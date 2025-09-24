HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาววัย 20 เผยมีเงินเก็บเดือนละหมื่น แจงค่าใช้จ่ายที่มี แต่ทำไมส่วนใหญ่แนะให้หยุด !

          สาววัย 20 เป็นปลื้ม เก็บเงินได้เดือนละเป็นหมื่น แชร์ให้ฟังมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง แต่โซเชียลกลับแนะให้หยุด ย้ำสิ่งสำคัญในตอนนี้คือการเรียน 



          ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนักศึกษาคนหนึ่งที่จะเก็บเงินได้มากเป็นหมื่น แต่สำหรับนักศึกษาสาวชั้นปี 3 รายหนึ่งในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม บอกเลยว่าเธอสามารถทำมันได้จริง ด้วยการทำงานพิเศษประกอบกับการซัพพอร์ตจากทางบ้าน ทำให้เธอสามารถวางแผนการเงินได้ตั้งแต่อายุยังน้อย แต่ในขณะที่ความมุ่งมั่นในการเก็บเงินของเธอเป็นที่น่าชื่นชม แต่ชาวเน็ตบางส่วนกลับเป็นกังวล และแนะนำจากใจให้เธอหยุดซะ ! 

          จากรายงานของเว็บไซต์ Soha เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2568 นักศึกษาสาวรายหนึ่งได้โพสต์เรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องเงินของเธอ จนทำให้มีเงินเก็บมากถึงเดือนละ 10 - 15 ล้านดอง (ราว 12,000 - 18,000 บาท) หรือมากกว่านั้น โดยพบว่าสาวคนนี้อายุ 20 ปี ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายใด ๆ มีพ่อแม่คอยดูแล แต่เธอมีความกระตือรือร้นที่จะทำงานหาเงินอย่างมาก จึงเลือกที่จะทำงานพาร์ทไทม์ 

          แม้รายได้จะดี แต่สิ่งที่เป็นอยู่เริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตของเธอมาก ทั้งสุขภาพและเรื่องการเรียน จนทำให้เธอสงสัยว่าควรจะทำยังไงต่อไปดี

          "ฉันทำงานพาร์ทไทม์ ได้เงินเดือนละ 10 - 15 ล้านดอง ซึ่งมากกว่านักศึกษาทั่ว ๆ ไป แต่มันกระทบด้านการเรียนของฉันมากค่ะ การที่ต้องเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วย กินเวลาของฉันวันละ 12 ชั่วโมง ในทุก ๆ วันฉันจะกลับบ้านมาหลัง 21.00 น. ทำให้เหนื่อยมากจนทำอะไรอย่างอื่นไม่ไหว"

          สำหรับค่าใช้จ่ายของเธอในปัจจุบัน แบ่งออกเป็นค่าห้อง 2 ล้านดอง (ราว 2,400 บาท) ค่าอาหาร 1 ล้านดอง (ราว 1,200 บาท) ซึ่งที่ใช้น้อยก็เพราะพ่อแม่มักส่งอาหารมาให้ ยังมีค่าเดินทางและค่าช้อปปิงที่รวม ๆ กันก็เกิน 1 ล้านดองมานิดหน่อย ในขณะที่เธอสามารถเก็บเงินได้จำนวนมาก 

          แม้เธอจะอยากทำงานต่อ แต่ต้องยอมรับว่า ณ จุดนี้ เธอทำงานจนไม่มีเวลาเรียนแล้ว เธอไม่รู้ว่าจะจัดสรรเวลาในการทำทั้ง 2 อย่างให้สมดุลกันได้อย่างไร จึงหวังว่าชาวเน็ตจะให้คำแนะนำแก่เธอได้ 
 
          อย่างไรก็ตาม แม้ชาวเน็ตจะชื่นชมความพยายามอย่างเธอ แต่หลายคนเห็นพ้องในสิ่งเดียวกัน และแนะนำให้เด็กสาว "โฟกัสกับการเรียน !"
 
          โดยมีคอมเมนต์หนึ่ง ระบุว่า ถ้าหญิงสาวอยู่ชั้นปี 3 ก็ใกล้จะต้องฝึกงานแล้ว หากงานที่ทำอยู่ตรงกับสาขาที่ศึกษา ก็ให้พยายามต่อไปจนถึงช่วงฝึกงาน แต่หากคิดว่างานกระทบกับสุขภาพและการเรียนมากจนเกินไป ก็ควรหยุดซะ เพราะการเรียนคือสิ่งที่สำคัญที่สุด เธอจะลาออกจากงานนี้ไปหางานที่สบายกว่าก็ได้ 

          อีกคนมองว่า หญิงสาวน่าจะขอลดชั่วโมงในการทำงานลง โดยแลกกับการตัดค่าจ้าง มิเช่นนั้นก็ควรลาออก หยุดทำงานและมุ่งมั่นกับการเรียนแทน

          ทั้งนี้ Soha ระบุว่า ในเรื่องการเรียนไปโดยทำงานไปด้วยนั้น คำถามสำคัญอาจไม่ใช่เรื่องที่ว่าหาเงินได้แค่ไหน แต่ควรถามตัวเองว่าเงินนั้นมีค่าอะไรกับตัวเราในปัจจุบัน โดยเฉพาะกับเด็กที่ไม่ได้มีภาระในชีวิต แม้การเก็บเงินได้มากมายในตอนนี้จะฟังดูดี แต่หากโฟกัสไปกับงานเพียงอย่างเดียว ไม่ช้าก็ต้องแลกด้วยสุขภาพ ผลการเรียน หรือแม้แต่โอกาสการทำงานในอนาคต แค่เพื่อให้ได้เงินด่วนในตอนนี้ 

          แต่ในทางกลับกัน หากมีเหตุผลอื่น ๆ เช่นสถานการณ์ทางบ้าน ต้องการมีอิสระทางการเงิน อยากลดภาระของพ่อแม่ หรือแม้กระทั่งงานนั้นเกี่ยวกับสาขาที่เรียน ก็ควรจะมองเรื่องการเก็บเงินเป็นเพียงเป้าหมายที่เพิ่มเข้ามา ไม่ใช่เป้าหมายหลัก และทำอย่างพอดี

ขอบคุณข้อมูลจาก Soha 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาววัย 20 เผยมีเงินเก็บเดือนละหมื่น แจงค่าใช้จ่ายที่มี แต่ทำไมส่วนใหญ่แนะให้หยุด ! อัปเดตล่าสุด 24 กันยายน 2568 เวลา 16:48:14
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ iOS 26 ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รายชื่อ ครม. อนุทิน 1 วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย