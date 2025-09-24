HILIGHT
นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น แชร์โมเมนต์ใจฟูหลังแข่งที่เมืองไทย เผยประทับใจจนอยากกลับมาอีก


          นักวอลเลย์บอลสาวญี่ปุ่น แชร์โมเมนต์ในความทรงจำ หลังเดินทางมาแข่งขันถ้วย ก ที่ประเทศไทย หยอดหวานอยากกลับมาเที่ยวอีกครั้ง


นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น แชร์โมเมนต์ใจฟูที่ไทย
ภาพจาก instagram shunalri

           จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ การแข่งขัน วอลเลย์บอล ซีเล็ค ประชาชน ก หญิง ประจำปี 2568 ที่ยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม โยรอบชิงชนะเลิศ เป็น PEA-ศรีสะเกษ ที่เต็มไปด้วยนักตบทีมชาติไทย เอาชนะ อรันมาเร่ ยามากาตะ จากญี่ปุ่น ไป 3-1 เซต

           อีกหนึ่งความประทับใจหลังจบทัวร์นาเมนต์ที่แฟน ๆ วอลเลย์บอลต่างใจฟู คือโพสต์ของ ชูนะ โอโมโตะ ผู้เล่นของทีม อรันมาเร่ ยามากาตะ ลงบรรยากาศการใช้ชีวิตกับเพื่อนร่วมทีมตลอดช่วงการแข่งขัน เป็นภาพความทรงจำอันอบอุ่นและสนุกสนาน พร้อมหยอดหวานว่าอยากจะกลับมาที่ไทยอีกครั้ง 

          ชูนะ โอโมโตะ ระบุข้อความว่า มันเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสุข ฉันหัวเราะกับทุกคนในทีมเยอะมากๆ

นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น แชร์โมเมนต์ใจฟูที่ไทย
ภาพจาก instagram shunalri

นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น แชร์โมเมนต์ใจฟูที่ไทย
ภาพจาก instagram shunalri


          การได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้ง ทำให้ฉันได้รับรู้ตัวเองจริง ๆ ในสิ่งที่ฉันเป็นวันนี้ ขอบคุณทุกกำลังใจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนมากมาย

          อีกอย่างคือ อาหารไทยอร่อยมาก ฉันอยากกลับไปอีก ชีวิตฉันมีความสุขมาก ขอบคุณจริง ๆ

          สำหรับ อรันมาเร่ ยามากาตะ เป็นอีกหนึ่งสโมสรในญี่ปุ่นที่แฟน ๆ วอลเลย์บอลไทยต่างให้ความสนใจ เนื่องจากในฤดูกาลนี้มีตัวทีมชาติไทยเข้าร่วมทีม อย่าง อัจฉราพร คงยศ,วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์ และ ดลพร สินโพธิ์

นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น แชร์โมเมนต์ใจฟูที่ไทย
ภาพจาก instagram shunalri

นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น แชร์โมเมนต์ใจฟูที่ไทย
ภาพจาก instagram shunalri

นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น แชร์โมเมนต์ใจฟูที่ไทย
ภาพจาก instagram shunalri

นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น แชร์โมเมนต์ใจฟูที่ไทย
ภาพจาก instagram shunalri

นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น แชร์โมเมนต์ใจฟูที่ไทย
ภาพจาก instagram shunalri

นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น แชร์โมเมนต์ใจฟูที่ไทย
ภาพจาก instagram shunalri

นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น แชร์โมเมนต์ใจฟูที่ไทย
ภาพจาก instagram shunalri

นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น แชร์โมเมนต์ใจฟูที่ไทย
ภาพจาก instagram shunalri

นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น แชร์โมเมนต์ใจฟูที่ไทย
ภาพจาก instagram shunalri

นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น แชร์โมเมนต์ใจฟูที่ไทย
ภาพจาก instagram shunalri

นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น แชร์โมเมนต์ใจฟูที่ไทย
ภาพจาก instagram shunalri

นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น แชร์โมเมนต์ใจฟูที่ไทย
ภาพจาก instagram shunalri

นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น แชร์โมเมนต์ใจฟูที่ไทย
ภาพจาก instagram shunalri

นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น แชร์โมเมนต์ใจฟูที่ไทย
ภาพจาก instagram shunalri

นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น แชร์โมเมนต์ใจฟูที่ไทย
ภาพจาก instagram shunalri




นักวอลเลย์บอลญี่ปุ่น แชร์โมเมนต์ใจฟูหลังแข่งที่เมืองไทย เผยประทับใจจนอยากกลับมาอีก โพสต์เมื่อ 24 กันยายน 2568
Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย