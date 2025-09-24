พาวเวอร์แบงก์ ควรทิ้งเมื่อไหร่ บริษัทใหญ่มาบอกเอง เผยนิสัยการใช้แย่ ๆ ที่คนชอบทำ

พาวเวอร์แบงก์ ควรทิ้งเมื่อไหร่ บริษัทใหญ่มาบอกเอง ทิ้งยังไง กับสิ่งที่ควรคำนึงถึงตอนใช้งานพาวเวอร์แบงค์
ในขณะที่สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต กลายมาเป็นอุปกรณ์สำคัญในชีวิตประจำวัน แบตสำรอง หรือ พาวเวอร์แบงก์ ก็เป็นสิ่งที่คนในยุคนี้จำต้องพกติดตัวไว้เช่นกัน ซึ่งแน่นอนว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ย่อมเสื่อมสภาพได้ตามการใช้งาน แต่จะรู้ได้ยังไงว่าถึงเวลาควรทิ้ง และเปลี่ยนพาวเวอร์แบงก์ใหม่ได้แล้ว
ล่าสุด (24 กันยายน 2568) เว็บไซต์ TVBS ของไต้หวัน ออกมาเผยข้อมูลจากบริษัท ไต้หวันพาวเวอร์ หรือ Taipower รัฐวิสาหกิจที่ดูแลการไฟฟ้าในไต้หวัน ซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานพาวเวอร์แบงก์ ว่าควรใช้งานอย่างไรจึงจะปลอดภัย และจะรู้ได้ยังไงว่าควรเปลี่ยนพาวเวอร์แบงก์ตอนไหน
โดย Taipower ระบุว่า ควรหยุดใช้งานพาวเวอร์แบงก์ หากพาวเวอร์แบงค์นั้นมีรอยแตก บวม ทำงานผิดปกติ หรือเคยทำหล่น
แต่สิ่งสำคัญคือ จะทิ้งพาวเวอร์แบงก์ไว้เรี่ยราดไม่ได้ เนื่องจากภายในพาวเวอร์แบงก์มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน หรือแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ หากโยนทิ้งลงถังขยะ อาจจะทำให้โดนแรงบีบอัดจนเกิดไฟลุกไหม้ หรือแม้กระทั่งเป็นอันตรายต่อพนักงานทำความสะอาด ดังนั้นหากมีพาวเวอร์แบงก์ที่เสียหายหรือเก่าแล้ว ควรนำไปให้จุดรับรีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ
นอกจากนี้ ยังมีการเผยถึงนิสัยแย่ ๆ เกี่ยวกับการใช้พาวเวอร์แบงก์ที่พบเจอได้ทั่วไป เช่น
- ใช้อุปกรณ์ชาร์จที่เก่าจนเสื่อมสภาพแล้ว
- ชาร์จแบตฯ ทิ้งไว้โดยไม่สนใจดูแล
- ชาร์จแบตฯ ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
- ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ข้อแนะนำที่ควรปฏิบัติ
- ใช้สายชาร์จเดิมที่มาพร้อมกับอุปกรณ์
- เปลี่ยนสายชาร์จหรือพาวเวอร์แบงก์แทนอุปกรณ์ที่เสียหาย
- ไม่ควรชาร์จทิ้งไว้โดยไม่ดูแล หรือชาร์จแบตฯ ข้ามคืน
- เมื่อชาร์จแบตฯ จนเต็ม ให้ดึงสายออกทันที
- ชาร์จในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อยู่ห่างจากวัสดุไวไฟ หรือที่ชื้น
- ซื้ออุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานรัฐ
- ระวังพาวเวอร์แบงก์ราคาถูก ที่ระบุความจุเยอะ เพราะอาจเสี่ยงได้ของปลอมหรือไม่เป็นไปตามสลากที่ระบุไว้