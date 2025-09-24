นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น แชร์โมเมนต์ใจฟูหลังแข่งที่เมืองไทย เผยประทับใจจนอยากกลับมาอีก

นักวอลเลย์บอลสาวญี่ปุ่น แชร์โมเมนต์ในความทรงจำ หลังเดินทางมาแข่งขันถ้วย ก ที่ประเทศไทย หยอดหวานอยากกลับมาเที่ยวอีกครั้ง
ภาพจาก instagram shunalri
จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ การแข่งขัน วอลเลย์บอล ซีเล็ค ประชาชน ก หญิง ประจำปี 2568 ที่ยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม โยรอบชิงชนะเลิศ เป็น PEA-ศรีสะเกษ ที่เต็มไปด้วยนักตบทีมชาติไทย เอาชนะ อรันมาเร่ ยามากาตะ จากญี่ปุ่น ไป 3-1 เซต
อีกหนึ่งความประทับใจหลังจบทัวร์นาเมนต์ที่แฟน ๆ วอลเลย์บอลต่างใจฟู คือโพสต์ของ ชูนะ โอโมโตะ ผู้เล่นของทีม อรันมาเร่ ยามากาตะ ลงบรรยากาศการใช้ชีวิตกับเพื่อนร่วมทีมตลอดช่วงการแข่งขัน เป็นภาพความทรงจำอันอบอุ่นและสนุกสนาน พร้อมหยอดหวานว่าอยากจะกลับมาที่ไทยอีกครั้ง
ชูนะ โอโมโตะ ระบุข้อความว่า มันเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสุข ฉันหัวเราะกับทุกคนในทีมเยอะมากๆ
ภาพจาก instagram shunalri
ภาพจาก instagram shunalri
การได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้ง ทำให้ฉันได้รับรู้ตัวเองจริง ๆ ในสิ่งที่ฉันเป็นวันนี้ ขอบคุณทุกกำลังใจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนมากมาย
อีกอย่างคือ อาหารไทยอร่อยมาก ฉันอยากกลับไปอีก ชีวิตฉันมีความสุขมาก ขอบคุณจริง ๆ
สำหรับ อรันมาเร่ ยามากาตะ เป็นอีกหนึ่งสโมสรในญี่ปุ่นที่แฟน ๆ วอลเลย์บอลไทยต่างให้ความสนใจ เนื่องจากในฤดูกาลนี้มีตัวทีมชาติไทยเข้าร่วมทีม อย่าง อัจฉราพร คงยศ,วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์ และ ดลพร สินโพธิ์
