ต หลายคนรู้สึกชื่นชมไม่ใช่แค่ความรักที่มั่นคง แต่ยังประทับใจในความคิดสร้างสรรค์ของฝ่ายชายเช่นนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก Sin Chew