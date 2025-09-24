สาววัย 20 เผยมีเงินเก็บเดือนละหมื่น แจงค่าใช้จ่ายที่มี แต่ทำไมส่วนใหญ่แนะให้หยุด !

สาววัย 20 เป็นปลื้ม เก็บเงินได้เดือนละเป็นหมื่น แชร์ให้ฟังมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง แต่โซเชียลกลับแนะให้หยุด ย้ำสิ่งสำคัญในตอนนี้คือการเรียน
ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนักศึกษาคนหนึ่งที่จะเก็บเงินได้มากเป็นหมื่น แต่สำหรับนักศึกษาสาวชั้นปี 3 รายหนึ่งในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม บอกเลยว่าเธอสามารถทำมันได้จริง ด้วยการทำงานพิเศษประกอบกับการซัพพอร์ตจากทางบ้าน ทำให้เธอสามารถวางแผนการเงินได้ตั้งแต่อายุยังน้อย แต่ในขณะที่ความมุ่งมั่นในการเก็บเงินของเธอเป็นที่น่าชื่นชม แต่ชาวเน็ตบางส่วนกลับเป็นกังวล และแนะนำจากใจให้เธอหยุดซะ !
จากรายงานของเว็บไซต์ Soha เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2568 นักศึกษาสาวรายหนึ่งได้โพสต์เรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องเงินของเธอ จนทำให้มีเงินเก็บมากถึงเดือนละ 10 - 15 ล้านดอง (ราว 12,000 - 18,000 บาท) หรือมากกว่านั้น โดยพบว่าสาวคนนี้อายุ 20 ปี ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายใด ๆ มีพ่อแม่คอยดูแล แต่เธอมีความกระตือรือร้นที่จะทำงานหาเงินอย่างมาก จึงเลือกที่จะทำงานพาร์ทไทม์
แม้รายได้จะดี แต่สิ่งที่เป็นอยู่เริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตของเธอมาก ทั้งสุขภาพและเรื่องการเรียน จนทำให้เธอสงสัยว่าควรจะทำยังไงต่อไปดี
"ฉันทำงานพาร์ทไทม์ ได้เงินเดือนละ 10 - 15 ล้านดอง ซึ่งมากกว่านักศึกษาทั่ว ๆ ไป แต่มันกระทบด้านการเรียนของฉันมากค่ะ การที่ต้องเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วย กินเวลาของฉันวันละ 12 ชั่วโมง ในทุก ๆ วันฉันจะกลับบ้านมาหลัง 21.00 น. ทำให้เหนื่อยมากจนทำอะไรอย่างอื่นไม่ไหว"
สำหรับค่าใช้จ่ายของเธอในปัจจุบัน แบ่งออกเป็นค่าห้อง 2 ล้านดอง (ราว 2,400 บาท) ค่าอาหาร 1 ล้านดอง (ราว 1,200 บาท) ซึ่งที่ใช้น้อยก็เพราะพ่อแม่มักส่งอาหารมาให้ ยังมีค่าเดินทางและค่าช้อปปิงที่รวม ๆ กันก็เกิน 1 ล้านดองมานิดหน่อย ในขณะที่เธอสามารถเก็บเงินได้จำนวนมาก
แม้เธอจะอยากทำงานต่อ แต่ต้องยอมรับว่า ณ จุดนี้ เธอทำงานจนไม่มีเวลาเรียนแล้ว เธอไม่รู้ว่าจะจัดสรรเวลาในการทำทั้ง 2 อย่างให้สมดุลกันได้อย่างไร จึงหวังว่าชาวเน็ตจะให้คำแนะนำแก่เธอได้
อย่างไรก็ตาม แม้ชาวเน็ตจะชื่นชมความพยายามอย่างเธอ แต่หลายคนเห็นพ้องในสิ่งเดียวกัน และแนะนำให้เด็กสาว "โฟกัสกับการเรียน !"
โดยมีคอมเมนต์หนึ่ง ระบุว่า ถ้าหญิงสาวอยู่ชั้นปี 3 ก็ใกล้จะต้องฝึกงานแล้ว หากงานที่ทำอยู่ตรงกับสาขาที่ศึกษา ก็ให้พยายามต่อไปจนถึงช่วงฝึกงาน แต่หากคิดว่างานกระทบกับสุขภาพและการเรียนมากจนเกินไป ก็ควรหยุดซะ เพราะการเรียนคือสิ่งที่สำคัญที่สุด เธอจะลาออกจากงานนี้ไปหางานที่สบายกว่าก็ได้
อีกคนมองว่า หญิงสาวน่าจะขอลดชั่วโมงในการทำงานลง โดยแลกกับการตัดค่าจ้าง มิเช่นนั้นก็ควรลาออก หยุดทำงานและมุ่งมั่นกับการเรียนแทน
ทั้งนี้ Soha ระบุว่า ในเรื่องการเรียนไปโดยทำงานไปด้วยนั้น คำถามสำคัญอาจไม่ใช่เรื่องที่ว่าหาเงินได้แค่ไหน แต่ควรถามตัวเองว่าเงินนั้นมีค่าอะไรกับตัวเราในปัจจุบัน โดยเฉพาะกับเด็กที่ไม่ได้มีภาระในชีวิต แม้การเก็บเงินได้มากมายในตอนนี้จะฟังดูดี แต่หากโฟกัสไปกับงานเพียงอย่างเดียว ไม่ช้าก็ต้องแลกด้วยสุขภาพ ผลการเรียน หรือแม้แต่โอกาสการทำงานในอนาคต แค่เพื่อให้ได้เงินด่วนในตอนนี้
แต่ในทางกลับกัน หากมีเหตุผลอื่น ๆ เช่นสถานการณ์ทางบ้าน ต้องการมีอิสระทางการเงิน อยากลดภาระของพ่อแม่ หรือแม้กระทั่งงานนั้นเกี่ยวกับสาขาที่เรียน ก็ควรจะมองเรื่องการเก็บเงินเป็นเพียงเป้าหมายที่เพิ่มเข้ามา ไม่ใช่เป้าหมายหลัก และทำอย่างพอดี
