ระทึกหนัก ไต้ฝุ่นรากาซาถล่มฮ่องกง น้ำทะลักโรงแรมหรูกระจกแตก คนถูกซัดล้มหงาย

          วันที่ 24 กันยายน 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานว่า ซูเปอร์พายุไต้ฝุ่นรากาซา (Super Typhoon Ragasa) พัดถล่มฮ่องกง และพื้นที่ทางตอนใต้ของจีน ด้วยกำลังลมแรงและฝนตกหนัก ก่อให้เกิดความเสียหายในหลายพื้นที่ รวมถึงโรงแรมฟูลเลอร์ตัน โอเชียน ปาร์ก (Fullerton Ocean Park Hotel) ในย่านเอเบอร์ดีน ใกล้กับชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮ่องกง  

ระทึกหนัก ไต้ฝุ่นรากาซาถล่มฮ่องกง
ภาพจาก X @KingKong9888

          คลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นว่า มีมวลน้ำทะลักเข้ามาทางหน้าต่างและประตูของโรงแรมจนท่วมล็อบบี้ แม้ว่าทางโรงแรมจะติดตั้งประตูกระจกเสริมความแข็งแรง แต่กระจกยังแตกกระจาย ชายคนหนึ่งถูกกระแสน้ำซัดจนเสียหลักและล้มลง ขณะที่โรงแรมระบุว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากเหตุดังกล่าว 

ระทึกหนัก ไต้ฝุ่นรากาซาถล่มฮ่องกง
ภาพจาก X @KingKong9888

          นอกจากนี้ ยังมีคลิปวิดีโอเหตุการณ์ขณะที่เรือลำหนึ่งกำลังเผชิญกับลมแรงและคลื่นสูงในทะเล จนอยู่ในสภาพโคลงเคลงอย่างรุนแรง พร้อมกับน้ำทะเลที่ไหลทะลักเข้ามาในห้องโดยสาร จนสร้างความแตกตื่นตกใจ 

          ขณะที่ประชาชนบนชายฝั่งได้รับคำเตือนให้อยู่ภายในอาคาร เนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งมีลมกระโชกแรงที่ยังคงพัดกระหน่ำเข้ามาในเมือง ส่งผลให้ต้นไม้ล้มและน้ำท่วม 

ระทึกหนัก ไต้ฝุ่นรากาซาถล่มฮ่องกง
ภาพจาก X @KingKong9888

          หอสังเกตการณ์ฮ่องกงระบุว่า ผลของพายุรากาซาส่งผลให้ระดับน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งตะวันออกของเมืองโดยทั่วไปสูงกว่า 3 เมตร ตามเวลาอ้างอิง 8.00 น. ขณะที่ระดับน้ำทะเลที่วัดได้ในเขตไท่โปเกาสูงกว่า 3.7 เมตร 

สรุปสถานการณ์ไต้ฝุ่นรากาซา  


          - มณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของจีน ได้รับผลกระทบหนัก ทางการจีนได้สั่งปิดสถานประกอบการและโรงเรียนอย่างน้อย 10 เมือง รวมถึงเมืองใหญ่ อาทิ เซินเจิ้นและกว่างโจว 
 
          - ฮ่องกง กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกคำเตือนพายุไต้ฝุ่นระดับ 10 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด เมื่อคืนที่ผ่านมา เนื่องจากพายุไต้ฝุ่นพัดมาพร้อมกับลมกระโชกแรง ฝนตกหนัก และคลื่นสูงซัดถล่มชายฝั่งทางตะวันออกและทางใต้ จากนั้นคำเตือนพายุไต้ฝุ่นได้ถูกปรับลดระดับลงเมื่อเวลา 13.20 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) 

ระทึกหนัก ไต้ฝุ่นรากาซาถล่มฮ่องกง

ระทึกหนัก ไต้ฝุ่นรากาซาถล่มฮ่องกง

          - มาเก๊า ปรับลดระดับคำเตือนพายุแล้ว โดยบางส่วนของเมืองถูกน้ำท่วม และไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มบางส่วนถูกระงับ

          - ไต้หวัน มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 14 ราย และบาดเจ็บ 18 ราย ภายหลังจากเขื่อนกั้นน้ำในเขตฮัวเหลียนทางตะวันออกแตก ขณะนี้ยังมีผู้สุญหายนับร้อยชีวิต 


ข้อมูลจาก South China Morning PostHKPF, Hk01, CNA


ระทึกหนัก ไต้ฝุ่นรากาซาถล่มฮ่องกง น้ำทะลักโรงแรมหรูกระจกแตก คนถูกซัดล้มหงาย อัปเดตล่าสุด 24 กันยายน 2568 เวลา 17:13:40
